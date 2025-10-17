Chystá se náhrada za kanály MTV?DNES! | Tisk | komentáře
Na konci roku skončí všechny hudební stanice MTV. Divákům zůstane jen hlavní kanál MTV, který bude cílit na zábavu a reality show. Hudební fanoušci zřejmě získají náhradu v podobě nových stanic.
Konec roku 2025 se blíží a tím i konec populárních hudebních televizí MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, club MTV, MTV Live HD, Nick Music a některých dalších nehudebních programů provozovatele Paramount. Vysílatel se rozhodl provést zásadní změny ve svém portfoliu a to tím, že zruší řadu tematických stanic, čímž hodlá výrazně snížit své provozní náklady.
▲ Obr č. 1 - Vzpomínka na již zaniklý kanál MTV Music. Archivní foto
Blíží se i okamžik, kdy nabídky televizních operátorů opustí i zmíněné hudební televize. U některých operátorů mohou stanice zmizet z nabídky dříve s ohledem na dřívější konec původní distribuční smlouvy s provozovatelem programů.
Hudební fanoušci si proto pokládají otázku: kde budeme sledovat nejnovější hudební trendy? Samozřejmě existují videoportály jako YouTube či placené audio služby, nicméně pro pasivního diváka, který rád sleduje hudbu jako kulisu při své práci, nebo relaxaci, se hledá alternativa. Na českém a slovenském trhu je situace poměrně jednoduchá. Na trhu působí hudební televize Óčko se svými tematickými programy Óčko Star, Óčko Black a Óčko Expres. Každá ze stanic nabízí hudbu podle žánru. Nesmíme opomenout na Retro Music Television, která je věnována starším klipům a Rebel TV zaměřená na rockovou hudbu. Další skvělou porci populární hudby nabízejí zahraniční televize z Německa, Polska, Velké Británie a dalších zemí. Některé zahraniční hudební stanice (Stingray iConcerts, Stingray C Music, Mezzo, Mezzo Live) jsou součástí balíčků některých televizních operátorů u nás. Další jsou k dispozici na satelitu nebo jako live stream na internetu.
Nadějí je projekt pražské společnosti Music Box Television, s.r.o., která hodlá provozovat s českou vysílací licencí minimálně tři hudební televizní stanice. V plánu jsou stanice Music Box Polska, Music Box Dance a Music Box Hits. První z programů je známý i satelitním divákům, neboť tento program se donedávna vysílal přes evropský satelitní systém Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E jako volný ( FTA) kanál. Vysílání bylo před časem na satelitu ukončeno. Program dále pokračuje v nabídkách IPTV/OTT platforem. U nás v nabídce Lepší.TV.
Vedle Music Box Polska hodlá provozovatel provozovat také tematické programy Music Box Dance a Music Box Hits. Jejich názvy nápadně naznačují, že se mohou stát náhradou za uzavřené stanice MTV. Český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) se bude všemi třemi požadavky zabývat na některém z příštích termínů zasedání. Ve všech třech případech provozovatel žádá o licenci na zvláštní přenosové systémy (distribuci přes internet).
Majitelem pražské společnosti Music Box Television, s.r.o. je polská společnost Music Box Group Sp. z o.o. z Varšavy.
redakce
