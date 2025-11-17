Music Box chystá další programy. Včetně dekádových

Music Box chystá další programy. Včetně dekádovýchDNES! | Tisk | komentáře
Na televizní trh se chystají další hudební televizní stanice pod značkou Music Box. Pražská společnost Music Box Television požádala o udělení vysílacích licencí pro další tematicky zaměřené programy.
▲ Obr č. 1 - Logo Music Box Sexy (foto: Music Box Television)
RRTV se bude požadavky subjektu zabývat na některém z příštích zasedání. Ve všech čtyřech případech se jedná o žádosti o licence pro šíření prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (šíření skrze IPTV a OTT služby).
Připomeňme, že provozovatel na posledním 15. zasedání RRTV konaného 11. listopadu již získal vysílací licence pro programy Music Box Polska, Music Box Hits a Music Box Dance, které se mohou vysílat na území Polska. Stanice Music Box Hits a Music Box Dance také na území České republiky, Slovenska a Německa. Hlavním jazykem vysílání bude angličtina. Cílem je tedy oslovit a zaujmout mezinárodní publikum.
Licence pro nové kanály Music BoxSpolečnost Music Box Television požádala českého regulátora RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) o udělení dalších vysílacích licencí. Žadatel chce provozovat hudební televize zaměřené na hudbu jedné dekády - konkrétně programy Music Box 80s, Music Box 90s a Music Box 00s. Dále firma požádala o licenci na program s názvem Music Box Sexy.
Konec hudebních kanálů MTVDůvodem zájmu společnosti o vysílací licence je změna na televizním trhu. Společnost Paramount se totiž chystá na konci tohoto roku uzavřít všechny své hudební programy - tedy jmenovitě MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Live HD, MTV Hits, club MTV ale i Nick Music. Tyto programy za několik týdnů zmizí z nabídek satelitních, kabelových a internetových televizních platforem. U některých operátorů mohou být stanice vyřazeny dříve v závislosti na konci původní smlouvy na distribuci programů.
Projekt hudebních kanálů Music BoxPo hudebních televizích je poptávka. Proto se konkurenční společnost Music Box Television rozhodla zaplnit vznikající prostor na trhu a spustit obdobné projekty - tedy již licencované Music Box Dance a Music Box Hits a chystané Music Box 80s, Music Box 90s, Music Box 00s a také Music Box Sexy. Zda se projekty objeví v nabídkách českých a slovenských platforem bude záviset na dohodě s operátory televizních služeb.
