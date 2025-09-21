Quantcast
KVIFF.TV zařazena do nabídky Lepší.TV

DNES! | Tisk | komentáře

Nabídka operátora OTT služby Lepší.TV byla opět rozšířena. Do balíčků operátora byl zařazen nový filmový kanál KVIFF.TV.

KVIFF.TV je oficiální televizní kanál Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Divákům přináší kvalitní české i světové filmy, artové tituly i kultovní klasiku. Stanice tak potěší především filmové fanoušky, kteří vyhledávají filmy, které běžné stanice nezařazují do svého vysílání.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Služby Lepší.TV. Ilustrační foto
Program KVIFF.TV je dostupný pro všechny zákazníky Lepší.TV bez ohledu na objednaný programový balíček. Stanice je součástí balíčků Mini, Klasik a Top. Diváci mohou stanici sledovat ve full HD rozlišení a využívat i catch up s možností sledování pořadů až 7 dní zpětně (platí pro všechny balíčky). Vysílání je k dispozici jen v české nabídce Lepší.TV. Slovenská Lepšia.TV tento program nenabízí.



Stanice KVIFF.TV je nová stanice na českém trhu. Doposud ji zákazníkům nabízel pouze operátor OTT/IPTV platformy Vodafone.

Po zařazení KVIFF.TV do nabídky nabízí Lepší.TV celkem 24 filmových kanálů - Nova Cinema, Prima Max, Paramount Network, Cinemax, Cinemax 2, HBO, HBO2, HBO3, JOJ Cinema, FilmBox, FilmBox Extra, FilmBox Family, FilmBox Premium, FilmBox Stars, CS Film, CS Horror, Warner TV, Film Europe, Film Europe+, AXN, AXN Black, AXN White, Story4 a zmíněný KVIFF.TV. Vedle lineárních stanic nabízí Lepší.TV také přístup do streamovací platformy HBO Max. Většina stanic je šířena ve full HD.

redakce

