Astra Radio a Clash MMA s licencemi
Na českém trhu mohou vysílat nové rozhlasové a televizní programy. Posluchači se mohou těšit na stanici Astra Radio a diváci na sportovní program Clash MMA. O licencích rozhodl tuzemský regulátor médií.
Astra RadioRada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém dvanáctém zasedání konaného 2. září 2025 udělila licenci na digitální rozhlasové pozemní vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting) ostravské společnosti OTS Outside The System s.r.o. pro stanici s názvem Astra Radio.
Stanice Astra Radio bude vysílat digitálně a celoplošně prostřednictvím pozemních vysílačů s pokrytím České republiky. Licence byla stanici udělena na 8 let.
Astra Radio bude nováčkem v rozhlasovém éteru a využije rozvoj digitálního pozemního vysílání (DAB) v Česku. V provozu jsou již 3 celoplošné sítě - Českého rozhlasu, Českých Radiokomunikací a RTI cz a dále 27 DAB sítí s regionálním a multiregionálním pokrytím.
Rádio BlaníkSpolečnost Media Bohemia získala licenci pro digitální pozemní rozhlasové vysílání programu Rádio Blaník. Licence s pokrytím vysílání celého území České republiky byla provozovateli udělena na dobu 8 let.
Rádio Blaník již vysílá v DAB multiplexu B společnosti Czech Digital Group, vlastněná Českými Radiokomunikacemi. V rámci multiplexu se vysílá vedle Rádia Blaník také sesterská stanice Český Blaník.
Kapacita celoplošného DAB multiplexu B je již zcela obsazena. Poslední program v této síti byl spuštěn relativně nedávno - Gold Impuls.
Clash MMARegulátor na stejném zasedání udělil licenci i pražské společnosti Clash of the Stars s.r.o. k provozování televizního vysílání stanice Clash MMA prostřednictvím zvláštních přenosových systémů - internetem a to na stránkách clashofthestars.tv.
Podle licence se bude jednat o zábavně-sportovní program zaměřený na bojové sporty, zejména MMA. Program se bude vysílat jen v době akcí pořádaných žadatelem o licenci. Licence umožňuje program v českém jazyce nabízet na území České republiky a Slovenské republiky.
Licence platí 12 let.
RRTV zároveň informovala svůj protějšek na Slovensku, Radu pro mediální služby (RpMS), že na území Slovenska se může poskytovat program Clash MMA s českou licencí.
