České verze kanálů Primy skončí na Slovensku

Na slovenském trhu dojde brzy k významné změně v distribuci programů. Z balíčků televizních operátorů zmizí české verze kanálů Primy. Divákům zůstanou jen slovenské mutace stanic Primy.
Česká společnost FTV Prima požaduje od televizních operátorů na Slovensku vypnutí svých programů, které jsou speciálně určeny pro český trh. Vedle dříve vyřazených programů TV Prima, Prima COOL, Prima LOVE, které mají pro slovenský trh své obdoby v podobě stanic Prima SK, Prima COOL SK a Prima LOVE SK, mají za úkol televizní operátoři na Slovensku vyřadit ze svých balíčků i zbývající české stanice (pokud je šíří) - tedy Prima MAX, Prima ZOOM, Prima SHOW, Prima STAR a také Prima KRIMI. Program CNN Prima NEWS může zůstat - oficiálně se poskytuje na území České republiky i Slovenska.
▲ Obr č. 1 - Sídlo FTV Prima v pražských Strašnicích (foto: parabola.cz)
Termín na úpravu svých balíčků a tedy vyřazení požadovaných českých stanic Primy byl společností FTV Prima stanoven na 1.9.2025. Po tomto datu mohou operátoři u našich východních sousedů poskytovat jen 4 zmíněné stanice Primy, včetně nového programu Prima KRIMI SK, jenž startuje právě 1. září 2025.
Programy FTV Prima, které se mohou legálně vysílat na Slovensku:
* Prima SK
* Prima COOL SK
* Prima LOVE SK
* Prima KRIMI SK (od 1.9.2025)
* CNN Prima NEWS
Prima ve svém dopise televizní operátory informovala, že nemá vysílací práva k pořadům na českých stanicích Primy pro slovenské území a taková distribuce je porušením podmínek, práv a vysílacích licencí. V případě, že budou operátoři poskytovat signál i po uvedeném datu, přestane broadcaster FTV Prima poskytovat operátorům své signály a případně bude vymáhat svá práva u příslušných soudů.
České stanice jsou na Slovensku velmi oblíbené a u televizních operátorů žádané. Problémem je, že české stanice mají vysílací licence pro distribuci výhradně na území České republiky a nenakupují vysílací práva pro jednotlivé pořady i pro Slovensko, kde práva pro tentýž pořad může mít jiná vysílací společnost. FTV Prima se proto rozhodla nyní dořešit dlouhodobý problém se šířením svých programů na území druhého státu. Pro tamní diváky nyní poskytuje 3 speciální programové verze plus zpravodajský kanál CNN Prima NEWS. Po prázdninách svoji rodinu televizních stanic rozšíří o novou programovou službu Prima KRIMI SK.
