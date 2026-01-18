České Music Boxy se již vysílají v pěti zemích

České Music Boxy se již vysílají v pěti zemíchDNES! | Tisk | komentáře
Nové videoklipové televize pod značkou Music Box mohou sledovat televizní diváci již v pěti státech Evropy. Jsou dostupné také domácnostem v Česku a na Slovensku, kde se dostupnost rozšiřuje.
Koncem listopadu loňského roku začaly na českém a slovenském trhu vysílat nové hudební stanice Music Box Hits, Music Box Dance a Music Box Classic, ke kterým se později připojil čtvrtý program s názvem Music Box Sexy. Všechny čtyři programy do své nabídky zařadil košický telekomunikační operátor Antik Telecom do IPTV/OTT platformy Antik TV, kterou nabízí jak na Slovensku, tak i v Česku.
▲ Obr č. 1 - Music Boxy mohou sledovat další diváci v Česku a na Slovensku (foto: Music Box Television)
K další významné expanzi na území bývalé federace došlo v tomto týdnu. Od 15. ledna 2026 jsou tři stanice Music Boxu (Dance, Hits, Classic) dostupné zákazníkům MAGENTA TV v České republice a Magio TV cez internet na Slovensku.
Po tomto významném rozšíření jsou programy Music Boxu dostupné významnému počtu domácností s placenou televizní službou. Navíc Music Boxy mohou sledovat diváci v pěti zemích - vedle Česka a Slovenska také v sousedním Polsku a Německu a rovněž v Estonsku.
Aktuální dostupnost stanic Music Box na jednotlivých trzích:
* Orange Polska - jeden z lídrů IPTV v Polsku
* waipu.tv - přední online TV platforma v Německu
* Antik Telekom - jedna z pěti největších kabelových, IPTV a OTT služeb na Slovensku a v České republice
* STV - jedna ze tří největších kabelových a IPTV sítí v Estonsku
* Plustelka - největší pozemní televizní síť na Slovensku
* Slovanet - jeden z deseti největších kabelových a IPTV operátorů na Slovensku
K dalšímu rozšíření dostupnosti kanálů Music Box na Slovensku může pomoci nedávno uzavřená dohoda. Na konci roku 2025 podepsala společnost Music Box Television, součást skupiny Music Box, dohodu o spolupráci se Slovenskou asociáciou pre káblové telekomunikácie (SAKT). Díky této dohodě mohou všichni členové SAKT distribuovat vybrané kanály Music Box, což významně rozšiřuje přítomnost na slovenském trhu.
Music Box Television vedle čtyř zmíněných stanic provozuje také dekádové videoklipové kanály Music Box 80s, Music Box 90s a Music Box 00s, které jsou zatím dostupné jen zákazníkům OTT platformy waipu.tv v Německu. Na své uvedení v Česku a na Slovensku teprve čekají. České licence umožňují šíření těchto stanic i u nás.
Spuštění kanálů Music Boxu je reakcí na odchod videoklipových stanic pod značkou MTV (a Nick Music) z evropského trhu. Provozovatel těchto lineárních kanálů, společnost Paramount, se rozhodl snížit provozní náklady a řadu programů na konci roku uzavřel. Vedle programů MTV také skončily lokální mutace stanic Paramount Network (například v Česku) či Comedy Central (například v Maďarsku).
Tato uvedení jsou jen prvními kroky naší širší distribuční strategie. Jasně vidíme rostoucí zájem o kurátorské hudební televize, a to nejen ve střední Evropě, ale i na různých evropských trzích a dál. Aktivně se připravujeme na další uvedení a již jednáme s novými partnery, abychom v nadcházejících měsících rozšířili naši přítomnost,“ říká Antoni Kudrewicz, vedoucí marketingu a rozvoje podnikání ve společnosti Music Box Group.
Music Box Television vedle čtyř zmíněných stanic provozuje také dekádové videoklipové kanály Music Box 80s, Music Box 90s a Music Box 00s, které jsou zatím dostupné jen zákazníkům OTT platformy waipu.tv v Německu. Na své uvedení v Česku a na Slovensku teprve čekají. České licence umožňují šíření těchto stanic i u nás.
Spuštění kanálů Music Boxu je reakcí na odchod videoklipových stanic pod značkou MTV (a Nick Music) z evropského trhu. Provozovatel těchto lineárních kanálů, společnost Paramount, se rozhodl snížit provozní náklady a řadu programů na konci roku uzavřel. Vedle programů MTV také skončily lokální mutace stanic Paramount Network (například v Česku) či Comedy Central (například v Maďarsku).
