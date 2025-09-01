RTI cz: Nové stanice v DAB, snížení bit rate

RTI cz: Nové stanice v DAB, snížení bit rateDNES! | Tisk | komentáře
Celoplošná vysílací digitální rozhlasová síť plzeňské společnosti RTI cz doznala na začátku měsíce výrazných změn. Do DAB multiplexu byly přidány dvě nové stanice. Zároveň došlo ke korekci původně šířených stanic, včetně poklesu bit rate.
Oldies Radio potěší především příznivce starších ale osvědčených hitů, zatímco Rock Radio Stage udělá radost zejména fanouškům rockové hudby.
Obě programové novinky se vysílají s identickými parametry - audio kodek HE-AAC v1, bit rate 64 kbit/s s ochranou chyb EEP 2-A.
▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)
Se změnou regionální verze Hitrádia nedošlo ke změně parametrů v distribuci. Program se nadále vysílá v audio kodeku HE-AAC v1, bit rate 64 kbit/s s EEP 2-A.
Co je zajímavé z obecného pohledu je zejména to, že vybrané stanice vysílají s EEP 3-A. Jde konkrétně o Rádio Čas, Rádio 7, Rádio Proglas a Rádio Prostor. Pro tyto stanice je nutný silnější signál na straně posluchače ve srovnání se zbývajícími programy.
V případě rozhlasových programů pro věřící - Rádio 7 a Rádio Proglas jde o poměrně zásadní změnu, neboť doposud obě stanice vysílaly s EEP 1-A. Tedy pro bezproblémový příjem postačil slabší signál. Pro posluchače s náhražkovými anténami je to příležitost ověřit dostatečnou sílu signálu multiplexu jmenovitě u těchto stanic.
Technická změna zasáhla i hitové rádio DAB plus TOP40, která zhoršila EEP z 1-A na 2-A.
Vedle změn EEP byly upraveny (sníženy) bit rate některých stanic. Zmíněná stanice DAB plus TOP40 se nyní vysílá s bit ratem 64 kbit/s (původně 96 kbit/s).
Rádio 7 vysílá se snížením bit ratem 72 kbit/s (doposud 96 kbit/s). Stejná úprava proběhla i u Rádia Proglas.
Redukce kapacity proběhla i u stanice Rádio Prostor. Nově se vysílá s datovým tokem 56 kbit/s (původně 64 kbit/s).
Po těchto úpravách má DAB multipex C společnosti RTI cz volnou kapacitu ze 32,6 procent pro další programové služby.
redakce
Novinky: Oldies Radio a Rock Radio StageVelké změny se začátkem podzimní sezóny v multiplexu C operátora RTI cz jsou tady. Do jeho vysílací sítě byly přidány dvě nové rozhlasové stanice - Oldies Radio a Rock Radio Stage.
Oldies Radio potěší především příznivce starších ale osvědčených hitů, zatímco Rock Radio Stage udělá radost zejména fanouškům rockové hudby.
Obě programové novinky se vysílají s identickými parametry - audio kodek HE-AAC v1, bit rate 64 kbit/s s ochranou chyb EEP 2-A.
▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)
Změna v distribuci HitrádiíDalší novinkou v síti RTI cz je distribuce regionální verze Hitrádia. To znamená, že celoplošně již není poskytována pražská stanice Hitrádio City ale příslušná verze Hitrádia pro daný region. Rozhlasová stanice je tak bližší svým posluchačům.
Se změnou regionální verze Hitrádia nedošlo ke změně parametrů v distribuci. Program se nadále vysílá v audio kodeku HE-AAC v1, bit rate 64 kbit/s s EEP 2-A.
Změna parametrů ostatních stanic, pokles bit rateV souvislosti s přidáním dvou nových do DAB multiplexu RTI cz došlo k úpravě parametrů některých stanic. Došlo ke zhoršení parametru EEP a snížení bit rate (audio + data).
Co je zajímavé z obecného pohledu je zejména to, že vybrané stanice vysílají s EEP 3-A. Jde konkrétně o Rádio Čas, Rádio 7, Rádio Proglas a Rádio Prostor. Pro tyto stanice je nutný silnější signál na straně posluchače ve srovnání se zbývajícími programy.
V případě rozhlasových programů pro věřící - Rádio 7 a Rádio Proglas jde o poměrně zásadní změnu, neboť doposud obě stanice vysílaly s EEP 1-A. Tedy pro bezproblémový příjem postačil slabší signál. Pro posluchače s náhražkovými anténami je to příležitost ověřit dostatečnou sílu signálu multiplexu jmenovitě u těchto stanic.
Technická změna zasáhla i hitové rádio DAB plus TOP40, která zhoršila EEP z 1-A na 2-A.
Vedle změn EEP byly upraveny (sníženy) bit rate některých stanic. Zmíněná stanice DAB plus TOP40 se nyní vysílá s bit ratem 64 kbit/s (původně 96 kbit/s).
Rádio 7 vysílá se snížením bit ratem 72 kbit/s (doposud 96 kbit/s). Stejná úprava proběhla i u Rádia Proglas.
Redukce kapacity proběhla i u stanice Rádio Prostor. Nově se vysílá s datovým tokem 56 kbit/s (původně 64 kbit/s).
Po těchto úpravách má DAB multipex C společnosti RTI cz volnou kapacitu ze 32,6 procent pro další programové služby.
redakce