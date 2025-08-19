RTI cz se rozšířuje o Rádio Čas

RTI cz se rozšířuje o Rádio ČasDNES! | Tisk | komentáře
Celoplošný DAB multiplex C plzeňské společnosti RTI cz má nového zákazníka. V multiplexu operátora začalo vysílat ostravské Rádio Čas. Jde v pořadí o osmý celoplošný rozhlasový program v této síti.
Společnost RTI cz dnes rozšířila svoji programovou nabídku v digitálním pozemním rozhlasovém vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting). Do multiplexu zařadil vysílání stanice Rádio Čas, které se tak stalo osmým celoplošně šířeným program v této síti.
▲ Obr č. 1 - Logo stanice Rádio Čas (foto: Rádio Čas)
Rádio Čas vysílá s datovým tokem 64 kbit/s (audio + data) v audio kodeku AAC. Stanice vysílá s ochranou chyb EEP 2-A.
Vysílání Rádia Čas je možné v klasickém analogovém éteru v pásmu VKV/FM přijímat po celé Moravě a Slezsku. K rozšíření této distribuce do dalších regionů České republiky brání nedostatek volných kmitočtů. Změnu přináší až nastupující digitální rozhlasové vysílání, které umožňuje rozšířit pokrytí až na celoplošnou úroveň stávajícím regionálním či multiregionálním stanicím a rovněž i vstup zcela novým hráčům.
Rádio Čas je možné poslouchat v DAB již nějakou dobu. Stanice je součástí své "domácí" DAB sítě společnosti Broadcast Services a rovněž také v DAB multiplexu GG Omikron, kde vysílá i sesterský program Rádio Čas Rock. Bohužel, obě sítě nejsou celoplošné a provozovatel si proto zvolil kapacitu u provozovatele multiplexu C, tedy u společnosti RTI cz.
Vedle VKV/FM a DAB je možné Rádio Čas a Rádio Čas Rock poslouchat po celé České republice prostřednictvím "televizního" DVB-T2 multiplexu 24 operátora Digital Broadcasting, případně online na příslušných internetových stránkách stanic.
Rádio Čas založil v roce 1998 kapelník legendární rockové skupiny Citron Radim Pařízek. Stanice svým posluchačům přináší osvědčené české a zahraniční hity.
RTI cz během prázdnin postupně rozšířila svoji nabídku na 8 celoplošně šířených programů. Nedávno se v síti objevilo taneční Rádio Helax a následně zpravodajské Rádio Prostor. DAB multiplex C obsahuje celkem 8 stanic. Vedle změněných programových služeb šíří také DAB plus TOP40, Fajn rádio, Hitrádio City, Rádio 7 a Rádio Proglas.
Vedle rozšiřování programové nabídky DAB muxu RTI cz se postupně rozšiřuje i pokrytí České republiky. V poslední době společnost spustila vysílače Králíky - Suchý vrch, Třebíč - Čechtín, Kutná Hora - Vysoká či Praha - Ládví.
redakce
Společnost RTI cz dnes rozšířila svoji programovou nabídku v digitálním pozemním rozhlasovém vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting). Do multiplexu zařadil vysílání stanice Rádio Čas, které se tak stalo osmým celoplošně šířeným program v této síti.
▲ Obr č. 1 - Logo stanice Rádio Čas (foto: Rádio Čas)
Rádio Čas vysílá s datovým tokem 64 kbit/s (audio + data) v audio kodeku AAC. Stanice vysílá s ochranou chyb EEP 2-A.
Vysílání Rádia Čas je možné v klasickém analogovém éteru v pásmu VKV/FM přijímat po celé Moravě a Slezsku. K rozšíření této distribuce do dalších regionů České republiky brání nedostatek volných kmitočtů. Změnu přináší až nastupující digitální rozhlasové vysílání, které umožňuje rozšířit pokrytí až na celoplošnou úroveň stávajícím regionálním či multiregionálním stanicím a rovněž i vstup zcela novým hráčům.
Rádio Čas je možné poslouchat v DAB již nějakou dobu. Stanice je součástí své "domácí" DAB sítě společnosti Broadcast Services a rovněž také v DAB multiplexu GG Omikron, kde vysílá i sesterský program Rádio Čas Rock. Bohužel, obě sítě nejsou celoplošné a provozovatel si proto zvolil kapacitu u provozovatele multiplexu C, tedy u společnosti RTI cz.
Vedle VKV/FM a DAB je možné Rádio Čas a Rádio Čas Rock poslouchat po celé České republice prostřednictvím "televizního" DVB-T2 multiplexu 24 operátora Digital Broadcasting, případně online na příslušných internetových stránkách stanic.
Rádio Čas založil v roce 1998 kapelník legendární rockové skupiny Citron Radim Pařízek. Stanice svým posluchačům přináší osvědčené české a zahraniční hity.
RTI cz během prázdnin postupně rozšířila svoji nabídku na 8 celoplošně šířených programů. Nedávno se v síti objevilo taneční Rádio Helax a následně zpravodajské Rádio Prostor. DAB multiplex C obsahuje celkem 8 stanic. Vedle změněných programových služeb šíří také DAB plus TOP40, Fajn rádio, Hitrádio City, Rádio 7 a Rádio Proglas.
Vedle rozšiřování programové nabídky DAB muxu RTI cz se postupně rozšiřuje i pokrytí České republiky. V poslední době společnost spustila vysílače Králíky - Suchý vrch, Třebíč - Čechtín, Kutná Hora - Vysoká či Praha - Ládví.
redakce