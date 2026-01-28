Quantcast
Středa, 28. ledna 2026

STVR oficiálně představila nová loga

Slovenský veřejnoprávní vysílatel STVR (Slovenská televize a rozhlas) bude mít nové korporátní logo, stejně tak i loga organizačních složek Slovenská televízia a Slovenský rozhlas, a také televizních a rozhlasových stanic.

Nová loga a grafiku představila STVR na dnešním mediálním brífinku.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Nová loga televizních programových služeb STVR (foto: STVR)
Jedná se úvodní fázi procesu, který cílem je vytvořit funkční, moderní a udržitelní systém pro korporátní identitu STVR, jako i pro televizní a rozhlasové vysílání a online služby. Zadání a tvorba konceptu vznikaly na základě poznání reálných potřeb celé instituce a systému fungování rozhlasu a televize.


obrázek

▲ Obr č. 2 - Nová grafika STVR na obrazovce programu Jednotka (foto: STVR)
Logo vzniklo na půdě STVR jako interní návrh. Autorem ideového návrhu a konceptu logotypu je generální ředitelka STVR Martina Flašíková.

Loga jsou navržena tak, aby se dala dále rozvíjet do pohybové a funkční identity v rámci dynamického systému, který bude dále rozvíjen spolu s programovými službami, obsahem a technologickým vývojem veřejnoprávní instituce. Velmi silným prvkem v grafice je doplňkový font, ze kterého vycházejí i loga jednotlivých programových služeb rozhlasu a televize, jakož i textová grafika. Je to jedinečný, originální font, který byl vyvinut speciálně pro bývalou RTVS, minimálně se s ním pracovalo a STVR jej plánuje plně využít. Z hlediska nákladů si logo a koncept nevyžádaly žádné externí finanční náklady.


obrázek

▲ Obr č. 3 - Nové logo veřejnoprávního vysílatele STVR (foto: STVR)


Logo STVR je jen malá část toho, co je třeba rozpracovat a implementovat. Komplexní proces vytvoření konceptu a implementace nové vizuální identity pro všechny kanály bude trvat přibližně 18 měsíců a je rozdělen na 4 fáze. Bude zahrnovat vytvoření design manuálu pro STVR a všechny programové televizní a rozhlasové služby. V krátké době bude spuštěn proces zadávání veřejných zakázek na vybrané služby a dodavatele, které STVR bude zajišťovat v externích kapacitách. Následovat bude rozpracování kreativního konceptu vizuální identity pro všechny televizní programové služby, jakož i vytvoření nové zvukové identity pro všechny rozhlasové programové služby a jejich implementace. Současně se bude realizovat rebranding související s tiskovinami, polepy, výměnou log v oficiálních dokumentech a materiálech a v online produktech.

STVR během brífinku představila i tzv. animatik, který je prvotní implementační skicí ukazující směr a princip fungování log STVR a programových služeb rozhlasu a televize. Cílem bylo odprezentovat, jak může vypadat dynamicky rozpracovaná grafika.




▲ Video č. 1 - Nová loga STVR, programů a grafika (foto: STVR)
Generální ředitelka STVR Martina Flašíková zdůraznila, že logo představuje jen jednu z více paralelních změn, které instituce realizuje. Klíčovou prioritou zůstávají programové služby, obsah a způsob, jakým veřejnoprávní televize slouží divákům.

redakce

komentáře čtenářů




