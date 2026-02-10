Slovenská stanice WAU se změní na JOJ KRIMI

Slovenská stanice WAU se změní na JOJ KRIMIDNES! | Tisk | komentáře
Mediální skupina JOJ Group chystá změnu ve svém portfoliu lineárních kanálů. Svoji televizní stanici WAU přejmenuje na JOJ KRIMI. Nově se bude program zcela zaměřovat na kriminální a detektivní seriály.
Přejmenování WAU na JOJ KRIMI je naplánováno na 2.3.2026. Tedy na den, kdy hlavní kanál TV JOJ oslaví 24. narozeniny.
▲ Obr č. 1 - Logo stanice JOJ KRIMI (foto: TV JOJ)
Změna stanice WAU na JOJ KRIMI je reakcí na dlouhodobý vývoj programové nabídky a rostoucí zájem diváků o kriminální a detektivní seriály na slovenském a zahraničním trhu.
Stanice WAU, jako třetí program JOJ Group, odstartoval 15. dubna 2013. Původně se stanice profilovala zejména na cílovou skupinu mladých žen, přičemž těžiště vysílání tvořily reality show a lifestylové magazíny z oblasti bydlení, nakupování, vaření, rodičovství, životního stylu, svateb, hubnutí či zdraví. Postupně se programový profil stanice vyvíjel a kriminální a detektivní seriály si získaly stabilní místo v programovém schématu televize WAU. V posledních letech byla stanice vnímána jako univerzální seriálový kanál, který vedle kriminálních titulů nabídne i dramatické příběhy z lékařského či záchranářského prostředí.
„
Z českých kriminálek divákům přinese tituly jako "Polda", "Prípady 1. oddelenia", "Rapl" či "Miesto zločinu Ostrava / Plzeň / České Budějovice". Na JOJ KRIMI se objeví i premiérové krimi novinky jako například "Equalizer" s Queen Latifah, "Stopár", "Lovci vrahov", "Záhady Emy Fieldingovej" a "Matlocková".
redakce
Přejmenování WAU na JOJ KRIMI je naplánováno na 2.3.2026. Tedy na den, kdy hlavní kanál TV JOJ oslaví 24. narozeniny.
▲ Obr č. 1 - Logo stanice JOJ KRIMI (foto: TV JOJ)
Změna stanice WAU na JOJ KRIMI je reakcí na dlouhodobý vývoj programové nabídky a rostoucí zájem diváků o kriminální a detektivní seriály na slovenském a zahraničním trhu.
Stanice WAU, jako třetí program JOJ Group, odstartoval 15. dubna 2013. Původně se stanice profilovala zejména na cílovou skupinu mladých žen, přičemž těžiště vysílání tvořily reality show a lifestylové magazíny z oblasti bydlení, nakupování, vaření, rodičovství, životního stylu, svateb, hubnutí či zdraví. Postupně se programový profil stanice vyvíjel a kriminální a detektivní seriály si získaly stabilní místo v programovém schématu televize WAU. V posledních letech byla stanice vnímána jako univerzální seriálový kanál, který vedle kriminálních titulů nabídne i dramatické příběhy z lékařského či záchranářského prostředí.
„
Po více než deseti letech na trhu, během kterých se WAU etablovala jako univerzální stanice s důrazem na kriminální seriály, jsme identifikovali jedinečnou příležitost posunout značku i obsah stanice vpřed. Právě teď je podle nás ten správný čas vytvořit jednoznačně orientovaný kanál, který tematicky reflektuje rostoucí poptávku po kriminálním obsahu. Nová stanice JOJ KRIMI tak naváže na dědictví WAU jako stanice poutavých kriminálních případů a zároveň nabídne divákům jasnou programovou identitu, při které budou vědět přesně, co mohou očekávat - kvalitní kriminální a detektivní seriály či dokumenty, ale také vražedně dobré seriálové novinky,“ uvedl generální ředitel JOJ Group Marcel Grega.
Co JOJ KRIMI nabídne?Ve vysílání JOJ KRIMI se objeví známé a populární seriály jako "CSI: Las Vegas", "CSI: New York" a "CSI: Miami", dále "Vtierka Castle", "Zelenáč", "Myšlienky vraha" či "Súkromné očko". Prostor dostanou i klasické detektivní tituly jako "Dobrodružstvá kriminalistiky", "Vraždy v Midsomeri" a "Colombo".
Z českých kriminálek divákům přinese tituly jako "Polda", "Prípady 1. oddelenia", "Rapl" či "Miesto zločinu Ostrava / Plzeň / České Budějovice". Na JOJ KRIMI se objeví i premiérové krimi novinky jako například "Equalizer" s Queen Latifah, "Stopár", "Lovci vrahov", "Záhady Emy Fieldingovej" a "Matlocková".
Kde bude vysílat JOJ KRIMI?Stanice JOJ KRIMI bude od 2.3.2026 dostupná prakticky u všech televizních operátorů na Slovensku. Na programové pozici, na které dnes vysílá stanice WAU. Diváci tak nebudou muset rebrandovaný kanál složitě hledat.
redakce