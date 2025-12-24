Astra Radio v DAB multiplexu Broadcast Services

Astra Radio v DAB multiplexu Broadcast Servicesvčera | Tisk | komentáře
Nová česká rozhlasová stanice Astra Radio rozšířila svoje pokrytí. Program se objevil v DAB multiplexu společnosti Broadcast Services, čímž se stanice dostala do dalších regionů.
Rozhlasová stanice Astra Radio začala vysílat v klasickém éteru začátkem září, kdy vstoupila do DAB multiplexu Color DAB operátora JOE Media. Vysílání je postaveno na kombinaci současných hitů, ověřených klasik a atmosféry, která odpovídá sloganu stanice: "Na druhé straně vlny". Stanice vznikla ve Frýdku-Místku. Vysílání provozuje ostravská společnost OTS Outside The System s.r.o., která získala licenci na vysílání v září letošního roku.
▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+ (foto: parabola.cz)
Astra Radio vysílá v DAB multiplexu Broadcast Services s datovým tokem 64 kbit/s v audio kodeku AAC a ochranou chyb EEP 2-A. Jde v pořadí o pátou rozhlasovou stanici v tomto DAB paketu po domovských stanicích Rádio Čas a Čas Rock, přes Fresh rádio a Rádio Energic (všechny mají jednotný datový tok 96 kbit/s a EEP 2-A).
DAB multiplex Broadcast Services má aktuálně v provozu šest vysílačů v regionech, které získal v loňském tendru Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Broadcast Services poskytuje své programy z vysílačů Praha - Ládví a Benešov - Kozmice (blok 8C), Brno - Hády 2 (blok 10A), Frenštát pod Radhoštěm (blok 9C), Pardubice - Slatiňany (blok 9A) a Jihlava - Jeníkov (blok 6C). Zatím se používají nižší výkony vysílačů s ohledem na postupný rozjezd nové vysílací DAB sítě. Postupně budou navýšeny výkony a uvedeny do provozu další vysílače, které rozšíří pokrytí území jednotlivých regionů.
Vedle DAB vysílačů je možné rádio poslouchat také online z oficiálních stránek - astradio.cz.
redakce
