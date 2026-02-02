Quantcast
Astra bez Zwei Music Television

Německá hudební televize Zwei Music Television opustila hlavní evropský satelitní systém Astra na pozici 19,2°E. Diváci přišli o jeden z bezplatných videoklipových programů. Kde hledat klipy a zdarma?

Po měsíci další špatná zpráva pro hudební fanoušky. Po uzavření placených tematických hudebních kanálů MTV, společnosti Paramount, byla ukončena satelitní distribuce německé videoklipové televize Zwei Music Television, která vysílala volně do celé Evropy prostřednictvím satelitu Astra.


▲ Obr č. 1 - Záběr z vysílání Zwei Music Television. Archivní foto (foto: Telly)
Na Astře se dříve vysílala i sesterská stanice One Music Television.

Kanál Zwei Music Television využíval uvolněnou kapacitu a programový slot po SD vysílání německých veřejnoprávních stanic ARD s cílem zajistit si proladěnost programu hned při svém spuštění.

Stanice se vysílala na kmitočtu 11,836 GHz s horizontální polarizací. Vysílání bylo poskytováno v SD rozlišení.

bývalé technické parametry - Zwei Music Television (vysílání zde bylo ukončeno!):

satelit: Astra (19,2°E)
frekvence: 11,836 GHz
polarizace: horizontální


SR: 27500
FEC: 3/4
norma: DVB-S
modulace: QPSK

Jaké jsou alternativy?

Z volně vysílaných stanic na pozici 19,2°E je to především program Deluxe Music Television (freq. 12,148 GHz) a pak také její sesterské programy Deluxe Dance by Kontor a Deluxe Music Rap (freq. 12,110 GHz). Zcela jiné hudební žánry zastupují stanice Schlager Deluxe, StarParadies TV, Melodie TV, Stimmungsgarrten TV a volksmusik.tv.

Další hudební stanice s pop hudbou nabízejí satelity z jiných orbitálních pozic.

Oneplay zařazuje čtyři nové kanály s filmy a sportem
Změna v přetáčení reklamy na programech Primy, mizí minutové okno
Skylink: Kanály MTV Global, Nickelodeon - přesun z DTH na OTT
OK TV ukončila vysílání oznámení
Magenta TV, Magio TV, DIGI SK bez CANAL+
Skylink: CANAL+ Action a AMC v lednu pro všechny
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Antik TV přidal 3 kanály věnované e-sportu a sportu
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Pořad Dobré ráno na ČT2 prošel svěží proměnou
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
Zpravodajství České televize posiluje jednotlivé pořady ČT2
