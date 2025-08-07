V Česku může vysílat JOJ Svět, na Slovensku Prima KRIMI SK

V Česku může vysílat JOJ Svět, na Slovensku Prima KRIMI SKDNES! | Tisk | komentáře
V České republice mohou vysílat nové televizní a rozhlasové programy, včetně dokumentární stanice JOJ Svět. Na Slovensku může začít vysílat program Prima KRIMI SK.
Rozhodla o tom česká Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém posledním 11. zasedání konaného 5. srpna 2025.
Podle licence se bude jednat o dokumentární program, který bude vysílat 24 hodiny denně v českém jazyce. Licence umožňuje poskytování programu pouze na území České republiky. Program se má objevit na satelitu Astra na pozici 23,5°E, kde se vysílají programy DTH platformy Skylink.
▲ Obr č. 1 - Logo slovenské stanice JOJ Svet. Ilustrační foto
Dokumentární program JOJ Svet se v současné době vysílá na Slovensku s programovou skladbou přizpůsobenou tamním divákům. V Česku se bude vysílat program pod stejnou značkou s jiným obsahem, na který má provozovatel vysílací práva pro české území.
JOJ Svět se v Česku zařadí mezi stanice pod značkou JOJ, které zde diváci již roky mohou sledovat - rodinný kanál JOJ Family a filmový program JOJ Cinema.
Licence JOJ Svět platí 12 let.
Licence uvádí, že se bude jednat o tematicky zaměřený program na dramatickou tvorbu zejména mimoevropské provenience. Mezi převažujícími žánry bude dramatická tvorba a různé formáty zábavních pořadů. Program se bude vysílat 16 až 24 hodiny denně.
▲ Obr č. 2 - Prima KRIMI s pozicí před spuštěním programu v Česku. Ilustrační foto
Vysílání Prima KRIMI SK bude šířeno prostřednictvím satelitu Astra na pozici 23,5°E, stejně jako JOJ Svět. Vysílání bude poskytováno výhradně divákům na Slovensku. Hlavním vysílacím jazykem bude čeština.
RRTV zároveň informovala svůj protějšek, Radu pro mediální služby (RpMS), že na území Slovenska se může vysílat program Prima KRIMI SK s českou vysílací licencí.
Nový program Prima KRIMI SK posílí stávající portfolio kanálů Primy na Slovensku, kde již poskytuje stanice Prima SK, Prima COOL SK, Prima LOVE SK a CNN Prima NEWS. Znamená to, že Prima KRIMI SK bude již pátým programem české skupiny na Slovensku. A nemusí být posledním. FTV Prima zvažuje i kanál Prima MAX SK. Zda a kdy požádá o licenci zatím není známo.
Licence i v případě Prima KRIMI SK platí 12 let.
Očekává se, že po spuštění Prima KRIMI SK bude česká vysílací skupina od slovenských operátorů vyžadovat ukončení distribuce české verze Prima KRIMI. Zároveň nový kanál umožní oslovit tamní diváky cílenou reklamou a nabízí se provozovateli případně navýšit distribuční poplatky za svůj balík programů, který bude s novým programem atraktivnější.
Obě stanice budou vysílat příležitostně - nepravidelně. časové omezení odvislé od aktuální sportovní události. Vysílání bude v češtině.
Rozhlasové licence platí 8 let.
▲ Obr č. 3 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)
Rádio Impuls a Rock Zone se již vysílají v DAB multiplexu společnosti České Radiokomunikace. Ostatní jsou přes zařazením do DAB sítí.
Zájem o DAB licence roste v souvislosti s rozvojem digitálního terestrického rozhlasového vysílání. V provozu jsou tři celoplošné DAB sítě a 27 regionálních DAB multiplexů.
redakce
Rozhodla o tom česká Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém posledním 11. zasedání konaného 5. srpna 2025.
JOJ SvětNa českém trhu se bude moci zcela legálně vysílat program pod značkou JOJ Svět. Společnost Československá filmová společnost, s.r.o. získala českou licenci pro satelitní vysílání programu Joj Svět.
Podle licence se bude jednat o dokumentární program, který bude vysílat 24 hodiny denně v českém jazyce. Licence umožňuje poskytování programu pouze na území České republiky. Program se má objevit na satelitu Astra na pozici 23,5°E, kde se vysílají programy DTH platformy Skylink.
▲ Obr č. 1 - Logo slovenské stanice JOJ Svet. Ilustrační foto
Dokumentární program JOJ Svet se v současné době vysílá na Slovensku s programovou skladbou přizpůsobenou tamním divákům. V Česku se bude vysílat program pod stejnou značkou s jiným obsahem, na který má provozovatel vysílací práva pro české území.
JOJ Svět se v Česku zařadí mezi stanice pod značkou JOJ, které zde diváci již roky mohou sledovat - rodinný kanál JOJ Family a filmový program JOJ Cinema.
Licence JOJ Svět platí 12 let.
Prima KRIMI SKDalší slovenská verze jednoho z kanálů společnosti FTV Prima na obzoru. Provozovatel získal českou licenci pro stanici Prima KRIMI SK pro vysílání programu prostřednictvím satelitu.
Licence uvádí, že se bude jednat o tematicky zaměřený program na dramatickou tvorbu zejména mimoevropské provenience. Mezi převažujícími žánry bude dramatická tvorba a různé formáty zábavních pořadů. Program se bude vysílat 16 až 24 hodiny denně.
▲ Obr č. 2 - Prima KRIMI s pozicí před spuštěním programu v Česku. Ilustrační foto
Vysílání Prima KRIMI SK bude šířeno prostřednictvím satelitu Astra na pozici 23,5°E, stejně jako JOJ Svět. Vysílání bude poskytováno výhradně divákům na Slovensku. Hlavním vysílacím jazykem bude čeština.
RRTV zároveň informovala svůj protějšek, Radu pro mediální služby (RpMS), že na území Slovenska se může vysílat program Prima KRIMI SK s českou vysílací licencí.
Nový program Prima KRIMI SK posílí stávající portfolio kanálů Primy na Slovensku, kde již poskytuje stanice Prima SK, Prima COOL SK, Prima LOVE SK a CNN Prima NEWS. Znamená to, že Prima KRIMI SK bude již pátým programem české skupiny na Slovensku. A nemusí být posledním. FTV Prima zvažuje i kanál Prima MAX SK. Zda a kdy požádá o licenci zatím není známo.
Licence i v případě Prima KRIMI SK platí 12 let.
Očekává se, že po spuštění Prima KRIMI SK bude česká vysílací skupina od slovenských operátorů vyžadovat ukončení distribuce české verze Prima KRIMI. Zároveň nový kanál umožní oslovit tamní diváky cílenou reklamou a nabízí se provozovateli případně navýšit distribuční poplatky za svůj balík programů, který bude s novým programem atraktivnější.
Oneplay Sport MD7, Oneplay Sport MD8Společnost O2 TV může spustit své další eventové sportovní kanály Oneplay Sport MD7 a Oneplay Sport MD8 a šířit je prostřednictvím kabelových systémů v Česku po dobu 12 let.
Obě stanice budou vysílat příležitostně - nepravidelně. časové omezení odvislé od aktuální sportovní události. Vysílání bude v češtině.
Licence na DAB vysíláníPozemní digitální rozhlasové vysílání se může rozšířit o další stanice. Do DAB multiplexů mohou zamířit stanice Rock Radio Stage společnosti Media Bohemia, a.s., dále Fresh radio společnosti Tureček Media s.r.o., Český Impuls firmy LIN a.s. a také Rádio Impuls, Rock Zone a Gold Impuls společnosti Londa spol. s.r.o.
Rozhlasové licence platí 8 let.
▲ Obr č. 3 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)
Rádio Impuls a Rock Zone se již vysílají v DAB multiplexu společnosti České Radiokomunikace. Ostatní jsou přes zařazením do DAB sítí.
Zájem o DAB licence roste v souvislosti s rozvojem digitálního terestrického rozhlasového vysílání. V provozu jsou tři celoplošné DAB sítě a 27 regionálních DAB multiplexů.
redakce