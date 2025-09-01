Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 1. září 2025, svátek má Linda / Samuel

RTI cz: Nové stanice v DAB, snížení bit rate

DNES! | Tisk | komentáře

Celoplošná vysílací digitální rozhlasová síť plzeňské společnosti RTI cz doznala na začátku měsíce výrazných změn. Do DAB multiplexu byly přidány dvě nové stanice. Zároveň došlo ke korekci původně šířených stanic, včetně poklesu bit rate.

Novinky: Oldies Radio a Rock Radio Stage

Velké změny se začátkem podzimní sezóny v multiplexu C operátora RTI cz jsou tady. Do jeho vysílací sítě byly přidány dvě nové rozhlasové stanice - Oldies Radio a Rock Radio Stage.

Oldies Radio potěší především příznivce starších ale osvědčených hitů, zatímco Rock Radio Stage udělá radost zejména fanouškům rockové hudby.

Obě programové novinky se vysílají s identickými parametry - audio kodek HE-AAC v1, bit rate 64 kbit/s s ochranou chyb EEP 2-A.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)

Změna v distribuci Hitrádií

Další novinkou v síti RTI cz je distribuce regionální verze Hitrádia. To znamená, že celoplošně již není poskytována pražská stanice Hitrádio City ale příslušná verze Hitrádia pro daný region. Rozhlasová stanice je tak bližší svým posluchačům.

Se změnou regionální verze Hitrádia nedošlo ke změně parametrů v distribuci. Program se nadále vysílá v audio kodeku HE-AAC v1, bit rate 64 kbit/s s EEP 2-A.

Změna parametrů ostatních stanic, pokles bit rate

V souvislosti s přidáním dvou nových do DAB multiplexu RTI cz došlo k úpravě parametrů některých stanic. Došlo ke zhoršení parametru EEP a snížení bit rate (audio + data).

Co je zajímavé z obecného pohledu je zejména to, že vybrané stanice vysílají s EEP 3-A. Jde konkrétně o Rádio Čas, Rádio 7, Rádio Proglas a Rádio Prostor. Pro tyto stanice je nutný silnější signál na straně posluchače ve srovnání se zbývajícími programy.

V případě rozhlasových programů pro věřící - Rádio 7 a Rádio Proglas jde o poměrně zásadní změnu, neboť doposud obě stanice vysílaly s EEP 1-A. Tedy pro bezproblémový příjem postačil slabší signál. Pro posluchače s náhražkovými anténami je to příležitost ověřit dostatečnou sílu signálu multiplexu jmenovitě u těchto stanic.

Technická změna zasáhla i hitové rádio DAB plus TOP40, která zhoršila EEP z 1-A na 2-A.



Vedle změn EEP byly upraveny (sníženy) bit rate některých stanic. Zmíněná stanice DAB plus TOP40 se nyní vysílá s bit ratem 64 kbit/s (původně 96 kbit/s).

Rádio 7 vysílá se snížením bit ratem 72 kbit/s (doposud 96 kbit/s). Stejná úprava proběhla i u Rádia Proglas.

Redukce kapacity proběhla i u stanice Rádio Prostor. Nově se vysílá s datovým tokem 56 kbit/s (původně 64 kbit/s).

Po těchto úpravách má DAB multipex C společnosti RTI cz volnou kapacitu ze 32,6 procent pro další programové služby.

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Představujeme: Pecka.TV
Představujeme: Pecka.TV
České verze kanálů Primy skončí na Slovensku
České verze kanálů Primy skončí na Slovensku
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
Premier League a WTA na Voyo
Premier League a WTA na Voyo
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Ultra Nano TV Stick - nejmenší set top box od Antiku
Ultra Nano TV Stick - nejmenší set top box od Antiku
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
Gold Impuls - programová novinka v celoplošné DAB síti
Gold Impuls - programová novinka v celoplošné DAB síti
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
LG OLED evo M5 - jediný skutečně bezdrátový OLED televizor
LG OLED evo M5 - jediný skutečně bezdrátový OLED televizor

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:10 OKTOPUS (13/13)
21:20 Reportéři ČT
22:05 Galerie Selfie: Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka
kanál CT2 20:00 Yellowstone (1/9)
21:35 Králové hor
23:15 Brubaker
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Kriminálka Anděl VII (2)
21:40 Specialisté (102)
kanál PRIMA 20:15 Poslední prázdniny
22:35 Bez lítosti 2 (1)
23:35 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Vinnetou: Tajemství Stříbrného jezera
22:05 Podfukáři 2
00:45 Hudson a Rex 5 (1)
kanál BARRANDOV 20:05 Vít Olmer: Den s Václavem Vydrou
20:55 Talkshow Tomáše Magnuska
22:00 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Pilot: boj o prežitie
22:15 Reportéri
22:50 Alice Neversová
kanál DVOJKA 20:10 Život v Karpatoch
21:05 Divoké Slovensko s Nigelom Marvenom
21:55 Divoká príroda Slovenska s Nigelom Marvenom- film o filme
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 V zovretí (1)
21:30 Farma XVII. - ZAČÍNAME
23:00 Mesto tieňov 2 (8)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (6)
21:40 Starci na chmelu
23:40 Klaun (7)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook