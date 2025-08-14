Prima KRIMI SK odstartuje doku seriálem Prvních 48 hodin

Prima KRIMI SK odstartuje doku seriálem Prvních 48 hodinDNES! | Tisk | komentáře
Od září bude na slovenském trhu vysílat místní programová verze české stanice Prima KRIMI, mediální skupiny FTV Prima. Půjde v pořadí o čtvrtý kanál pod značkou Prima, který je, resp. bude oficiálně přítomný na slovenském televizním trhu po stanicích Prima SK (dříve Prima PLUS), Prima COOL SK a Prima LOVE SK.
Očekává se, že po spuštění Prima KRIMI SK nahradí televizní operátoři na Slovensku původní českou verzi Prima KRIMI novou mutací Prima KRIMI SK, která je vytvořena speciálně pro slovenský trh. Divákům bude nabízet přizpůsobený program tamním divákům a samozřejmě i místní reklamu. FTV Prima se tak otevírá cesta další monetizace vysílání na Slovensku.
▲ Obr č. 1 - Logo Prima KRIMI SK (foto: FTV Prima)
Prima KRIMI SK začne vysílat již 1.9.2025 ve 14:30 hodin dokumentárním seriálem Prvních 48 hodin.
Jaké pořady divákům bude nový kanál Prima KRIMI SK nabízet? Pojďme se podívat na program prvního vysílacího týdne.
(The First 48) Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
15.10 Prvních 48 hodin XX (2)
Šance přežít Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
15.55 Prvních 48 hodin XX (3)
Smrtící lži a zůstaň ležet Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
16.35 Prvních 48 hodin XX (4)
Smrtící laskavost a prostě děti Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
17.20 Prvních 48 hodin XX (5)
Ta druhá žena Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
18.00 Prvních 48 hodin XX (6)
Když láska zabíjí a život vojáka Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
18.45 Vraždy v Kitzbühelu I (1)
(SOKO Kitzbühel) Snaživá kriminalistka Karin Koflerová vedie so svojím atraktívnym kolegom policajný komisariát v Kitzbüheli. Spoločne sa pustia do vyšetrovania záhadného bombového atentátu v blízkosti golfového klubu. Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: H. Werner P
19.30 Vraždy v Kitzbühelu I (2)
Dvojchyba Dvaja mladí detektívi Karin a Andreas vyšetrujú zložitý prípad, v ktorého centre je špičková tenistka. Tá sa totiž stala očitým svedkom brutálnej vraždy svojho právnika... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: H. Werner P
20.15 Vraždy v Brokenwoodu I (1)
(The Brokenwood Mysteries) Inšpektor Mike Shepherd sa zapojí do vyšetrovania smrti Nata Dunna, ktorú chce provinčný detektív Gary McLeod uzavrieť ako nehodu. Pitva aj ďalšie dôkazy však začnú ukazovať na cudzie zavinenie. Spolu so smrťou Nata otvorí Shepherd aj desať rokov starý neuzavretý prípad zabitia jeho manželky... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare P
21.45 Prvních 48 hodin XX (4)
Smrtící laskavost a prostě děti Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
22.25 Prvních 48 hodin XX (5)
Ta druhá žena Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
23.10 Prvních 48 hodin XX (6)
Když láska zabíjí a život vojáka Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
23.50 Vraždy v Kitzbühelu I (1)
(SOKO Kitzbühel) Snaživá kriminalistka Karin Koflerová vedie so svojím atraktívnym kolegom policajný komisariát v Kitzbüheli. Spoločne sa pustia do vyšetrovania záhadného bombového atentátu v blízkosti golfového klubu. Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: H. Werner
Dvojchyba Dvaja mladí detektívi Karin a Andreas vyšetrujú zložitý prípad, v ktorého centre je špičková tenistka. Tá sa totiž stala očitým svedkom brutálnej vraždy svojho právnika... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: H. Werner
01.20 Noční dobrodružství
03.50 Závěr vysílání
06.00 Noční dobrodružství
10.05 Jihočeská doprava
10.50 Prvních 48 hodin XX (1)
(The First 48) Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
11.30 Prvních 48 hodin XX (2)
Šance přežít Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
12.15 Prvních 48 hodin XX (3)
Smrtící lži a zůstaň ležet Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
12.55 Vraždy v Brokenwoodu I (1)
(The Brokenwood Mysteries) Inšpektor Mike Shepherd sa zapojí do vyšetrovania smrti Nata Dunna, ktorú chce provinčný detektív Gary McLeod uzavrieť ako nehodu. Pitva aj ďalšie dôkazy však začnú ukazovať na cudzie zavinenie. Spolu so smrťou Nata otvorí Shepherd aj desať rokov starý neuzavretý prípad zabitia jeho manželky... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare
14.30 Prvních 48 hodin XX (7)
Mužská hra Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
15.10 Prvních 48 hodin XX (8)
Osudové setkání a smrtící zpráva Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
15.55 Prvních 48 hodin XX (9)
Osudová chyba Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
16.35 Prvních 48 hodin XX (10)
Kulky si nevybírají Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
17.20 Prvních 48 hodin XX (11)
Smrtící rap Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
18.00 Prvních 48 hodin XX (12)
Vražda v Mobile Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
18.45 Vraždy v Kitzbühelu I (3)
Melodie smrti Počas koncertu sa obľúbený spevák ľudových piesní stane terčom útoku, pri ktorom zomrie. Karin a Andreas majú pred sebou hneď niekoľko podozrivých... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: H. Werner P
19.30 Vraždy v Kitzbühelu I (4)
Smrt u stolu Známy návrhár lyžiarskej módy pripravuje prehliadku novej kolekcie, keď jeho hlavná modelka nečakane zomiera priamo pri stole v kitzbühelskej reštaurácii. Polícia intenzívne hľadá zdroj otravy aj motív tejto vraždy... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: H. Werner P
20.15 Vraždy v Brokenwoodu I (2)
Kyselé hrozny V kadi s vínom v známom vinárstve našli mŕtveho muža. Ide o hlavného porotcu v súťaži o najlepšie víno. Inšpektor Shepherd musí zistiť, kto a prečo ho zavraždil... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare P
21.55 Prvních 48 hodin XX (10)
Kulky si nevybírají Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
22.35 Prvních 48 hodin XX (11)
Smrtící rap Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
23.20 Prvních 48 hodin XX (12)
Vražda v Mobile Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
Melodie smrti Počas koncertu sa obľúbený spevák ľudových piesní stane terčom útoku, pri ktorom zomrie. Karin a Andreas majú pred sebou hneď niekoľko podozrivých... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: H. Werner
00.45 Vraždy v Kitzbühelu I (4)
Smrt u stolu Známy návrhár lyžiarskej módy pripravuje prehliadku novej kolekcie, keď jeho hlavná modelka nečakane zomiera priamo pri stole v kitzbühelskej reštaurácii. Polícia intenzívne hľadá zdroj otravy aj motív tejto vraždy... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: H. Werner
01.30 Noční dobrodružství
04.35 Jihočeská doprava
05.50 Závěr vysílání
06.00 Noční dobrodružství
09.05 Vraždy v Brokenwoodu I (2)
Kyselé hrozny V kadi s vínom v známom vinárstve našli mŕtveho muža. Ide o hlavného porotcu v súťaži o najlepšie víno. Inšpektor Shepherd musí zistiť, kto a prečo ho zavraždil... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare
10.45 Prvních 48 hodin XX (7)
Mužská hra Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
11.25 Prvních 48 hodin XX (4)
Smrtící laskavost a prostě děti Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
12.10 Prvních 48 hodin XX (5)
Ta druhá žena Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
12.50 Prvních 48 hodin XX (6)
Když láska zabíjí a život vojáka Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
13.35 Vraždy v Kitzbühelu I (1)
(SOKO Kitzbühel) Snaživá kriminalistka Karin Koflerová vedie so svojím atraktívnym kolegom policajný komisariát v Kitzbüheli. Spoločne sa pustia do vyšetrovania záhadného bombového atentátu v blízkosti golfového klubu. Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: H. Werner
14.20 Vraždy v Kitzbühelu I (2)
Dvojchyba Dvaja mladí detektívi Karin a Andreas vyšetrujú zložitý prípad, v ktorého centre je špičková tenistka. Tá sa totiž stala očitým svedkom brutálnej vraždy svojho právnika... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: H. Werner
15.05 Vraždy v Brokenwoodu I (1)
(The Brokenwood Mysteries) Inšpektor Mike Shepherd sa zapojí do vyšetrovania smrti Nata Dunna, ktorú chce provinčný detektív Gary McLeod uzavrieť ako nehodu. Pitva aj ďalšie dôkazy však začnú ukazovať na cudzie zavinenie. Spolu so smrťou Nata otvorí Shepherd aj desať rokov starý neuzavretý prípad zabitia jeho manželky... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare
16.35 Prvních 48 hodin XX (13)
Dívka odvedle Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
17.20 Prvních 48 hodin XX (14)
Smrtící spor a Srdce na dlani Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
18.00 Prvních 48 hodin XX (15)
Mrtvý policista Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
18.45 Vraždy v Kitzbühelu I (5)
Poslední lanová dráha Nočná lanovka priváža z exkluzívnej horskej reštaurácie neobvyklého pasažiera - zavraždenú mladú ženu. Kitzbühelský kriminalista Andreas má o rýchle vyriešenie prípadu zvláštny záujem - obeť bola totiž zastrelená jeho ukradnutou pištoľou... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: S. Klisch P
19.30 Vraždy v Kitzbühelu I (6)
Klan Kitzbühelski kriminalisti Karin a Andreas pátrajú po lupičovi, ktorý vykráda banky v maske Pinocchia. Čoskoro sa im ho podarí nájsť, ale bohužiaľ už mŕtveho... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: S. Klisch P
20.15 Vraždy v Brokenwoodu I (3)
Prolhaná hra Golfisti nájdu pri jednej jamke mŕtvu členku golfového výboru. Detektívi čoskoro zisťujú, že ju nikto nemal rád a všetci z jej okolia mali dôvod ju zabiť... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare P
21.45 Prvních 48 hodin XX (13)
Dívka odvedle Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
22.25 Prvních 48 hodin XX (14)
Smrtící spor a Srdce na dlani Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
23.10 Prvních 48 hodin XX (15)
Mrtvý policista Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
23.50 Vraždy v Kitzbühelu I (5)
Poslední lanová dráha Nočná lanovka priváža z exkluzívnej horskej reštaurácie neobvyklého pasažiera - zavraždenú mladú ženu. Kitzbühelský kriminalista Andreas má o rýchle vyriešenie prípadu zvláštny záujem - obeť bola totiž zastrelená jeho ukradnutou pištoľou... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: S. Klisch
Klan Kitzbühelski kriminalisti Karin a Andreas pátrajú po lupičovi, ktorý vykráda banky v maske Pinocchia. Čoskoro sa im ho podarí nájsť, ale bohužiaľ už mŕtveho... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: S. Klisch
01.20 Noční dobrodružství
04.35 Jihočeská doprava
05.50 Závěr vysílání
06.00 Noční dobrodružství
09.10 Vraždy v Brokenwoodu I (3)
Prolhaná hra Golfisti nájdu pri jednej jamke mŕtvu členku golfového výboru. Detektívi čoskoro zisťujú, že ju nikto nemal rád a všetci z jej okolia mali dôvod ju zabiť... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare
10.35 Prvních 48 hodin XX (8)
Osudové setkání a smrtící zpráva Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
11.20 Prvních 48 hodin XX (10)
Kulky si nevybírají Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
12.00 Prvních 48 hodin XX (11)
Smrtící rap Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
12.45 Prvních 48 hodin XX (12)
Vražda v Mobile Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
13.30 Vraždy v Kitzbühelu I (3)
Melodie smrti Počas koncertu sa obľúbený spevák ľudových piesní stane terčom útoku, pri ktorom zomrie. Karin a Andreas majú pred sebou hneď niekoľko podozrivých... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: H. Werner
14.15 Vraždy v Kitzbühelu I (4)
Smrt u stolu Známy návrhár lyžiarskej módy pripravuje prehliadku novej kolekcie, keď jeho hlavná modelka nečakane zomiera priamo pri stole v kitzbühelskej reštaurácii. Polícia intenzívne hľadá zdroj otravy aj motív tejto vraždy... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: H. Werner
15.00 Vraždy v Brokenwoodu I (2)
Kyselé hrozny V kadi s vínom v známom vinárstve našli mŕtveho muža. Ide o hlavného porotcu v súťaži o najlepšie víno. Inšpektor Shepherd musí zistiť, kto a prečo ho zavraždil... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare
16.35 Prvních 48 hodin XIX (1)
Na samotě Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
17.20 Prvních 48 hodin XIX (2)
Případ, který mě straší Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
18.00 Prvních 48 hodin XIX (3)
Případ, který mě straší 2 Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
18.45 Vraždy v Kitzbühelu II (1)
Kamenná lavina Jedného z majiteľov horolezeckej školy zasype kamenná lavína počas kontroly lezeckej trasy. Polícia zistí, že niekto zámerne použil trhavinu, a pátra po páchateľovi... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: M. Zens P
19.30 Vraždy v Kitzbühelu II (2)
Pytlák Barón von Wegenstein číha s puškou na pytliaka, ktorý mu škodí v jeho revíri. Po výstrele však k zemi padá mŕtvy samotný barón... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: C. Lang P
20.10 Vraždy v Brokenwoodu I (4)
Hon na jelena Pri love zastrelili jedného z poľovníkov, ktorý sa mal cez víkend ženiť. Detektívi začnú s pátraním a postupne vylúčia nešťastnú náhodu aj samovraždu. Musia nájsť vraha... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare P
21.45 Prvních 48 hodin XIX (1)
Na samotě Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
22.30 Prvních 48 hodin XIX (2)
Případ, který mě straší Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
23.10 Prvních 48 hodin XIX (3)
Případ, který mě straší 2 Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
23.55 Vraždy v Kitzbühelu II (1)
Kamenná lavina Jedného z majiteľov horolezeckej školy zasype kamenná lavína počas kontroly lezeckej trasy. Polícia zistí, že niekto zámerne použil trhavinu, a pátra po páchateľovi... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: M. Zens
Pytlák Barón von Wegenstein číha s puškou na pytliaka, ktorý mu škodí v jeho revíri. Po výstrele však k zemi padá mŕtvy samotný barón... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: C. Lang
01.25 Noční dobrodružství
04.35 Jihočeská doprava
05.50 Závěr vysílání
06.00 Noční dobrodružství
09.15 Vraždy v Brokenwoodu I (4)
Hon na jelena Pri love zastrelili jedného z poľovníkov, ktorý sa mal cez víkend ženiť. Detektívi začnú s pátraním a postupne vylúčia nešťastnú náhodu aj samovraždu. Musia nájsť vraha... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare
10.50 Prvních 48 hodin XX (9)
Osudová chyba Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
11.30 Prvních 48 hodin XX (13)
Dívka odvedle Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
12.15 Prvních 48 hodin XX (14)
Smrtící spor a Srdce na dlani Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
12.55 Prvních 48 hodin XX (15)
Mrtvý policista Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
13.40 Vraždy v Kitzbühelu I (5)
Poslední lanová dráha Nočná lanovka priváža z exkluzívnej horskej reštaurácie neobvyklého pasažiera - zavraždenú mladú ženu. Kitzbühelský kriminalista Andreas má o rýchle vyriešenie prípadu zvláštny záujem - obeť bola totiž zastrelená jeho ukradnutou pištoľou... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: S. Klisch
14.25 Vraždy v Kitzbühelu I (6)
Klan Kitzbühelski kriminalisti Karin a Andreas pátrajú po lupičovi, ktorý vykráda banky v maske Pinocchia. Čoskoro sa im ho podarí nájsť, ale bohužiaľ už mŕtveho... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: S. Klisch
15.10 Vraždy v Brokenwoodu I (3)
Prolhaná hra Golfisti nájdu pri jednej jamke mŕtvu členku golfového výboru. Detektívi čoskoro zisťujú, že ju nikto nemal rád a všetci z jej okolia mali dôvod ju zabiť... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare
16.35 Prvních 48 hodin XIX (4)
Staré rány Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
17.20 Prvních 48 hodin XIX (5)
Pokrevní linie Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
18.00 Prvních 48 hodin XIX (6)
Zlá láska a ztráta kontroly Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
18.45 Vraždy v Kitzbühelu II (3)
Vražedné včely Kitzbühelski kriminalisti Karin a Andreas vyšetrujú smrť úspešného chirurga, ktorá najprv vyzerá ako alergická reakcia na včelie uštipnutie. Záhy však nadobudnú dojem, že mu k nej niekto dopomohol... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: M. Zens P
19.30 Vraždy v Kitzbühelu II (4)
Svatojánský oheň Počas svätojánskych slávností sa v ohni nájde ľudská lebka. Obeť je identifikovaná ako miestny veterinár doktor Fiala. Kriminalisti Andreas a Karin rozbiehajú pátranie... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová a ďalší. Réžia: C. Lang P
20.15 Vraždy v Brokenwoodu II (1)
Vražedná krajka V Brokenwoode zabili trénera ragbyového tímu a podozrivými sú všetci hráči ragby. Pri mŕtvom našli luxusné nohavičky s vyšitými iniciálami GG. Detektívi sa snažia nájsť ich majiteľku... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare P
21.45 Prvních 48 hodin XIX (4)
Staré rány Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
22.25 Prvních 48 hodin XIX (5)
Pokrevní linie Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
23.10 Prvních 48 hodin XIX (6)
Zlá láska a ztráta kontroly Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
23.50 Vraždy v Kitzbühelu II (3)
Vražedné včely Kitzbühelski kriminalisti Karin a Andreas vyšetrujú smrť úspešného chirurga, ktorá najprv vyzerá ako alergická reakcia na včelie uštipnutie. Záhy však nadobudnú dojem, že mu k nej niekto dopomohol... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: M. Zens
Svatojánský oheň Počas svätojánskych slávností sa v ohni nájde ľudská lebka. Obeť je identifikovaná ako miestny veterinár doktor Fiala. Kriminalisti Andreas a Karin rozbiehajú pátranie... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová a ďalší. Réžia: C. Lang
01.20 Noční dobrodružství
04.35 Jihočeská doprava
05.50 Závěr vysílání
06.00 Noční dobrodružství
09.35 Vraždy v Brokenwoodu II (1)
Vražedná krajka V Brokenwoode zabili trénera ragbyového tímu a podozrivými sú všetci hráči ragby. Pri mŕtvom našli luxusné nohavičky s vyšitými iniciálami GG. Detektívi sa snažia nájsť ich majiteľku... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare
11.05 Prvních 48 hodin XIX (1)
Na samotě Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
11.50 Prvních 48 hodin XIX (2)
Případ, který mě straší Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
12.30 Prvních 48 hodin XIX (3)
Případ, který mě straší 2 Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
13.15 Vraždy v Kitzbühelu II (1)
Kamenná lavina Jedného z majiteľov horolezeckej školy zasype kamenná lavína počas kontroly lezeckej trasy. Polícia zistí, že niekto zámerne použil trhavinu, a pátra po páchateľovi... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: M. Zens
14.00 Vraždy v Kitzbühelu II (2)
Pytlák Barón von Wegenstein číha s puškou na pytliaka, ktorý mu škodí v jeho revíri. Po výstrele však k zemi padá mŕtvy samotný barón... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: C. Lang
14.45 Vraždy v Brokenwoodu I (4)
Hon na jelena Pri love zastrelili jedného z poľovníkov, ktorý sa mal cez víkend ženiť. Detektívi začnú s pátraním a postupne vylúčia nešťastnú náhodu aj samovraždu. Musia nájsť vraha... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare
16.20 Prvních 48 hodin XIX (7)
Mrtvý na Bourbonské a smrtící past Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
17.00 Big Ben I (1)
(Der Bulle von Tölz) Veľké zločiny si vyžadujú veľkého kriminalistu. Najväčší zo všetkých je Ben - alebo aspoň najťažší... Nemecký seriál o svojráznom „XXL“ detektívovi (1996). Hrajú: O. Fischer, K. Jacobová, H. P. Hallwachs, F. von Thun a ďalší. P
18.35 Julie Lescautová I (1)
(Julie Lescaut) Vrchná policajná komisárka Julie je síce krehká žena, ale v podsvetí aj u svojich kolegov vzbudzuje oprávnený rešpekt... Francúzsky kriminálny seriál (1993). Hrajú: V. Genestová, M. Diouf, J. Anger, B. Brunoyová a ďalší. Réžia: C. Huppertová P
20.15 Vraždy v Midsomeru I
Badger’s Drift je idylická anglická dedinka, kde každý pozná každého. Len páchateľa niekoľkých vrážd zatiaľ nikto nepozná... Britský kriminálny seriál (1998). Hrajú: J. Nettles, R. Ashersonová, R. Cant, S. Cadellová, D. Casey a ďalší. Réžia: J. Silberston P
22.00 Big Ben I (1)
(Der Bulle von Tölz) Veľké zločiny si vyžadujú veľkého kriminalistu. Najväčší zo všetkých je Ben - alebo aspoň najťažší... Nemecký seriál o svojráznom „XXL“ detektívovi (1996). Hrajú: O. Fischer, K. Jacobová, H. P. Hallwachs, F. von Thun a ďalší.
23.35 Prvních 48 hodin XIX (7)
Mrtvý na Bourbonské a smrtící past Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
(Julie Lescaut) Vrchná policajná komisárka Julie je síce krehká žena, ale v podsvetí aj u svojich kolegov vzbudzuje oprávnený rešpekt... Francúzsky kriminálny seriál (1993). Hrajú: V. Genestová, M. Diouf, J. Anger, B. Brunoyová a ďalší. Réžia: C. Huppertová
01.55 Noční dobrodružství
04.35 Jihočeská doprava
05.50 Závěr vysílání
06.00 Noční dobrodružství
09.30 Vraždy v Midsomeru I
Badger’s Drift je idylická anglická dedinka, kde každý pozná každého. Len páchateľa niekoľkých vrážd zatiaľ nikto nepozná... Britský kriminálny seriál (1998). Hrajú: J. Nettles, R. Ashersonová, R. Cant, S. Cadellová, D. Casey a ďalší. Réžia: J. Silberston
11.15 Prvních 48 hodin XIX (4)
Staré rány Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
11.55 Prvních 48 hodin XIX (5)
Pokrevní linie Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
12.40 Prvních 48 hodin XIX (6)
Zlá láska a ztráta kontroly Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
13.20 Vraždy v Kitzbühelu II (3)
Vražedné včely Kitzbühelski kriminalisti Karin a Andreas vyšetrujú smrť úspešného chirurga, ktorá najprv vyzerá ako alergická reakcia na včelie uštipnutie. Záhy však nadobudnú dojem, že mu k nej niekto dopomohol... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: M. Zens
14.05 Vraždy v Kitzbühelu II (4)
Svatojánský oheň Počas svätojánskych slávností sa v ohni nájde ľudská lebka. Obeť je identifikovaná ako miestny veterinár doktor Fiala. Kriminalisti Andreas a Karin rozbiehajú pátranie... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová a ďalší. Réžia: C. Lang
14.50 Vraždy v Brokenwoodu II (1)
Vražedná krajka V Brokenwoode zabili trénera ragbyového tímu a podozrivými sú všetci hráči ragby. Pri mŕtvom našli luxusné nohavičky s vyšitými iniciálami GG. Detektívi sa snažia nájsť ich majiteľku... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare
16.20 Prvních 48 hodin XIX (8)
Nebezpečný podnik Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
17.05 Big Ben I (2)
Smrt v internátu Komisár Berghammer vyšetruje smrť dievčaťa, ktoré bolo zrazené autom zo skaly. Vyzerá to ako dopravná nehoda - ale viacerým ľuďom prišla náramne vhod... Nemecký kriminálny seriál (1996). Hrajú: O. Fischer, K. Jacobová, H. P. Hallwachs, G. von Weitershausen, D. Mattausch a ďalší. P
18.40 Julie Lescautová I (2)
Znásilnění Vrchná policajná komisárka Julie je síce krehká žena, ale v podsvetí aj u svojich kolegov vzbudzuje oprávnený rešpekt... Francúzsky kriminálny seriál (1993). Hrajú: V. Genestová, M. Diouf, J. Anger, B. Brunoyová a ďalší. Réžia: C. Huppertová P
20.15 Vraždy v Midsomeru I
Do Midsomeru prichádza na besedu slávny spisovateľ. Ešte netuší, že sa práve začínajú písať posledné strany jeho života... Britský kriminálny seriál (1998). Hrajú: J. Nettles, D. Casey, J. Bookerová, A. Masseyová, J. Davidová a ďalší. Réžia: J. Silberston P
22.00 Big Ben I (2)
Smrt v internátu Komisár Berghammer vyšetruje smrť dievčaťa, ktoré bolo zrazené autom zo skaly. Vyzerá to ako dopravná nehoda - ale viacerým ľuďom prišla náramne vhod... Nemecký kriminálny seriál (1996). Hrajú: O. Fischer, K. Jacobová, H. P. Hallwachs, G. von Weitershausen, D. Mattausch a ďalší.
23.35 Prvních 48 hodin XIX (8)
Nebezpečný podnik Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
Znásilnění Vrchná policajná komisárka Julie je síce krehká žena, ale v podsvetí aj u svojich kolegov vzbudzuje oprávnený rešpekt... Francúzsky kriminálny seriál (1993). Hrajú: V. Genestová, M. Diouf, J. Anger, B. Brunoyová a ďalší. Réžia: C. Huppertová
01.50 Noční dobrodružství
04.35 Jihočeská doprava
05.50 Závěr vysílání
Pondělí, 01.09.202514.30 Prvních 48 hodin XX (1)
(The First 48) Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
15.10 Prvních 48 hodin XX (2)
Šance přežít Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
15.55 Prvních 48 hodin XX (3)
Smrtící lži a zůstaň ležet Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
16.35 Prvních 48 hodin XX (4)
Smrtící laskavost a prostě děti Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
17.20 Prvních 48 hodin XX (5)
Ta druhá žena Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
18.00 Prvních 48 hodin XX (6)
Když láska zabíjí a život vojáka Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
18.45 Vraždy v Kitzbühelu I (1)
(SOKO Kitzbühel) Snaživá kriminalistka Karin Koflerová vedie so svojím atraktívnym kolegom policajný komisariát v Kitzbüheli. Spoločne sa pustia do vyšetrovania záhadného bombového atentátu v blízkosti golfového klubu. Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: H. Werner P
19.30 Vraždy v Kitzbühelu I (2)
Dvojchyba Dvaja mladí detektívi Karin a Andreas vyšetrujú zložitý prípad, v ktorého centre je špičková tenistka. Tá sa totiž stala očitým svedkom brutálnej vraždy svojho právnika... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: H. Werner P
20.15 Vraždy v Brokenwoodu I (1)
(The Brokenwood Mysteries) Inšpektor Mike Shepherd sa zapojí do vyšetrovania smrti Nata Dunna, ktorú chce provinčný detektív Gary McLeod uzavrieť ako nehodu. Pitva aj ďalšie dôkazy však začnú ukazovať na cudzie zavinenie. Spolu so smrťou Nata otvorí Shepherd aj desať rokov starý neuzavretý prípad zabitia jeho manželky... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare P
21.45 Prvních 48 hodin XX (4)
Smrtící laskavost a prostě děti Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
22.25 Prvních 48 hodin XX (5)
Ta druhá žena Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
23.10 Prvních 48 hodin XX (6)
Když láska zabíjí a život vojáka Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
23.50 Vraždy v Kitzbühelu I (1)
(SOKO Kitzbühel) Snaživá kriminalistka Karin Koflerová vedie so svojím atraktívnym kolegom policajný komisariát v Kitzbüheli. Spoločne sa pustia do vyšetrovania záhadného bombového atentátu v blízkosti golfového klubu. Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: H. Werner
Úterý, 02.09.202500.35 Vraždy v Kitzbühelu I (2)
Dvojchyba Dvaja mladí detektívi Karin a Andreas vyšetrujú zložitý prípad, v ktorého centre je špičková tenistka. Tá sa totiž stala očitým svedkom brutálnej vraždy svojho právnika... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: H. Werner
01.20 Noční dobrodružství
03.50 Závěr vysílání
06.00 Noční dobrodružství
10.05 Jihočeská doprava
10.50 Prvních 48 hodin XX (1)
(The First 48) Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
11.30 Prvních 48 hodin XX (2)
Šance přežít Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
12.15 Prvních 48 hodin XX (3)
Smrtící lži a zůstaň ležet Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
12.55 Vraždy v Brokenwoodu I (1)
(The Brokenwood Mysteries) Inšpektor Mike Shepherd sa zapojí do vyšetrovania smrti Nata Dunna, ktorú chce provinčný detektív Gary McLeod uzavrieť ako nehodu. Pitva aj ďalšie dôkazy však začnú ukazovať na cudzie zavinenie. Spolu so smrťou Nata otvorí Shepherd aj desať rokov starý neuzavretý prípad zabitia jeho manželky... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare
14.30 Prvních 48 hodin XX (7)
Mužská hra Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
15.10 Prvních 48 hodin XX (8)
Osudové setkání a smrtící zpráva Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
15.55 Prvních 48 hodin XX (9)
Osudová chyba Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
16.35 Prvních 48 hodin XX (10)
Kulky si nevybírají Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
17.20 Prvních 48 hodin XX (11)
Smrtící rap Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
18.00 Prvních 48 hodin XX (12)
Vražda v Mobile Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
18.45 Vraždy v Kitzbühelu I (3)
Melodie smrti Počas koncertu sa obľúbený spevák ľudových piesní stane terčom útoku, pri ktorom zomrie. Karin a Andreas majú pred sebou hneď niekoľko podozrivých... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: H. Werner P
19.30 Vraždy v Kitzbühelu I (4)
Smrt u stolu Známy návrhár lyžiarskej módy pripravuje prehliadku novej kolekcie, keď jeho hlavná modelka nečakane zomiera priamo pri stole v kitzbühelskej reštaurácii. Polícia intenzívne hľadá zdroj otravy aj motív tejto vraždy... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: H. Werner P
20.15 Vraždy v Brokenwoodu I (2)
Kyselé hrozny V kadi s vínom v známom vinárstve našli mŕtveho muža. Ide o hlavného porotcu v súťaži o najlepšie víno. Inšpektor Shepherd musí zistiť, kto a prečo ho zavraždil... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare P
21.55 Prvních 48 hodin XX (10)
Kulky si nevybírají Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
22.35 Prvních 48 hodin XX (11)
Smrtící rap Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
23.20 Prvních 48 hodin XX (12)
Vražda v Mobile Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
Středa, 03.09.202500.00 Vraždy v Kitzbühelu I (3)
Melodie smrti Počas koncertu sa obľúbený spevák ľudových piesní stane terčom útoku, pri ktorom zomrie. Karin a Andreas majú pred sebou hneď niekoľko podozrivých... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: H. Werner
00.45 Vraždy v Kitzbühelu I (4)
Smrt u stolu Známy návrhár lyžiarskej módy pripravuje prehliadku novej kolekcie, keď jeho hlavná modelka nečakane zomiera priamo pri stole v kitzbühelskej reštaurácii. Polícia intenzívne hľadá zdroj otravy aj motív tejto vraždy... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: H. Werner
01.30 Noční dobrodružství
04.35 Jihočeská doprava
05.50 Závěr vysílání
06.00 Noční dobrodružství
09.05 Vraždy v Brokenwoodu I (2)
Kyselé hrozny V kadi s vínom v známom vinárstve našli mŕtveho muža. Ide o hlavného porotcu v súťaži o najlepšie víno. Inšpektor Shepherd musí zistiť, kto a prečo ho zavraždil... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare
10.45 Prvních 48 hodin XX (7)
Mužská hra Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
11.25 Prvních 48 hodin XX (4)
Smrtící laskavost a prostě děti Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
12.10 Prvních 48 hodin XX (5)
Ta druhá žena Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
12.50 Prvních 48 hodin XX (6)
Když láska zabíjí a život vojáka Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
13.35 Vraždy v Kitzbühelu I (1)
(SOKO Kitzbühel) Snaživá kriminalistka Karin Koflerová vedie so svojím atraktívnym kolegom policajný komisariát v Kitzbüheli. Spoločne sa pustia do vyšetrovania záhadného bombového atentátu v blízkosti golfového klubu. Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: H. Werner
14.20 Vraždy v Kitzbühelu I (2)
Dvojchyba Dvaja mladí detektívi Karin a Andreas vyšetrujú zložitý prípad, v ktorého centre je špičková tenistka. Tá sa totiž stala očitým svedkom brutálnej vraždy svojho právnika... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: H. Werner
15.05 Vraždy v Brokenwoodu I (1)
(The Brokenwood Mysteries) Inšpektor Mike Shepherd sa zapojí do vyšetrovania smrti Nata Dunna, ktorú chce provinčný detektív Gary McLeod uzavrieť ako nehodu. Pitva aj ďalšie dôkazy však začnú ukazovať na cudzie zavinenie. Spolu so smrťou Nata otvorí Shepherd aj desať rokov starý neuzavretý prípad zabitia jeho manželky... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare
16.35 Prvních 48 hodin XX (13)
Dívka odvedle Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
17.20 Prvních 48 hodin XX (14)
Smrtící spor a Srdce na dlani Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
18.00 Prvních 48 hodin XX (15)
Mrtvý policista Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
18.45 Vraždy v Kitzbühelu I (5)
Poslední lanová dráha Nočná lanovka priváža z exkluzívnej horskej reštaurácie neobvyklého pasažiera - zavraždenú mladú ženu. Kitzbühelský kriminalista Andreas má o rýchle vyriešenie prípadu zvláštny záujem - obeť bola totiž zastrelená jeho ukradnutou pištoľou... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: S. Klisch P
19.30 Vraždy v Kitzbühelu I (6)
Klan Kitzbühelski kriminalisti Karin a Andreas pátrajú po lupičovi, ktorý vykráda banky v maske Pinocchia. Čoskoro sa im ho podarí nájsť, ale bohužiaľ už mŕtveho... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: S. Klisch P
20.15 Vraždy v Brokenwoodu I (3)
Prolhaná hra Golfisti nájdu pri jednej jamke mŕtvu členku golfového výboru. Detektívi čoskoro zisťujú, že ju nikto nemal rád a všetci z jej okolia mali dôvod ju zabiť... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare P
21.45 Prvních 48 hodin XX (13)
Dívka odvedle Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
22.25 Prvních 48 hodin XX (14)
Smrtící spor a Srdce na dlani Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
23.10 Prvních 48 hodin XX (15)
Mrtvý policista Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
23.50 Vraždy v Kitzbühelu I (5)
Poslední lanová dráha Nočná lanovka priváža z exkluzívnej horskej reštaurácie neobvyklého pasažiera - zavraždenú mladú ženu. Kitzbühelský kriminalista Andreas má o rýchle vyriešenie prípadu zvláštny záujem - obeť bola totiž zastrelená jeho ukradnutou pištoľou... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: S. Klisch
Čtvrtek, 04.09.202500.35 Vraždy v Kitzbühelu I (6)
Klan Kitzbühelski kriminalisti Karin a Andreas pátrajú po lupičovi, ktorý vykráda banky v maske Pinocchia. Čoskoro sa im ho podarí nájsť, ale bohužiaľ už mŕtveho... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: S. Klisch
01.20 Noční dobrodružství
04.35 Jihočeská doprava
05.50 Závěr vysílání
06.00 Noční dobrodružství
09.10 Vraždy v Brokenwoodu I (3)
Prolhaná hra Golfisti nájdu pri jednej jamke mŕtvu členku golfového výboru. Detektívi čoskoro zisťujú, že ju nikto nemal rád a všetci z jej okolia mali dôvod ju zabiť... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare
10.35 Prvních 48 hodin XX (8)
Osudové setkání a smrtící zpráva Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
11.20 Prvních 48 hodin XX (10)
Kulky si nevybírají Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
12.00 Prvních 48 hodin XX (11)
Smrtící rap Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
12.45 Prvních 48 hodin XX (12)
Vražda v Mobile Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
13.30 Vraždy v Kitzbühelu I (3)
Melodie smrti Počas koncertu sa obľúbený spevák ľudových piesní stane terčom útoku, pri ktorom zomrie. Karin a Andreas majú pred sebou hneď niekoľko podozrivých... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: H. Werner
14.15 Vraždy v Kitzbühelu I (4)
Smrt u stolu Známy návrhár lyžiarskej módy pripravuje prehliadku novej kolekcie, keď jeho hlavná modelka nečakane zomiera priamo pri stole v kitzbühelskej reštaurácii. Polícia intenzívne hľadá zdroj otravy aj motív tejto vraždy... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: H. Werner
15.00 Vraždy v Brokenwoodu I (2)
Kyselé hrozny V kadi s vínom v známom vinárstve našli mŕtveho muža. Ide o hlavného porotcu v súťaži o najlepšie víno. Inšpektor Shepherd musí zistiť, kto a prečo ho zavraždil... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare
16.35 Prvních 48 hodin XIX (1)
Na samotě Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
17.20 Prvních 48 hodin XIX (2)
Případ, který mě straší Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
18.00 Prvních 48 hodin XIX (3)
Případ, který mě straší 2 Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
18.45 Vraždy v Kitzbühelu II (1)
Kamenná lavina Jedného z majiteľov horolezeckej školy zasype kamenná lavína počas kontroly lezeckej trasy. Polícia zistí, že niekto zámerne použil trhavinu, a pátra po páchateľovi... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: M. Zens P
19.30 Vraždy v Kitzbühelu II (2)
Pytlák Barón von Wegenstein číha s puškou na pytliaka, ktorý mu škodí v jeho revíri. Po výstrele však k zemi padá mŕtvy samotný barón... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: C. Lang P
20.10 Vraždy v Brokenwoodu I (4)
Hon na jelena Pri love zastrelili jedného z poľovníkov, ktorý sa mal cez víkend ženiť. Detektívi začnú s pátraním a postupne vylúčia nešťastnú náhodu aj samovraždu. Musia nájsť vraha... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare P
21.45 Prvních 48 hodin XIX (1)
Na samotě Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
22.30 Prvních 48 hodin XIX (2)
Případ, který mě straší Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
23.10 Prvních 48 hodin XIX (3)
Případ, který mě straší 2 Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
23.55 Vraždy v Kitzbühelu II (1)
Kamenná lavina Jedného z majiteľov horolezeckej školy zasype kamenná lavína počas kontroly lezeckej trasy. Polícia zistí, že niekto zámerne použil trhavinu, a pátra po páchateľovi... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: M. Zens
Pátek, 05.09.202500.40 Vraždy v Kitzbühelu II (2)
Pytlák Barón von Wegenstein číha s puškou na pytliaka, ktorý mu škodí v jeho revíri. Po výstrele však k zemi padá mŕtvy samotný barón... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: C. Lang
01.25 Noční dobrodružství
04.35 Jihočeská doprava
05.50 Závěr vysílání
06.00 Noční dobrodružství
09.15 Vraždy v Brokenwoodu I (4)
Hon na jelena Pri love zastrelili jedného z poľovníkov, ktorý sa mal cez víkend ženiť. Detektívi začnú s pátraním a postupne vylúčia nešťastnú náhodu aj samovraždu. Musia nájsť vraha... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare
10.50 Prvních 48 hodin XX (9)
Osudová chyba Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
11.30 Prvních 48 hodin XX (13)
Dívka odvedle Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
12.15 Prvních 48 hodin XX (14)
Smrtící spor a Srdce na dlani Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
12.55 Prvních 48 hodin XX (15)
Mrtvý policista Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
13.40 Vraždy v Kitzbühelu I (5)
Poslední lanová dráha Nočná lanovka priváža z exkluzívnej horskej reštaurácie neobvyklého pasažiera - zavraždenú mladú ženu. Kitzbühelský kriminalista Andreas má o rýchle vyriešenie prípadu zvláštny záujem - obeť bola totiž zastrelená jeho ukradnutou pištoľou... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: S. Klisch
14.25 Vraždy v Kitzbühelu I (6)
Klan Kitzbühelski kriminalisti Karin a Andreas pátrajú po lupičovi, ktorý vykráda banky v maske Pinocchia. Čoskoro sa im ho podarí nájsť, ale bohužiaľ už mŕtveho... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: S. Klisch
15.10 Vraždy v Brokenwoodu I (3)
Prolhaná hra Golfisti nájdu pri jednej jamke mŕtvu členku golfového výboru. Detektívi čoskoro zisťujú, že ju nikto nemal rád a všetci z jej okolia mali dôvod ju zabiť... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare
16.35 Prvních 48 hodin XIX (4)
Staré rány Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
17.20 Prvních 48 hodin XIX (5)
Pokrevní linie Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
18.00 Prvních 48 hodin XIX (6)
Zlá láska a ztráta kontroly Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
18.45 Vraždy v Kitzbühelu II (3)
Vražedné včely Kitzbühelski kriminalisti Karin a Andreas vyšetrujú smrť úspešného chirurga, ktorá najprv vyzerá ako alergická reakcia na včelie uštipnutie. Záhy však nadobudnú dojem, že mu k nej niekto dopomohol... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: M. Zens P
19.30 Vraždy v Kitzbühelu II (4)
Svatojánský oheň Počas svätojánskych slávností sa v ohni nájde ľudská lebka. Obeť je identifikovaná ako miestny veterinár doktor Fiala. Kriminalisti Andreas a Karin rozbiehajú pátranie... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová a ďalší. Réžia: C. Lang P
20.15 Vraždy v Brokenwoodu II (1)
Vražedná krajka V Brokenwoode zabili trénera ragbyového tímu a podozrivými sú všetci hráči ragby. Pri mŕtvom našli luxusné nohavičky s vyšitými iniciálami GG. Detektívi sa snažia nájsť ich majiteľku... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare P
21.45 Prvních 48 hodin XIX (4)
Staré rány Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
22.25 Prvních 48 hodin XIX (5)
Pokrevní linie Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
23.10 Prvních 48 hodin XIX (6)
Zlá láska a ztráta kontroly Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
23.50 Vraždy v Kitzbühelu II (3)
Vražedné včely Kitzbühelski kriminalisti Karin a Andreas vyšetrujú smrť úspešného chirurga, ktorá najprv vyzerá ako alergická reakcia na včelie uštipnutie. Záhy však nadobudnú dojem, že mu k nej niekto dopomohol... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: M. Zens
Sobota, 06.09.202500.35 Vraždy v Kitzbühelu II (4)
Svatojánský oheň Počas svätojánskych slávností sa v ohni nájde ľudská lebka. Obeť je identifikovaná ako miestny veterinár doktor Fiala. Kriminalisti Andreas a Karin rozbiehajú pátranie... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová a ďalší. Réžia: C. Lang
01.20 Noční dobrodružství
04.35 Jihočeská doprava
05.50 Závěr vysílání
06.00 Noční dobrodružství
09.35 Vraždy v Brokenwoodu II (1)
Vražedná krajka V Brokenwoode zabili trénera ragbyového tímu a podozrivými sú všetci hráči ragby. Pri mŕtvom našli luxusné nohavičky s vyšitými iniciálami GG. Detektívi sa snažia nájsť ich majiteľku... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare
11.05 Prvních 48 hodin XIX (1)
Na samotě Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
11.50 Prvních 48 hodin XIX (2)
Případ, který mě straší Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
12.30 Prvních 48 hodin XIX (3)
Případ, který mě straší 2 Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
13.15 Vraždy v Kitzbühelu II (1)
Kamenná lavina Jedného z majiteľov horolezeckej školy zasype kamenná lavína počas kontroly lezeckej trasy. Polícia zistí, že niekto zámerne použil trhavinu, a pátra po páchateľovi... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: M. Zens
14.00 Vraždy v Kitzbühelu II (2)
Pytlák Barón von Wegenstein číha s puškou na pytliaka, ktorý mu škodí v jeho revíri. Po výstrele však k zemi padá mŕtvy samotný barón... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: C. Lang
14.45 Vraždy v Brokenwoodu I (4)
Hon na jelena Pri love zastrelili jedného z poľovníkov, ktorý sa mal cez víkend ženiť. Detektívi začnú s pátraním a postupne vylúčia nešťastnú náhodu aj samovraždu. Musia nájsť vraha... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare
16.20 Prvních 48 hodin XIX (7)
Mrtvý na Bourbonské a smrtící past Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
17.00 Big Ben I (1)
(Der Bulle von Tölz) Veľké zločiny si vyžadujú veľkého kriminalistu. Najväčší zo všetkých je Ben - alebo aspoň najťažší... Nemecký seriál o svojráznom „XXL“ detektívovi (1996). Hrajú: O. Fischer, K. Jacobová, H. P. Hallwachs, F. von Thun a ďalší. P
18.35 Julie Lescautová I (1)
(Julie Lescaut) Vrchná policajná komisárka Julie je síce krehká žena, ale v podsvetí aj u svojich kolegov vzbudzuje oprávnený rešpekt... Francúzsky kriminálny seriál (1993). Hrajú: V. Genestová, M. Diouf, J. Anger, B. Brunoyová a ďalší. Réžia: C. Huppertová P
20.15 Vraždy v Midsomeru I
Badger’s Drift je idylická anglická dedinka, kde každý pozná každého. Len páchateľa niekoľkých vrážd zatiaľ nikto nepozná... Britský kriminálny seriál (1998). Hrajú: J. Nettles, R. Ashersonová, R. Cant, S. Cadellová, D. Casey a ďalší. Réžia: J. Silberston P
22.00 Big Ben I (1)
(Der Bulle von Tölz) Veľké zločiny si vyžadujú veľkého kriminalistu. Najväčší zo všetkých je Ben - alebo aspoň najťažší... Nemecký seriál o svojráznom „XXL“ detektívovi (1996). Hrajú: O. Fischer, K. Jacobová, H. P. Hallwachs, F. von Thun a ďalší.
23.35 Prvních 48 hodin XIX (7)
Mrtvý na Bourbonské a smrtící past Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
Neděle, 07.09.202500.15 Julie Lescautová I (1)
(Julie Lescaut) Vrchná policajná komisárka Julie je síce krehká žena, ale v podsvetí aj u svojich kolegov vzbudzuje oprávnený rešpekt... Francúzsky kriminálny seriál (1993). Hrajú: V. Genestová, M. Diouf, J. Anger, B. Brunoyová a ďalší. Réžia: C. Huppertová
01.55 Noční dobrodružství
04.35 Jihočeská doprava
05.50 Závěr vysílání
06.00 Noční dobrodružství
09.30 Vraždy v Midsomeru I
Badger’s Drift je idylická anglická dedinka, kde každý pozná každého. Len páchateľa niekoľkých vrážd zatiaľ nikto nepozná... Britský kriminálny seriál (1998). Hrajú: J. Nettles, R. Ashersonová, R. Cant, S. Cadellová, D. Casey a ďalší. Réžia: J. Silberston
11.15 Prvních 48 hodin XIX (4)
Staré rány Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
11.55 Prvních 48 hodin XIX (5)
Pokrevní linie Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
12.40 Prvních 48 hodin XIX (6)
Zlá láska a ztráta kontroly Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
13.20 Vraždy v Kitzbühelu II (3)
Vražedné včely Kitzbühelski kriminalisti Karin a Andreas vyšetrujú smrť úspešného chirurga, ktorá najprv vyzerá ako alergická reakcia na včelie uštipnutie. Záhy však nadobudnú dojem, že mu k nej niekto dopomohol... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová, H. Marecek a ďalší. Réžia: M. Zens
14.05 Vraždy v Kitzbühelu II (4)
Svatojánský oheň Počas svätojánskych slávností sa v ohni nájde ľudská lebka. Obeť je identifikovaná ako miestny veterinár doktor Fiala. Kriminalisti Andreas a Karin rozbiehajú pátranie... Rakúsky kriminálny seriál (2002). Hrajú: K. Sprengerová, H. Sigl, A. L´Arrongeová a ďalší. Réžia: C. Lang
14.50 Vraždy v Brokenwoodu II (1)
Vražedná krajka V Brokenwoode zabili trénera ragbyového tímu a podozrivými sú všetci hráči ragby. Pri mŕtvom našli luxusné nohavičky s vyšitými iniciálami GG. Detektívi sa snažia nájsť ich majiteľku... Novozélandský krimiseriál (2014). Hrajú: N. Rea, F. Sutherlandová, M. Clare
16.20 Prvních 48 hodin XIX (8)
Nebezpečný podnik Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
17.05 Big Ben I (2)
Smrt v internátu Komisár Berghammer vyšetruje smrť dievčaťa, ktoré bolo zrazené autom zo skaly. Vyzerá to ako dopravná nehoda - ale viacerým ľuďom prišla náramne vhod... Nemecký kriminálny seriál (1996). Hrajú: O. Fischer, K. Jacobová, H. P. Hallwachs, G. von Weitershausen, D. Mattausch a ďalší. P
18.40 Julie Lescautová I (2)
Znásilnění Vrchná policajná komisárka Julie je síce krehká žena, ale v podsvetí aj u svojich kolegov vzbudzuje oprávnený rešpekt... Francúzsky kriminálny seriál (1993). Hrajú: V. Genestová, M. Diouf, J. Anger, B. Brunoyová a ďalší. Réžia: C. Huppertová P
20.15 Vraždy v Midsomeru I
Do Midsomeru prichádza na besedu slávny spisovateľ. Ešte netuší, že sa práve začínajú písať posledné strany jeho života... Britský kriminálny seriál (1998). Hrajú: J. Nettles, D. Casey, J. Bookerová, A. Masseyová, J. Davidová a ďalší. Réžia: J. Silberston P
22.00 Big Ben I (2)
Smrt v internátu Komisár Berghammer vyšetruje smrť dievčaťa, ktoré bolo zrazené autom zo skaly. Vyzerá to ako dopravná nehoda - ale viacerým ľuďom prišla náramne vhod... Nemecký kriminálny seriál (1996). Hrajú: O. Fischer, K. Jacobová, H. P. Hallwachs, G. von Weitershausen, D. Mattausch a ďalší.
23.35 Prvních 48 hodin XIX (8)
Nebezpečný podnik Nahliadnite do práce detektívov počas prvých 48 hodín vyšetrovania tých najzávažnejších zločinov. Ak sa v tejto dobe nepodarí nájsť kľúčovú stopu, šanca na dolapenie páchateľa dramaticky klesá... Americký dokumentárny seriál (2020)
Pondělí, 08.09.202500.20 Julie Lescautová I (2)
Znásilnění Vrchná policajná komisárka Julie je síce krehká žena, ale v podsvetí aj u svojich kolegov vzbudzuje oprávnený rešpekt... Francúzsky kriminálny seriál (1993). Hrajú: V. Genestová, M. Diouf, J. Anger, B. Brunoyová a ďalší. Réžia: C. Huppertová
01.50 Noční dobrodružství
04.35 Jihočeská doprava
05.50 Závěr vysílání
