Gold Impuls - programová novinka v celoplošné DAB síti

Gold Impuls - programová novinka v celoplošné DAB sítiDNES! | Tisk | komentáře
Posluchači digitálního pozemního rozhlasového vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting) si mohou naladit novou stanici. V celoplošné distribuci vysílá stanice Gold Impuls.
Společnost Czech Digital Group (CDG), vlastněná Českými Radiokomunikacemi, rozšířila svůj celoplošný DAB multiplex "CRA DAB+ CZ" o novou rozhlasovou stanici - Gold Impuls. Jedná se v pořadí již o 17. rozhlasovou programovou službu v jejím paketu.
Gold Impuls je celkově třetím programem v síti CDG/ČRa pod značkou Impuls, vedle hlavní celoplošné stanice Rádio Impuls, která vysílá i analogově v pásmu VKV/FM, je v tomto paketu šířena také stanice Český Impuls, zaměřená na starší české hity.
▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)
Programová novinka Gold Impuls cílí na posluchače, kteří vyhledávají starší české a zahraniční hity.
Stereofonní vysílání stanice Gold Impuls je poskytováno v audio kodeku HE-AAC v2 s datovým tokem 48 kbit/s s ochranou chyb EEP 2-A.
Celoplošná DAB síť CDG/ČRa byla oficiálně spuštěna v únoru letošního roku. Postupně se rozšířila na dnešních 17 stanic. Vedle rozšiřování programové nabídky rozšířil provozovatel sítě také pokryté území České republiky.
Celoplošný multiplex B šíří stanice Rádio Blaník, Český Blaník, Rádio Impuls, Český Impuls, Country Radio, Evropa 2, Frekvence 1, Hitrádio 90, Rádio 1, Rádio Beat, Rádio Kiss, Rádio Spin, Rádio Bonton, Country rádio, RockZone a Signál Rádio. Dnes se nabídka rozšířila ještě o zmíněnou stanici Gold Impuls.
DAB vysílání zaznamenává v posledních měsících v Česku významný rozvoj. Souvisí to se spuštěním dvou nových celoplošných multiplexů a dalších 27 regionálních DAB sítí.
redakce
Společnost Czech Digital Group (CDG), vlastněná Českými Radiokomunikacemi, rozšířila svůj celoplošný DAB multiplex "CRA DAB+ CZ" o novou rozhlasovou stanici - Gold Impuls. Jedná se v pořadí již o 17. rozhlasovou programovou službu v jejím paketu.
Gold Impuls je celkově třetím programem v síti CDG/ČRa pod značkou Impuls, vedle hlavní celoplošné stanice Rádio Impuls, která vysílá i analogově v pásmu VKV/FM, je v tomto paketu šířena také stanice Český Impuls, zaměřená na starší české hity.
▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)
Programová novinka Gold Impuls cílí na posluchače, kteří vyhledávají starší české a zahraniční hity.
Stereofonní vysílání stanice Gold Impuls je poskytováno v audio kodeku HE-AAC v2 s datovým tokem 48 kbit/s s ochranou chyb EEP 2-A.
Celoplošná DAB síť CDG/ČRa byla oficiálně spuštěna v únoru letošního roku. Postupně se rozšířila na dnešních 17 stanic. Vedle rozšiřování programové nabídky rozšířil provozovatel sítě také pokryté území České republiky.
Celoplošný multiplex B šíří stanice Rádio Blaník, Český Blaník, Rádio Impuls, Český Impuls, Country Radio, Evropa 2, Frekvence 1, Hitrádio 90, Rádio 1, Rádio Beat, Rádio Kiss, Rádio Spin, Rádio Bonton, Country rádio, RockZone a Signál Rádio. Dnes se nabídka rozšířila ještě o zmíněnou stanici Gold Impuls.
DAB vysílání zaznamenává v posledních měsících v Česku významný rozvoj. Souvisí to se spuštěním dvou nových celoplošných multiplexů a dalších 27 regionálních DAB sítí.
redakce