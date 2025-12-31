Hudební kanály MTV ukončily vysílání. Kde hledat klipy?DNES! | Tisk | komentáře
Poslední den roku 2025 se zapíše do dějin televizního vysílání. Je to právě den, kdy ukončily vysílání všechny hudební kanály pod značkou MTV. Na trhu zůstává už jen hlavní program MTV Global, dříve známý jako MTV Europe.
Společnost Paramount v souladu s plánem ukončila na Silvestra vysílání svých všech tematických hudebních kanálů MTV. Konkrétně skončily stanice MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, club MTV, MTV Live HD a také program Nick Music. Na pozicích těchto stanic se aktuálně vysílá jednoduchá animace s logem příslušné stanice MTV (resp. Nick Music) a poděkováním za sledování.
▲ Obr č. 1 - Kanál MTV 90s skončil. Místo běžného programu zde běží jednoduchá animace s díky od provozovatele
Konec všech uvedených kanálů MTV a Nick Music souvisí s rozhodnutím provozovatele radikálně snížit provozní náklady společnosti. A právě kanály MTV (s Nick Music) byly první na řadě, kterých se finanční škrty dotkly.
Na trhu zůstává už jen hlavní kanál MTV Global, který bude od Nového roku 2026 zcela bez hudby - videoklipů i koncertních vystoupení. MTV už nebude značkou hudební televize ale programem, který se zaměří na zábavu a životní styl mladých.
V jiných zemích končí také zábavní stanice pod značkou Comedy Central. Týká se to například maďarského trhu.
▲ Obr č. 2 - Kanál Nick Music skončil. Místo běžného programu zde běží jednoduchá animace s díky od provozovatele
Řada stanic Music Boxu svými názvy přímo odkazují na svoji dnes již bývalou konkurenci. Navíc v plánu jsou další programy Music Box 80s, Music Box 90s a Music Box 00s, které se zatím vysílají jen v sousedním Německu. Kdy přijdou na český a slovenský trh zatím není známo. Nicméně po vypnutí stanic MTV bude sílit poptávka diváků po jiných stanicích s podobným obsahem.
Programy Music Box jsou poskytovány v HD rozlišení a bez reklam.
Vedle stanic Music Box, které si teprve hledají cestu k televizním divákům skrze televizní operátory, jsou na české a slovenském trhu dostupné další hudební stanice s videoklipy či živou hudbou. Například tuzemské stanice Óčko (Óčko, Óčko Star, Óčko Black, Óčko Expres), Stingray iConcerts, Retro Music Television, Rebel TV či zahraniční stanice Deluxe Music (Německo) či NOW (Velká Británie). Nabídka je mnohem širší. Vyjmenovány jsou zde jen některé z nich.
Místo zábavní stanice Paramount Network mohou diváci přepnout na Warner TV či stanice skupin Nova a Prima, kde najdou mix pořadů složený ze seriálů, filmy, zábavy a dokumentů.
redakce
Nekončí jen hudební stanice MTVParamount jako první uzavřel stanice MTV. V noci na Nový rok skončí další lineární programy. V České republice bude ukončen provoz zábavního kanálu Paramount Network. Stane se tak po více než 10 letech od zahájení vysílání původní stanice Prima Comedy Central, která byla později rebrandována na stávající Paramount Network.
Náhrady za zrušené kanály MTV, Paramount NetworkKanály MTV, Paramount Network a Comedy Central jsou, respektive budou zrušeny bez náhrady. Nicméně pozice po známých stanicích MTV chce obsadit česká společnost Music Box Television se svými hudebními programy pod značkou Music Box. V České republice a na Slovensku se již vysílají stanice Music Box Classic, Music Box Dance, Music Box Hits a Music Box Sexy, které jsou již dostupné v nabídce košického operátora Antik Telecom v rámci OTT služby Antik TV. S dalšími operátory probíhají intenzivní vyjednávání.
