JOJ Svět startuje v češtině v České republice

Slovenská mediální skupina JOJ Group rozšiřuje svoje působení na českém trhu. Od 1. prosince 2025 nabízí operátorům novou dokumentární stanici JOJ Svět v českém jazyce.
Stanice JOJ Svět bude nabízet paralelně dokumenty vysílané na slovenské verzi JOJ Svet.
▲ Obr č. 1 - Propagační materiál JOJ Svět (foto: JOJ Group)
Joj Svět přinese na český trh dokumentárně zaměřený obsah filmového a seriálového typu a poskytne široké spektrum témat - od přírody, zvířat, historie a politiky přes společenské vědy, astronomii a vesmír až po pohledy do minulosti, současnosti i budoucnosti. Stanice nabídne divákům různé perspektivy, které nás jako lidstvo zajímají, učí a posouvají dopředu.
▲ Obr č. 2 - Propagační materiál JOJ Svět (foto: JOJ Group)
Slovenská stanice Joj Svet dlouhodobě dosahuje stabilní sledovanosti v univerzálním publiku a představuje silný pilíř rodinného i edukačního obsahu. Po úspěšném působení na Slovensku se Joj Svět dočkají i čeští diváci. JOJ Group ve spolupráci s operátory dlouhodobě rozšiřuje programovou nabídku, aby českému publiku přinášela nejen aktuální televizní trendy, ale zejména kvalitně vybrané a žánrově pestré dokumentární pořady.
Joj Svět nabídne na českém trhu unikátní kombinaci původní lokální tvorby a prémiových dokumentárních sérií ve vysoké kvalitě, jaká aktuálně není dostupná na žádné jiné televizní stanici v Česku. Operátorům tak poskytne výrazně odlišný, žánrově silný a obchodně hodnotný program.
redakce
Obsah stanice vychází z průzkumů diváckých preferencí a za více než dva roky vysílání na Slovensku si Joj Svet získala přízeň všech věkových kategorií televizního publika. Jsem rád, že poutavé a inspirativní dokumenty nyní přineseme jak českým divákům, tak Slovákům žijícím v České republice. Věříme, že stejné výsledky a spokojenost diváků, jakou Joj Svet dosahuje na Slovensku, si dvojička Joj Svět získá i v sousedním Česku“, uvedl generální ředitel JOJ Group Marcel Grega.
redakce