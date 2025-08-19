Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 19. srpna 2025, svátek má Ludvík

RTI cz se rozšířuje o Rádio Čas

DNES! | Tisk | komentáře

Celoplošný DAB multiplex C plzeňské společnosti RTI cz má nového zákazníka. V multiplexu operátora začalo vysílat ostravské Rádio Čas. Jde v pořadí o osmý celoplošný rozhlasový program v této síti.

Společnost RTI cz dnes rozšířila svoji programovou nabídku v digitálním pozemním rozhlasovém vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting). Do multiplexu zařadil vysílání stanice Rádio Čas, které se tak stalo osmým celoplošně šířeným program v této síti.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Logo stanice Rádio Čas (foto: Rádio Čas)
Rádio Čas vysílá s datovým tokem 64 kbit/s (audio + data) v audio kodeku AAC. Stanice vysílá s ochranou chyb EEP 2-A.

Vysílání Rádia Čas je možné v klasickém analogovém éteru v pásmu VKV/FM přijímat po celé Moravě a Slezsku. K rozšíření této distribuce do dalších regionů České republiky brání nedostatek volných kmitočtů. Změnu přináší až nastupující digitální rozhlasové vysílání, které umožňuje rozšířit pokrytí až na celoplošnou úroveň stávajícím regionálním či multiregionálním stanicím a rovněž i vstup zcela novým hráčům.

Rádio Čas je možné poslouchat v DAB již nějakou dobu. Stanice je součástí své "domácí" DAB sítě společnosti Broadcast Services a rovněž také v DAB multiplexu GG Omikron, kde vysílá i sesterský program Rádio Čas Rock. Bohužel, obě sítě nejsou celoplošné a provozovatel si proto zvolil kapacitu u provozovatele multiplexu C, tedy u společnosti RTI cz.



Vedle VKV/FM a DAB je možné Rádio Čas a Rádio Čas Rock poslouchat po celé České republice prostřednictvím "televizního" DVB-T2 multiplexu 24 operátora Digital Broadcasting, případně online na příslušných internetových stránkách stanic.

Rádio Čas založil v roce 1998 kapelník legendární rockové skupiny Citron Radim Pařízek. Stanice svým posluchačům přináší osvědčené české a zahraniční hity.

RTI cz během prázdnin postupně rozšířila svoji nabídku na 8 celoplošně šířených programů. Nedávno se v síti objevilo taneční Rádio Helax a následně zpravodajské Rádio Prostor. DAB multiplex C obsahuje celkem 8 stanic. Vedle změněných programových služeb šíří také DAB plus TOP40, Fajn rádio, Hitrádio City, Rádio 7 a Rádio Proglas.

Vedle rozšiřování programové nabídky DAB muxu RTI cz se postupně rozšiřuje i pokrytí České republiky. V poslední době společnost spustila vysílače Králíky - Suchý vrch, Třebíč - Čechtín, Kutná Hora - Vysoká či Praha - Ládví.

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink zařazuje stanici Nova Sport 6
Skylink zařazuje stanici Nova Sport 6
Nova Sport 6 zamíří na Skylink, WTA na Oneplay
Nova Sport 6 zamíří na Skylink, WTA na Oneplay
Zápasy Sparty, Plzně a Baníku v předkolech EP v televizi
Zápasy Sparty, Plzně a Baníku v předkolech EP v televizi
V Česku může vysílat JOJ Svět, na Slovensku Prima KRIMI SK
V Česku může vysílat JOJ Svět, na Slovensku Prima KRIMI SK
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
Sweet.tv: Předplatné a set top box jako dárek
Sweet.tv: Předplatné a set top box jako dárek
Premier League a WTA na Voyo
Premier League a WTA na Voyo
Prima KRIMI SK odstartuje 1. září
Prima KRIMI SK odstartuje 1. září
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
Na Oneplay startuje nová fotbalová sezona
Na Oneplay startuje nová fotbalová sezona

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:10 Komisařka Florence VI (1/4)
21:45 Dobré ráno, Brno! II (7/8)
22:15 Komici na jedničku
kanál CT2 20:00 Dobrodruzi
21:55 Mozek za miliardu dolarů
23:40 Indočína: Zapomenutá válka (1/2)
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Malý pitaval z velkého města (14)
21:40 Odznak Vysočina (1)
kanál PRIMA 20:15 Slunce, seno, jahody
21:50 7 pádů Honzy Dědka
22:55 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Případ mrtvých spolužáků
22:05 Profesionálové (11)
23:15 Profesionálové (12)
kanál BARRANDOV 20:05 Nebezpečné vztahy: Tady a teď!
21:00 Badatelé
21:35 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Docent
22:05 Detektív z Chelsea (4/4)
23:35 Hymna SR
kanál DVOJKA 20:10 Obdobie staviteľov Notre-Dame (1/2)
21:00 Obdobie staviteľov Notre-Dame (2/2)
21:55 Záhradníctvo
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám X. (19)
21:45 Rodinné prípady
22:35 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Poručík Petr (1/6)
21:25 30 případů majora Zemana (3)
22:35 Ochránci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook