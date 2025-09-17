Quantcast
reklama
Dyn Sport Mix HD - sportovní kanál v HD a FTA z Astry

DNES! | Tisk | komentáře

Přes evropský satelitní systém Astra na orbitální pozici 19,2°E se vysílá nový sportovní kanál Dyn Sport Mix HD. Stanice je poskytována bezplatně ( FTA) a ve vysokém rozlišení (HDTV) do celé Evropy.

Dyn Sport Mix je nový lineární sportovní kanál německé streamovací služby Dyn. Stanice hodlá divákům přinášet klíčové sportovní události, na které má vysílací práva. Satelity Astra mají zajistit širokou dostupnost programu pro televizní diváky. Vzhledem k tomu, že satelitní signál pokrývá nejenom německy hovořící země ale i většinu Evropy, bude stanice zajímavá i pro diváky v dalších zemích.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Vysílání Dyn Sport Mix HD na satelitu Astra. Záběr z příjmu
Divákům chce nabízet sestřihy, záznamy a některé živé zápasy.

Program Dyn Sport Mix se vysílá v plném HD rozlišení (1920x1080) ve video kodeku MPEG-4 (H.264) s video bit ratem cca 6,7 Mbit/s a se zvukem ve formátu MPEG (192 kbit/s). Stanice je součástí DVB-S platformy na kmitočtu 12,110 GHz. K dispozici zatím (?) není elektronický programový průvodce (EPG).


obrázek

▲ Obr č. 2 - Vysílání Dyn Sport Mix HD na satelitu Astra. Záběr z příjmu

technické parametry:

satelit: Astra 1N (19,2°E)
frekvence: 12,110 GHz
polarizace: horizontální
SR: 27500
FEC: 3/4


norma: DVB-S
modulace: QPSK

Dyn Sport Mix HD
service ID: 28221
video PID: 1023 (MPEG-4/HD)
audio PID: 1024 (německy, MPEG)
CA systém: žádný, FTA

Reklama

