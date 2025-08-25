Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 25. srpna 2025, svátek má Radim

Gold Impuls - programová novinka v celoplošné DAB síti

DNES! | Tisk | komentáře

Posluchači digitálního pozemního rozhlasového vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting) si mohou naladit novou stanici. V celoplošné distribuci vysílá stanice Gold Impuls.

Společnost Czech Digital Group (CDG), vlastněná Českými Radiokomunikacemi, rozšířila svůj celoplošný DAB multiplex "CRA DAB+ CZ" o novou rozhlasovou stanici - Gold Impuls. Jedná se v pořadí již o 17. rozhlasovou programovou službu v jejím paketu.

Gold Impuls je celkově třetím programem v síti CDG/ČRa pod značkou Impuls, vedle hlavní celoplošné stanice Rádio Impuls, která vysílá i analogově v pásmu VKV/FM, je v tomto paketu šířena také stanice Český Impuls, zaměřená na starší české hity.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)
Programová novinka Gold Impuls cílí na posluchače, kteří vyhledávají starší české a zahraniční hity.

Stereofonní vysílání stanice Gold Impuls je poskytováno v audio kodeku HE-AAC v2 s datovým tokem 48 kbit/s s ochranou chyb EEP 2-A.

Celoplošná DAB síť CDG/ČRa byla oficiálně spuštěna v únoru letošního roku. Postupně se rozšířila na dnešních 17 stanic. Vedle rozšiřování programové nabídky rozšířil provozovatel sítě také pokryté území České republiky.



Celoplošný multiplex B šíří stanice Rádio Blaník, Český Blaník, Rádio Impuls, Český Impuls, Country Radio, Evropa 2, Frekvence 1, Hitrádio 90, Rádio 1, Rádio Beat, Rádio Kiss, Rádio Spin, Rádio Bonton, Country rádio, RockZone a Signál Rádio. Dnes se nabídka rozšířila ještě o zmíněnou stanici Gold Impuls.

DAB vysílání zaznamenává v posledních měsících v Česku významný rozvoj. Souvisí to se spuštěním dvou nových celoplošných multiplexů a dalších 27 regionálních DAB sítí.

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
Premier League a WTA na Voyo
Premier League a WTA na Voyo
freeSAT: Přeladění ČT:D/ČT art, HBO HD a Jojko
freeSAT: Přeladění ČT:D/ČT art, HBO HD a Jojko
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
Před 25 lety byly založeny stránky Parabola.cz
Před 25 lety byly založeny stránky Parabola.cz
LG OLED evo M5 - jediný skutečně bezdrátový OLED televizor
LG OLED evo M5 - jediný skutečně bezdrátový OLED televizor
Uragán - legendární show se vrací po 25 letech
Uragán - legendární show se vrací po 25 letech
CANAL+ v září: Případ Prostý či Lesní vrah
CANAL+ v září: Případ Prostý či Lesní vrah

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:10 OKTOPUS (12/13)
21:15 Osmy
22:40 Každý má šanci
kanál CT2 20:00 Hunyadi - Vzestup Havrana (9/10)
20:55 Hunyadi - Vzestup Havrana (10/10)
22:25 Návštěvníci II - V chodbách času
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Kriminálka Anděl VII (1)
21:40 Specialisté (101)
kanál PRIMA 20:15 Návrh
22:30 Spy Game
01:05 Policie v akci
kanál SEZNAM 20:10 Vinnetou: Nový svět
22:40 Záhada Severního moře
01:35 Hudson a Rex 4 (12)
kanál BARRANDOV 20:05 Talkshow Tomáše Magnuska
21:15 Tomáš Arsov v akci
22:15 Cyranův poloostrov (1/23)
kanál JEDNOTKA 20:30 Kúsok môjho srdca
22:25 Alice Neversová
23:15 Alice Neversová
kanál DVOJKA 20:10 Hrdinný kapitán Korkorán
21:45 Ktosi je za dverami
22:35 Čertice
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Koncert Karla Gotta
22:00 Hitovica
23:40 Mesto tieňov 2 (7)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (4)
21:30 Blázni, vodníci a podvodníci
23:20 Medicopter 117 (82/82)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook