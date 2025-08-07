Quantcast
TraLaLa - nový dětský kanál z Rumunska v DVB-T2

DNES!

Celoplošný pozemní digitální multiplex 23, který provozuje společnost České Radiokomunikace (ČRa) se rozšířil o další program. Do tohoto paketu byl zařazen nový dětský kanál rumunské televize TraLaLa, který se objevil na původní programové pozici "Test-2".

Pravidelné vysílání stanice TraLaLa bylo na území České republiky spuštěno ve čtvrtek 7. srpna 2025 v 10:00 hodin. Stanice se stala součástí celoplošného DVB-T2 multiplexu Českých Radiokomunikací a je již 14. televizní stanicí v této vysílací síti.


obrázek

▲ Obr č. 1 - TraLaLa - záběr z vysílání stanice
TraLaLa připravuje program v českém jazyce, investuje do dabingu i grafiky.

TraLaLa vznikla původně v Rumunsku jako YouTube program v roce 2012, postupně se vypracovala do pozice velmi oblíbené dětské televize se dvěma programy a desítkami milionů odběratelů na YouTube.

TraLaLa se vysílá v kodeku HEVC (H.265) v rozlišení 960x544 se zvukem ve formátu AAC.



Komerční dětský program jsme v našem multiplexu dosud neměli a je důkazem toho, že pozemní televizní vysílání je atraktivním pro různé věkové skupiny. V multiplexu 23 tak už máme volné jen dvě poslední kanálové pozice,“ říká generální ředitel ČRa Miloš Mastník.

Vysílání televizního programu TraLaLa poběží většinu dne, přestávku bude mít pouze v nočních hodinách. Program může naladit více než 99 % domácností v České republice.

redakce

