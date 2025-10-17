Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 17. října 2025, svátek má Hedvika

Chystá se náhrada za kanály MTV?

DNES! | Tisk | komentáře

Na konci roku skončí všechny hudební stanice MTV. Divákům zůstane jen hlavní kanál MTV, který bude cílit na zábavu a reality show. Hudební fanoušci zřejmě získají náhradu v podobě nových stanic.

Konec roku 2025 se blíží a tím i konec populárních hudebních televizí MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, club MTV, MTV Live HD, Nick Music a některých dalších nehudebních programů provozovatele Paramount. Vysílatel se rozhodl provést zásadní změny ve svém portfoliu a to tím, že zruší řadu tematických stanic, čímž hodlá výrazně snížit své provozní náklady.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Vzpomínka na již zaniklý kanál MTV Music. Archivní foto
Blíží se i okamžik, kdy nabídky televizních operátorů opustí i zmíněné hudební televize. U některých operátorů mohou stanice zmizet z nabídky dříve s ohledem na dřívější konec původní distribuční smlouvy s provozovatelem programů.

Hudební fanoušci si proto pokládají otázku: kde budeme sledovat nejnovější hudební trendy? Samozřejmě existují videoportály jako YouTube či placené audio služby, nicméně pro pasivního diváka, který rád sleduje hudbu jako kulisu při své práci, nebo relaxaci, se hledá alternativa. Na českém a slovenském trhu je situace poměrně jednoduchá. Na trhu působí hudební televize Óčko se svými tematickými programy Óčko Star, Óčko Black a Óčko Expres. Každá ze stanic nabízí hudbu podle žánru. Nesmíme opomenout na Retro Music Television, která je věnována starším klipům a Rebel TV zaměřená na rockovou hudbu. Další skvělou porci populární hudby nabízejí zahraniční televize z Německa, Polska, Velké Británie a dalších zemí. Některé zahraniční hudební stanice (Stingray iConcerts, Stingray C Music, Mezzo, Mezzo Live) jsou součástí balíčků některých televizních operátorů u nás. Další jsou k dispozici na satelitu nebo jako live stream na internetu.

Nadějí je projekt pražské společnosti Music Box Television, s.r.o., která hodlá provozovat s českou vysílací licencí minimálně tři hudební televizní stanice. V plánu jsou stanice Music Box Polska, Music Box Dance a Music Box Hits. První z programů je známý i satelitním divákům, neboť tento program se donedávna vysílal přes evropský satelitní systém Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E jako volný ( FTA) kanál. Vysílání bylo před časem na satelitu ukončeno. Program dále pokračuje v nabídkách IPTV/OTT platforem. U nás v nabídce Lepší.TV.



Vedle Music Box Polska hodlá provozovatel provozovat také tematické programy Music Box Dance a Music Box Hits. Jejich názvy nápadně naznačují, že se mohou stát náhradou za uzavřené stanice MTV. Český regulátor médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) se bude všemi třemi požadavky zabývat na některém z příštích termínů zasedání. Ve všech třech případech provozovatel žádá o licenci na zvláštní přenosové systémy (distribuci přes internet).

Majitelem pražské společnosti Music Box Television, s.r.o. je polská společnost Music Box Group Sp. z o.o. z Varšavy.

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Potvrzeno: MTV ukončí své hudební kanály
Potvrzeno: MTV ukončí své hudební kanály
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
freeSAT: Přeladění vybraných stanic na Thoru
freeSAT: Přeladění vybraných stanic na Thoru
Třetí fáze testů 5G vysílání
Třetí fáze testů 5G vysílání
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Antik Sat přidává do nabídky JOJ Svet HD
Antik Sat přidává do nabídky JOJ Svet HD
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
KVIFF.TV v nabídce SledovaniTV
KVIFF.TV v nabídce SledovaniTV

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:05 Minuty ze StarDance Tour
20:15 Příliš mnoho lásky (7/8)
21:05 Všechnopárty
kanál CT2 20:00 Cestující v dešti
22:05 Bod zvratu
23:25 Válečník
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Milionáři (4)
21:35 Okresní přebor (7)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:05 Máme rádi Česko
23:50 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Jestli se rozzlobíme, budeme zlí
22:10 Let
01:00 Věřte nevěřte (2)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu II (3, 4)
22:00 Emmanuella 2000 (1/7)
23:55 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
22:05 Cestou necestou
22:40 Profesionál
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Kráľovná Ena
21:40 GEN.sk
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Farma XVII.
22:35 Love Island V.
23:40 Horná Dolná XIV. (1)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Kam nikdo nesmí
22:15 Co je vám, doktore?
00:00 Poldové v akci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook