CANAL+ Action v únoru: Seriál Král a dobyvatel či drama Poslední tvář

CANAL+ Action v únoru uvede premiéru britského historického seriálu Král a dobyvatel. Svátek sv. Valentýna 14. února bude patřit akční komedii Bacha na družičku! a milostnému dramatu Poslední tvář. Programová nabídka je k dispozici také na streamu www.canalplus.cz.
PREMIÉRA SERIÁLUKrál a dobyvatel (King & Conqueror, 2025)
12. února ve 20:05
Britský historický seriál vypráví dramatický příběh střetu, který na celá staletí určil směr vývoje Anglie i velké části Evropy. Děj se soustředí na dva klíčové muže 11. století - Harolda z Wessexu a Viléma
z Normandie. Původně spojenci, kteří ani jeden neměli v úmyslu usednout na britský trůn, se postupně dostávají do vleku politických intrik, osobních ambicí a neúprosných okolností. Jejich rivalita vyústí
v osudovou bitvu u Hastingsu roku 1066, jednu z nejzásadnějších bitev evropských dějin.
V hlavních rolích se představí James Norton, známý divákům ze seriálu Happy Valley či filmu Malé ženy, jako anglický vůdce Harold Godwinson, Nikolaj Coster-Waldau, proslavený především rolí Jaimeho Lannistera v seriálu Hra o trůny, jako Vilém vévoda z Normandie a Clémence Poésy, známá mimo jiné z filmů Harry Potter a Tenet, v roli Matildy, Vilémovy manželky. Režie se ujal Baltasar Kormákur, uznávaný islandský režisér stojící za filmy Everest a Contraband.
Bacha na družičku! (Bride Hard, 2025)
14. února 20:05
V akční komedii se tajná agentka Sam v podání Rebel Wilson ocitá v naprosto nečekané roli svatební družičky na svatbě své nejlepší kamarádky z dětství. Sam má jasné pravidlo - nikdy nekombinovat práci s osobním životem -, to se však rychle změní. Poklidná svatební oslava se nečekaně promění v chaos ve chvíli, kdy ji přepadnou ozbrojení žoldáci, a Sam tak musí skloubit vysoké podpatky s drsnou akcí. Film v režii Simona Westa (Con Air, Lara Croft: Tomb Raider) sází na svižné tempo, nadsázku a kombinaci špionážní akce a bláznivého humoru.
Poslední tvář (The Last Face, 2016)
14. února 21:55
Americké milostné drama v režii Seana Penna zasazuje intimní příběh do prostředí válkou zničené Libérie. Film sleduje vztah lékaře Miguela v podání Javiera Bardema a ředitelky humanitární organizace Wren, kterou hraje Charlize Theron, kteří se snaží pomáhat obětem konfliktu, zatímco čelí extrémním podmínkám, osobním ztrátám i zásadním názorovým rozdílům. Snímek se soustředí na morální dilemata humanitární pomoci, cenu obětavosti a lásku zkoušenou válkou. Doprovází ho hudba Hanse Zimmera a silné herecké výkony mezinárodního obsazení.
