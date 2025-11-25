Quantcast
Úterý, 25. listopadu 2025, svátek má Kateřina

Rádio Energic vstoupilo do DAB sítě Broadcast Services

K dalším posluchačům digitálního rozhlasového pozemního vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting) se dostala hudební stanice pro mladé Rádio Energic. Stanice se stala součástí nabídky multiplexu operátora Broadcast Services.

Rádio Energic se vysílá s datovým tokem 96 kbit/s v audio kodeku AAC s ochranou chyb EEP 2-A.


▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)
V rámci multiplexu Broadcast Services se nyní vysílají čtyři rozhlasové služby. Vedle zmíněné programové novinky také stanice Rádio Čas, Rádio Čas Rock a Fresh Radio.

Rádio Energic vysílá hudební formát CHR. Cílovou skupinou jsou mladí posluchači ve věku od 19 do 49 let.



Rádio Energic bylo doposud dostupné jen v DAB multiplexu Fiera touch. Vstupem do sítě Broadcast Services se pokrytí rozšiřuje o Moravu. Vysílání je také možné poslouchat online či v aplikacích třetích stran.

DAB multiplex Broadcast Services pokrývá Prahu a Střední Čechy, Vysočinu, Pardubický kraj, Jihomoravský kraj a Moravskoslezský kraj. Pokrytí zatím není ideální - nejsou v provozu všechny plánované vysílače a stávající vysílače nepoužívají plný plánovaný výkon. Nicméně pokrytí splňuje parametry stanovené ČTÚ.

Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
ČT1 uvede televizní film Máma
Music Box chystá další programy. Včetně dekádových
Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music Box
ČT3 se nevrátí. Zatím
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní
prima+ uvádí novou kriminálku Noční operatér
SledovaniTV naděluje 3 promokanály na celý listopad
