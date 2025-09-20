TNT Music - ruská hudební televize volně na 42E

TNT Music - ruská hudební televize volně na 42EDNES! | Tisk
Z jedné orbitální pozice a ze stejného multiplexu je možné přijímat další program v ruském jazyce, který pochází přímo z Ruska. V multiplexu Türksatu začala vysílat ruská videoklipová televize TNT Music.
Stanice TNT Music je šířena z východního paprsku družice Türksat 3A a také ze západního svazku satelitu Türksat 6A. Příjmové podmínky jsou východnější ze západního svazku, který silným signálem pokrývá evropský kontinent, kde pro příjem postačí parabola o malých rozměrech (od cca 60 cm). Ve druhém případě - z východního svazku - je možné vysílání přijímat na parabolách od průměru kolem 90 cm. Nicméně vysílání na obou frekvencích je identické, stejně tak programové složení, takže má smysl ladit spíše vysílání, které směřuje do Evropy.
▲ Obr č. 1 - TNT Music - záběr z příjmu stanice
TNT Music je v pořadí již 14. volně vysílaným programem v ruštině v rámci jedné pozice a jednoho multiplexu. Je to poprvé, co do Evropy se vysílá tolik stanic v ruském jazyce, které lze snadno přijímat z jedné orbitální pozice. Původně byly programy rozmístěny na různé orbitální pozice jako 31,5°E, 19,2°E a 13°E.
Turecký satelitní operátor spustil balíček ruských programů nejprve veřejnoprávními kanály VGTRK - konkrétně RTR Planeta Rossija 24, které jsou na území Evropské unie zakázány. Dále multiplex obsahuje 4 stanice NTV - konkrétně mezinárodní program NTV Mir, tematické stanice NTV Pravo, NTV Serial a NTV Style, zpravodajskou Izvestija a mezinárodní verze ruských komerčních stanic 5 kanal International, Domašnyj telekanal International, Peretz International, REN TV International, STS International a také TNT International a nejnověji zmíněnou TNT Music.
Kanály VGTRK se nemohou vysílat do Evropy prostřednictvím evropských satelitních operátorů. Provozovatelé si ale našli cestu ke svým divákům a to šíření prostřednictvím operátora, který není z území EU a nevztahují se na něj omezení. Turksat nabídl kapacitu do "tří směrů" - do Evropy (západní paprsek), do oblasti Středního východu a východní Evropy (východní paprsek) a do Asie (asijský svazek).
TNT Music nabízí videoklipy, hudbu, exkluzivní zábavní pořady. Cílovou skupinou jsou diváci od 14 do 44 let. Stanice začala vysílat 31. května 2016.
Multiplex má stále dostatek kapacity pro případné zařazení dalších programů.
▲ Obr č. 1 - REN TV International - záběr z příjmu stanice
Za zmínku stojí, že na kanálech Peretz International a REN TV International se přes obraz objevil překryv s nápisem "Demo version". Pravděpodobně se jedná o testy / ukázku distribuce.
satelit: Türksat 3A (42°E)
frekvence: 11,012 GHz
polarizace: horizontální
SR: 30000
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
paprsek: východní
TNT Music.
service ID: 17363
video PID: 1263 (MPEG-4/SD)
audio PID: 1363 (MPEG, rusky)
CA systém: žádný, FTA
satelit: Türksat 6A (42°E)
frekvence: 11,727 GHz
polarizace: vertikální
SR: 27500
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
paprsek: západní
TNT Music.
service ID: 60101
video PID: 1213 (MPEG-4/SD)
audio PID: 1313 (MPEG, rusky)
CA systém: žádný, FTA
