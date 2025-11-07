GP1 TV v nabídce Lepší.TV

Quantcast
Pátek, 7. listopadu 2025, svátek má Saskie

Televizní OTT platforma Lepší.TV se rozšířila o další tematický televizní kanál. Operátor nově exkluzivně nabízí sportovní stanici s názvem GP1.

GP1 TV je kanál pro všechny fanoušky a vůně benzínu. Jde o specializovaný program na motorsport. S touto stanicí mohou diváci sledovat NASCAR Euro Series, GT World Challenge, European Le Mans Series, Michelin Le Mans Series a F1 H20 UIM World Championship.


▲ Obr č. 1 - Služby Lepší.TV. Ilustrační foto (foto: Lepší.TV)


Stanice GP1 je zákazníkům Lepší.TV v Česku a Lepšia.TV na Slovensku poskytována v HD rozlišení a v anglickém jazyce. Program je součástí balíčků Klasik a TOP. V obou případech je k dispozici televizní archív (catch up) s možností sledování pořadů až 30, respektive 31 dní po odvysílání.

Stanice potěší především všechny fandy motosportu, podobně jako dříve zařazený program Motorvision+.

