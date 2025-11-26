Quantcast
Středa, 26. listopadu 2025, svátek má Artur

Kanály Music Box 80s, 90s, 00s a Music Box Sexy získaly české licence

Další hudební kanály pod značkou Music Box mohou zahájit vysílání. Pražská společnost Music Box Television s.r.o. získala další čtyři vysílací licence.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) na svém 16. zasedání konaného v úterý 25. listopadu 2025 udělila společnosti Music Box Television s.r.o. celkem 4 vysílací licence a to pro následující stanice: Music Box 80s, Music Box 90s, Music Box 00s a Music Box Sexy. Všechny nové licence platí pro distribuci prostřednictvím zvláštních přenosových systémů (internetem) v rámci OTT a IPTV televizních služeb operátorů. Licence platí 12 let.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Logo Music Box Sexy (foto: Music Box Television)
Ze čtyř nově licencovaných stanic bude na českém a slovenském trhu vysílat jen program Music Box Sexy. Hudebním fanouškům bude přinášet "stylové a smyslné klipy, které jsou čistým potěšením pro oči i uši". Program se objeví v nabídce OTT platformy Antik TV v České republice a na Slovensku. Antik Telecom je prvním poskytovatelem televizních služeb, který se dohodl s provozovatelem stanic na zařazení nových stanic do Antik TV, kde se již vysílají tři programy pod značkou Music Box a to Music Box Hits, Music Box Dance a Music Box Classic. S dalšími operátory televizních služeb probíhají jednání.

Ostatní tři nově licencované kanály - Music Box 80s, Music Box 90s a Music Box 00s jsou zaměřené na hudbu jedné dekády. Tedy na klipy 80., 90. let minulého století či prvního desetiletí nového Milénia. Tyto stanice budou brzy spuštěny na německém trhu a zatím se u nás vysílat nebudou.

Portfolio Music Box se aktuálně skládá z těchto stanic:

* Music Box Polska (určený pro polský trh)
* Music Box Hits (určený pro český, slovenský, polský a německý trh)


* Music Box Dance (určený pro český, slovenský, polský a německý trh)
* Music Box Sexy (určený pro český, slovenský, polský a německý trh)
* Music Box Classic (určený pro český, slovenský, polský a německý trh)
* Music Box 80s (určený pro německý trh)
* Music Box 90s (určený pro německý trh)
* Music Box 00s (určený pro německý trh)

Projekt nových videoklipových stanic společnosti Music Box Television s.r.o. souvisí s uzavřením konkurenčních hudebních stanic MTV, které skončí na konci tohoto roku. Uvolněnou pozici na trhu se rozhodla obsadit společnost Music Box Television se svými hudebními kanály, které jsou reakcí na poptávku operátorů a diváků po hudebních programech.

redakce

