Nova Gold bude rebrandována na Nova Krimi

Středa, 24. září 2025, svátek má Jaromír

Nova Gold, jeden z menších tematických kanálů skupiny Nova, čeká přejmenování. Stanice, která se původně zaměřovala na starší domácí a zahraniční produkci, se bude nově jmenovat Nova Krimi. S tím souvisí i posílení obsahu o seriály s kriminální a detektivní tematikou. Krimi seriály vysílá Nova Gold již nyní.

K přejmenování Nova Gold na Nova Krimi dojde během listopadu letošního roku. Na přejmenované stanici najdou diváci své oblíbené kriminální seriály se svéráznými detektivy. Nova Krimi přinese nový název, vizuální styl a jasně definovanou identitu. Reaguje na úspěch programové nabídky Nova Gold, kde se oblibě diváků těší především klasické kriminální příběhy.

Komunikace značky se zaměří na svérázné, oblíbené detektivy, kteří patří mezi ty nejlepší. Nova Krimi také přinese kompletně přepracovaný vizuální styl a koncept, které jasně definují identitu stanice a přiblíží ji divákům.

Naší strategií je budovat značky, které mají jasnou identitu a silný vztah s divákem. Nova Krimi je přirozenou odpovědí na rostoucí poptávku po osvědčeném obsahu na lineárních kanálech, který naše diváky baví,“ říká Daniel Grunt, generální ředitel TV Nova.

Nova Krimi chystá na podzim silnou detektivní sestavu, která potěší fanoušky klasické krimi. „Už v listopadu se diváci mohou těšit například na legendární seriály Columbo, Kriminálka Las Vegas, Inspector George Gently, Dr. House, Můj přítel Monk, Mentalista, Myšlenky zločince, Médium nebo Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti,“ uvádí Silvia Majeská, programová ředitelka TV Nova.

Stanice tak nabídne přesně to, co diváci od kriminálního žánru očekávají. „Programová nabídka Nova Krimi přináší pestrou škálu detektivních příběhů s výraznými vyšetřovateli a jejich odlišnými styly a metodami. V každé epizodě kriminální případ vyřeší a diváky baví sledovat, jak je postupně rozplétají až k napínavému závěru“, vysvětluje Silvia Majeská.



Nova Gold se v listopadu automaticky přejmenuje na Nova Krimi, ze strany diváků tedy není nutný žádný zásah ani další nastavení. Stanice je k dispozici na všech televizních platformách na území České republiky - v pozemním vysílání (DVB-T2 multiplex 24), na satelitu (freeSAT, Skylink, Telly, MAGENTA TV SAT) a u všech IPTV/OTT operátorů.

Na českém trhu tak budou jen mezi bezplatnými programy fungovat hned tři stanice s "krimi" v názvu. Vedle Nova Krimi také zde již několik let působí Prima KRIMI a také Barrandov KRIMI. Vedle těchto stanic má vzniknout i další - Prima CASE věnovaná opět krimi žánru.

