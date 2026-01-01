Paramount Network opustil český trh

Paramount Network opustil český trhDNES! | Tisk | komentáře
Paramount Network, zábavní kanál společnosti Paramount, ukončil s příchodem Nového roku 2026 vysílání a své působení na českém televizním trhu. Stanice zmizela z nabídek všech televizních operátorů.
Prima Comedy Central vysílala přes den situační a kultovní komedie, v pozdních večerních hodinách pak trháky jako například Griffinovi, South Park, Taková moderní rodinka, Americký táta či Svět podle Jima. Do vysílání byla zařazena také satirická loutková komedie Potkali se na sídláku, kterou nadabovali Tomáš Měcháček a Tomáš Jeřábek.
V době svého startu byla tehdejší stanice Prima Comedy Central dostupná pro 70 procent českých domácností a to jak přes satelit, pozemní multiplex, kabelovou televizi, tak i platformy typu IPTV a OTT.
▲ Obr č. 1 - Konec Paramount Network. Místo běžného programu zde běží jednoduchá animace s logem stanice
Lineární kanál Paramount Network v minulosti postupně skončil na řadě trhů v Evropě. Například ve Velké Británii byl rebrandován na 5Action. Důvodem této změny byl start nové streamovací platformy Paramount+. Na českém a slovenském trhu byla spuštěna streamovací služba pod názvem SkyShowtime. Tehdy ve spolupráci ViacomCBS (Paramount) a Comcast.
Start Prima Comedy CentralStanice Paramount Network začala vysílat na českém trhu v polovině prosince 2015 pod tehdejším názvem Prima Comedy Central. Provozovatel celoplošné komerční sítě FTV Prima propůjčil svoji značku Prima pro tehdy startující nový program.
Rebrand Prima Comedy Central na Paramount NetworkDůležitým okamžikem v historii působení stanice byl datum 12. ledna 2021, kdy byla stanice Prima Comedy Central rebrandována na Paramount Network. S přejmenováním stanice se program rozšířil o filmy pro celou rodinu. Další změna přišla až v noci na 1.1.2026, kdy stanice ukončila své působení na českém trhu.
Proč stanice Paramount Network skončila?Důvodem ukončení provozu lineární stanice Paramount Network je snížení provozních nákladů provozovatele. Z tohoto důvodu o den dříve skončily hudební kanály MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, club MTV, MTV Live HD či Nick Music. Vysílání bylo uzavřeno bez náhrady. Nicméně uvolněnou pozici na trhu postupně zabírá konkurenční projekt Music Box od společnosti Music Box Television.
