Prima KRIMI SK odstartuje 1. září

Prima KRIMI SK odstartuje 1. záříDNES! | Tisk | komentáře
Skupina Prima nabídne od 1. září svým divákům na Slovensku již čtvrtý lokalizovaný televizní kanál. Prima KRIMI SK obsahově naváže na český kanál Prima KRIMI, který se zaměřuje na kriminální a detektivní seriálovou tvorbu.
Po televizních kanálech Prima SK, Prima COOL SK, Prima LOVE SK a CNN Prima NEWS získají slovenští televizní diváci možnost sledovat další nový tematický kanál skupiny Prima.
▲ Obr č. 1 - Logo Prima KRIMI SK (foto: FTV Prima)
Lokalizovaná verze nyní čeká úspěšný kanál Prima KRIMI, který si po více než sedmi letech vysílání na českém trhu získává stále více diváků. Právě na základech programu tohoto kanálu vzniká také Prima KRIMI SK. Již od 1. září 2025 nabídnou tuto televizní stanici svým abonentům poskytovatelé placených kabelových, satelitních či IPTV služeb na Slovensku.
Prima KRIMI SK nabídne řadu nejsledovanějších seriálů z programu Prima KRIMI, ale i další tituly. Nový kanál diváky na úvod zavede do světa skutečných kriminalistů a jejich práce během klíčových Prvních 48 hodin. Seriály jako Vraždy v Kitzbühelu, Vraždy v Brokenwoodu či Vraždy v Midsomeru ukážou, že zločin se nevyhýbá ani poklidnému venkovu či alpským scenériím. A své často odvážné vyšetřovací postupy představí v dnes již kultovních seriálech Big Ben i Julie Lescautová. Ještě letos do programu přibude také úspěšný seriál Vraždy v Oxfordu a další seriálové tituly pak diváky čekají i v roce 2026.
Skupina Prima působí na slovenském televizním trhu od roku 2017, kdy na něj vstoupila s televizním kanálem Prima PLUS, dnes Prima SK. Od roku 2020 začala také na Slovensku oficiálně šířit kanál své zpravodajské multiplatformy CNN Prima NEWS. V roce 2024 přibyl v programové nabídce slovenských operátorů kanál Prima COOL SK, zaměřený především na mladší muže, a také stanice Prima LOVE SK, zaměřená zejména na ženské publikum. Kanál Prima KRIMI SK, který své vysílání odstartuje 1. září v odpoledních hodinách, sází na jeden z divácky nejoblíbenějších žánrů televizní tvorby.
(FTV Prima)
redakce
Rostoucí zájem o vysílání našich kanálů na slovenském televizním trhu nás těší. Právě tento zájem nám umožňuje už letos na podzim přinést rekordní množství premiérových vlastních pořadů, včetně licencovaných formátů, také na kanál Prima SK. Zároveň můžeme přinášet další atraktivní obsah na slovenské tematické kanály,“ uvedl generální ředitel skupiny Prima Marek Singer.
Kanál Prima KRIMI je neoddělitelně spjat s napínavými kriminálními a detektivními příběhy, které doplňují doku-reality formáty mapující vyšetřování skutečných zločinů. Už od září tuto programovou nabídku přineseme také slovenským divákům. Jsme nadšení, že na Prima KRIMI SK budeme moci nabídnout i několik doslova ikonických titulů spolu s některými nejlépe hodnocenými současnými seriály tohoto žánru, které vznikly v produkci největšího britského komerčního vysílatele, ITV. Premiérovat je budeme postupně v průběhu tohoto i příštího roku,“ přiblížila Alex Ruzek, programová ředitelka skupiny Prima.
