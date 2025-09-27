Ve Španělsku vzniká obdoba německé platformy HD+

Quantcast
Španělské domácnosti budou moci již brzy přijímat novou satelitní televizní platformu. Nabídku všech základních španělských programů, včetně řady mezinárodních stanic budou zákazníkům nabízet operátor SES Astra Iberia.

Televizní platforma HD+ v Německu

Nová televizní platforma pro španělské diváky je inspirována sesterskou službou HD+, která funguje na německém trhu. K dispozici je přes satelit (DTH) a internet (IPTV). Divákům nabízí přístup k privátním HD a UHD programům za měsíční poplatek, zatímco SD vysílání zůstává nadále poskytováno zdarma a FTA. SD distribuci proto stále "drží" privátní televize, zatímco veřejnoprávní televize v Německu SD vysílání vypnuly či se k tomu chystají. Německé veřejnoprávní stanice jsou v HD poskytovány FTA.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Paraboly u sídla satelitního operátora SES (Astra) (foto: SES Astra)

Španělská televizní platforma HD+

Jiná situace bude na španělském trhu. Hlavní španělské programy přes hlavní evropský satelitní systém Astra na pozici 19,2°E jsou poskytovány zakódovaně jako součást placené televize Movistar+, která hodlá svoji DTH aktivity ukončit. S koncem satelitní služby Movistar+ by španělské domácnosti přišly o přístup nejenom k placeným či prémiovým programům, ale také i k základním stanicím. Ne každý hodlá využívat pro příjem televizních programů internet a také ne každá domácnost je v dosahu kvalitního internetového připojení. A proto SES Astra Iberia přijde v nadcházejících týdnech s novým projektem, který satelitním domácnostem ve Španělsku nabídne přístup k základním stanicím. Jak bude vypadat komerční nabídka (tedy kolik budou diváci za službu platit) zatím není známo.

V nabídce španělské HD+ bude celkem 26 základních španělských programů poskytovaných v pokročilém video kodeku HEVC (H.265) a všechny budou k dispozici v HD rozlišení. Stanice TVE La 1 bude divákům šířena v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K. Očekává se, že postupně se 4K nabídka rozšíří o veřejnoprávní stanici TVE La 2, a komerční programy Antena 3 a Telecinco.

Nová španělská platforma již testuje na dvou transpondérech na pozici 19,2°E, konkrétně na kmitočtech 11,009 GHz a 11,406 GHz. Všechny programy jsou od počátku kryptovány systémem Nagra MA (CAID 1867 a 1887). Pro příjem bude nutný satelitní set top box nebo televizor s CI+ rozhraním a přístupový modul. Později se na trhu má objevit vlastní dekodér operátora SES (Astra).

technické parametry:

satelit: Astra 1N (19,2°E)
frekvence: 11,009 GHz
polarizace: vertikální
SR: 23500
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK

šířené programy: Antena 3 HD, Neox HD, Nova Espaňa HD, Atreseries HD, La Sexta HD, Mega Espaňa HD, FDF HD, Boing Spain HD, Cuatro HD, Divinity HD, Energy Espaňa HD, Be Mad HD, Real Madrid TV HD, Telecinco HD
kodek: HEVC (H.265)
rozlišení: HD

technické parametry:

satelit: Astra 1P (19,2°E)
frekvence: 11,406 GHz
polarizace: vertikální
SR: 23500
FEC: 3/4


norma: DVB-S2
modulace: 8PSK

šířené programy: TVE La 1 UHD, TVE La 2 HD, Canal 24 Horas HD, Clan TVE HD, TDP HD, Trece HD, DKISS HD
kodek: HEVC (H.265)
rozlišení: HD (TVE La 1 je ve 4K)

zdroj: BroadbandTVnews + vl. info

redakce

