Fresh radio v DAB multiplexu Broadcast Services

Fresh radio v DAB multiplexu Broadcast ServicesDNES! | Tisk | komentáře
Novou stanici mohou naladit posluchači digitálního pozemního rozhlasového vysílání. V DAB (Digital Audio Broadcasting) síti společnosti Broadcast Services začala vysílat stanice Fresh radio.
Fresh radio je v pořadí třetí rozhlasovou stanicí v DAB multiplexu Broadcast Services, po programech Rádio Čas a Čas Rock.
▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)
Program Fresh radio je poskytován s datovým tokem 96 kbit/s v audio kodeku HE-AAC v1 a vysílání prostřednictvím klasického éteru si mohou naladit posluchači v regionech, ve kterých DAB síť Broadcast Services vysílá. Tedy na území Prahy, části středních Čech, Pardubického kraje, Vysočiny, Jihomoravského kraje a Moravskoslezského kraje. Tedy nikoliv na většině území České republiky, jak hlásá samotné rádio na svém webu.
Fresh rádio začalo v DAB vysílat v magickém datu 9.9. v 9 hodin a 9 minut. Doposud bylo možné stanici posluchat jen prostřednictvím analogových vysílačů v pásmu VKV/FM na Ostravsku a Třinecku. Nyní se pokrytí značně rozšiřuje a s tím souvisí i samotné rozšíření programového schématu stanice.
bit rate: 96 kbit/s
audio kodek: HE-AAC v1
ochrana chyb: EEP 2-A
Fresh rádio nedávno získalo licenci na digitální pozemní rozhlasové vysílání od českého regulátora RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání). Fresh rádio nabízí populární a taneční hudbu. Posluchačům také přináší zajímavosti z regionu.
Broadcast Services aktuálně provozuje celkem 6 vysílačů - konkrétně Praha - Ládví, Benešov - Kozmice, Pardubice - Slatiňany, Jihlava - Jeníkov, Brno - Hády a Frenštát pod Radhoštěm. Další DAB vysílače provozovatele jsou v plánu. Rozšíření pokrytí je spojeno se získáním dalších zákazníků (stanic) do svého DAB multiplexu.
redakce
Fresh radio je v pořadí třetí rozhlasovou stanicí v DAB multiplexu Broadcast Services, po programech Rádio Čas a Čas Rock.
▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)
Program Fresh radio je poskytován s datovým tokem 96 kbit/s v audio kodeku HE-AAC v1 a vysílání prostřednictvím klasického éteru si mohou naladit posluchači v regionech, ve kterých DAB síť Broadcast Services vysílá. Tedy na území Prahy, části středních Čech, Pardubického kraje, Vysočiny, Jihomoravského kraje a Moravskoslezského kraje. Tedy nikoliv na většině území České republiky, jak hlásá samotné rádio na svém webu.
Fresh rádio začalo v DAB vysílat v magickém datu 9.9. v 9 hodin a 9 minut. Doposud bylo možné stanici posluchat jen prostřednictvím analogových vysílačů v pásmu VKV/FM na Ostravsku a Třinecku. Nyní se pokrytí značně rozšiřuje a s tím souvisí i samotné rozšíření programového schématu stanice.
Aktuální technické parametry - Fresh radio:
bit rate: 96 kbit/s
audio kodek: HE-AAC v1
ochrana chyb: EEP 2-A
Fresh rádio nedávno získalo licenci na digitální pozemní rozhlasové vysílání od českého regulátora RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání). Fresh rádio nabízí populární a taneční hudbu. Posluchačům také přináší zajímavosti z regionu.
Broadcast Services aktuálně provozuje celkem 6 vysílačů - konkrétně Praha - Ládví, Benešov - Kozmice, Pardubice - Slatiňany, Jihlava - Jeníkov, Brno - Hády a Frenštát pod Radhoštěm. Další DAB vysílače provozovatele jsou v plánu. Rozšíření pokrytí je spojeno se získáním dalších zákazníků (stanic) do svého DAB multiplexu.
redakce