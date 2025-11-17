Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 17. listopadu 2025, Státní svátek; slaví Mahulena

Music Box chystá další programy. Včetně dekádových

DNES! | Tisk | komentáře

Na televizní trh se chystají další hudební televizní stanice pod značkou Music Box. Pražská společnost Music Box Television požádala o udělení vysílacích licencí pro další tematicky zaměřené programy.

Licence pro nové kanály Music Box

Společnost Music Box Television požádala českého regulátora RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) o udělení dalších vysílacích licencí. Žadatel chce provozovat hudební televize zaměřené na hudbu jedné dekády - konkrétně programy Music Box 80s, Music Box 90s a Music Box 00s. Dále firma požádala o licenci na program s názvem Music Box Sexy.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Logo Music Box Sexy (foto: Music Box Television)
RRTV se bude požadavky subjektu zabývat na některém z příštích zasedání. Ve všech čtyřech případech se jedná o žádosti o licence pro šíření prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (šíření skrze IPTV a OTT služby).

Připomeňme, že provozovatel na posledním 15. zasedání RRTV konaného 11. listopadu již získal vysílací licence pro programy Music Box Polska, Music Box Hits a Music Box Dance, které se mohou vysílat na území Polska. Stanice Music Box Hits a Music Box Dance také na území České republiky, Slovenska a Německa. Hlavním jazykem vysílání bude angličtina. Cílem je tedy oslovit a zaujmout mezinárodní publikum.



Konec hudebních kanálů MTV

Důvodem zájmu společnosti o vysílací licence je změna na televizním trhu. Společnost Paramount se totiž chystá na konci tohoto roku uzavřít všechny své hudební programy - tedy jmenovitě MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Live HD, MTV Hits, club MTV ale i Nick Music. Tyto programy za několik týdnů zmizí z nabídek satelitních, kabelových a internetových televizních platforem. U některých operátorů mohou být stanice vyřazeny dříve v závislosti na konci původní smlouvy na distribuci programů.

Projekt hudebních kanálů Music Box

Po hudebních televizích je poptávka. Proto se konkurenční společnost Music Box Television rozhodla zaplnit vznikající prostor na trhu a spustit obdobné projekty - tedy již licencované Music Box Dance a Music Box Hits a chystané Music Box 80s, Music Box 90s, Music Box 00s a také Music Box Sexy. Zda se projekty objeví v nabídkách českých a slovenských platforem bude záviset na dohodě s operátory televizních služeb.

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Sweet.tv: Velká předvánoční akce na předplatné
Sweet.tv: Velká předvánoční akce na předplatné
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Teplotní inverze může ovlivnit příjem DVB-T2 i DAB
Teplotní inverze může ovlivnit příjem DVB-T2 i DAB
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
GP1 TV v nabídce Lepší.TV
GP1 TV v nabídce Lepší.TV
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
ČT3 se nevrátí. Zatím
ČT3 se nevrátí. Zatím
Nový sportovní FAST HD kanál volně na 13E
Nový sportovní FAST HD kanál volně na 13E
Slow Down Radio v DAB síti Play.cz
Slow Down Radio v DAB síti Play.cz

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:05 OKTOPUS 2 (11/12)
21:10 Havel
22:55 Dalgliesh III
kanál CT2 20:00 Ceny Paměti národa 2025
21:25 Hranice
23:55 Alžběta a Margaret, královské sestry (1/2)
kanál NOVA 20:20 Kriminálka Anděl VII (13)
21:40 Specialisté (113)
22:50 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Výjimečný stav
22:25 Bez lítosti (4)
23:25 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Dvojníci
22:25 Nesnáze pana účetního
00:45 Cesta peklem
kanál BARRANDOV 20:05 Vít Olmer: Den s Ivem Šmoldasem
20:55 Talkshow Tomáše Magnuska
22:00 Proměny Tomáše Arsova
kanál JEDNOTKA 20:30 Koniec sveta
22:45 Bezpečné Slovensko
23:00 Alice Neversová
kanál DVOJKA 20:00 Ceny pamäti národa
21:15 Akcia Monaco
22:20 Papierové hlavy
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 V zovretí (12)
21:50 Farma XVII.
23:05 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (28)
22:05 Past na rodinu
23:55 Klaun (29)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook