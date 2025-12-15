CANAL+ Action v lednu: Druhá řada seriálu Zlato či Hagen: V údolí Nibelungů

CANAL+ Action v lednu: Druhá řada seriálu Zlato či Hagen: V údolí NibelungůDNES! | Tisk | komentáře
CANAL+ Action nabídne 1. ledna druhou řadu úspěšného britského seriálu Zlato, který byl s úspěchem uveden na festivalu Serial Killer 2025. Televizní program představí další premiéry seriálů: výpravný fantasy epos Hagen: V údolí Nibelungů a nový spin-off kultovní série Spartakus s názvem Spartakus: Ashurův dům. Lednovou nabídku doplní premiéra filmu Poslední nádech s Woodym Harrelsonem.
Programová nabídka stanice CANAL+ Action je k dispozici také na streamu CANAL+ www.canalplus.cz.
PREMIÉRY SERIÁLŮ.
1. ledna
Zlato 2. řada (The Gold S02, 2024)
Druhá řada britského seriálu Zlato (nominace na cenu BAFTA) pokračuje v dlouhém vyšetřování nechvalně proslulé loupeže Brink’s-Mat, při níž bylo z londýnského letiště Heathrow odcizeno téměř 6 800 zlatých cihel v hodnotě přes 26 milionů liber. Jde o nejdelší a pravděpodobně i nejdražší pátrání v historii londýnské metropolitní policie. Ta si uvědomuje, že dosud se sháněla jen po polovině ukradeného zlata. Napínavý příběh odhaluje svět mezinárodního praní špinavých peněz, organizovaného zločinu a honby za těmi, kdo se podíleli na uvedení zlata zpět do oběhu - a přitom nebyli všichni dopadeni. Co se tedy stalo s druhou půlkou nezvěstného zlata?
Tvůrce Neil Forsyth (Guilt) vykreslil mnohovrstevnatý portrét systému, v němž se zločin nezastaví u jednotlivců, ale stává se součástí širší sítě politických, ekonomických a sociálních vazeb Velké Británie. V hlavní roli exceluje Hugh Bonneville (Panství Downton, Paddington) jako vyšetřovatel metropolitního policejního oddělení.
▲ Obr č. 1 - Z promo vysílání CANAL+ Action. Ilustrační foto
22. ledna
Hagen: V údolí Nibelungů.
(War of the Kingdoms, 2025) - světová premiéra - Series Mania 2025 Lille (FR)
Epický německý fantasy seriál Hagen: V údolí Nibelungů vychází z románu Hagen von Tronje (1986) od Wolfganga Hohlbeina. Tvůrci Cyrill Boss a Philipp Stennert přinášejí nové zpracování slavné germánské ságy o Nibelunzích - příběhu plného draků, trpaslíků a magie, který bývá označován za jednu z hlavních inspirací Pána prstenů J. R. R. Tolkiena a v širším smyslu i Hry o trůny.
Velkolepý fantasy epos patří k nejdražším a nejambicióznějším projektům, jaké kdy v Evropě vznikly. Jedná se o jeden z největších neanglicky mluvených projektů produkce Constantin Film. Natáčení probíhalo souběžně s filmovou verzí a nyní přichází na streamovací platformy jako televizní seriál. Ten se z velké části natáčel v České republice - v Kutné Hoře a na hradě Točník - a další lokace poskytl například Island.
30. ledna
Spartakus: Ashurův dům (Spartacus: House of Ashur, 2025)
Nový spin-off kultovní série Spartakus přináší čerstvý pohled na osud Ashura (Nick E. Tarabay), bývalého gladiátora. V tomto příběhu přežil výbuch Vesuvu a Římané mu jako odměnu předali gladiátorskou školu, původně vlastněnou rodinou Batiatusových. Série sleduje Ashurův vzestup z otroka k mocnému majiteli a mistru gladiátorů a prolínají se v ní motivy moci, zrady, politických intrik a krvavých arénových soubojů. Novinkou je také postava Achillie (Tenika Davis) - první ženské gladiátorky v tomto univerzu, která výrazně mění pravidla hry a zpochybňuje tradiční genderové role ve starověkém Římě. Tento projekt představuje věrný návrat k sérii Spartakus, která si pro svou drsnou stylizaci, krvavé arény, silné charaktery a intriky vybudovala kultovní postavení.
Videotéka CANAL+ nabízí celou sérii Spartakus: Spartakus - Krev a písek (2010), Spartakus: Bohové arény (2011), Spartakus - Pomsta (2012) a Spartakus - Válka zatracených (2013).
11. ledna
Poslední nádech (The Last Breath, 2025)
Woody Harrelson se ve strhujícím dramatu představí jako zkušený vedoucí týmu hloubkových potápěčů. Příběh inspirovaný skutečnými událostmi sleduje skupinu potápěčů pracujících v extrémních podmínkách Severního moře na opravě plynovodu. Během rutinní operace dojde k sérii nečekaných selhání, která jednoho z nich uvrhnou do smrtelného nebezpečí - uvěznění ho stovky metrů pod hladinou s rychle ubývajícím kyslíkem. Začíná vyčerpávající závod s časem, kde hraje roli naprosto vše: disciplína, duchapřítomnost, týmová spolupráce i psychická odolnost. Každé drobné zaváhání může znamenat konec. Film staví na intenzivní atmosféře, silných hereckých výkonech Woodyho Harrelsona, Simu Liua a Finna Colea a realistickém zpracování jedné z nejriskantnějších záchranných misí v historii podmořského potápění.
(CANAL+)
redakce
redakce