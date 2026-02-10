Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 10. února 2026, svátek má Mojmír

Slovenská stanice WAU se změní na JOJ KRIMI

DNES! | Tisk | komentáře

Mediální skupina JOJ Group chystá změnu ve svém portfoliu lineárních kanálů. Svoji televizní stanici WAU přejmenuje na JOJ KRIMI. Nově se bude program zcela zaměřovat na kriminální a detektivní seriály.

Přejmenování WAU na JOJ KRIMI je naplánováno na 2.3.2026. Tedy na den, kdy hlavní kanál TV JOJ oslaví 24. narozeniny.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Logo stanice JOJ KRIMI (foto: TV JOJ)
Změna stanice WAU na JOJ KRIMI je reakcí na dlouhodobý vývoj programové nabídky a rostoucí zájem diváků o kriminální a detektivní seriály na slovenském a zahraničním trhu.

Stanice WAU, jako třetí program JOJ Group, odstartoval 15. dubna 2013. Původně se stanice profilovala zejména na cílovou skupinu mladých žen, přičemž těžiště vysílání tvořily reality show a lifestylové magazíny z oblasti bydlení, nakupování, vaření, rodičovství, životního stylu, svateb, hubnutí či zdraví. Postupně se programový profil stanice vyvíjel a kriminální a detektivní seriály si získaly stabilní místo v programovém schématu televize WAU. V posledních letech byla stanice vnímána jako univerzální seriálový kanál, který vedle kriminálních titulů nabídne i dramatické příběhy z lékařského či záchranářského prostředí.

Po více než deseti letech na trhu, během kterých se WAU etablovala jako univerzální stanice s důrazem na kriminální seriály, jsme identifikovali jedinečnou příležitost posunout značku i obsah stanice vpřed. Právě teď je podle nás ten správný čas vytvořit jednoznačně orientovaný kanál, který tematicky reflektuje rostoucí poptávku po kriminálním obsahu. Nová stanice JOJ KRIMI tak naváže na dědictví WAU jako stanice poutavých kriminálních případů a zároveň nabídne divákům jasnou programovou identitu, při které budou vědět přesně, co mohou očekávat - kvalitní kriminální a detektivní seriály či dokumenty, ale také vražedně dobré seriálové novinky,“ uvedl generální ředitel JOJ Group Marcel Grega.

Co JOJ KRIMI nabídne?

Ve vysílání JOJ KRIMI se objeví známé a populární seriály jako "CSI: Las Vegas", "CSI: New York" a "CSI: Miami", dále "Vtierka Castle", "Zelenáč", "Myšlienky vraha" či "Súkromné očko". Prostor dostanou i klasické detektivní tituly jako "Dobrodružstvá kriminalistiky", "Vraždy v Midsomeri" a "Colombo".



Z českých kriminálek divákům přinese tituly jako "Polda", "Prípady 1. oddelenia", "Rapl" či "Miesto zločinu Ostrava / Plzeň / České Budějovice". Na JOJ KRIMI se objeví i premiérové krimi novinky jako například "Equalizer" s Queen Latifah, "Stopár", "Lovci vrahov", "Záhady Emy Fieldingovej" a "Matlocková".

Kde bude vysílat JOJ KRIMI?

Stanice JOJ KRIMI bude od 2.3.2026 dostupná prakticky u všech televizních operátorů na Slovensku. Na programové pozici, na které dnes vysílá stanice WAU. Diváci tak nebudou muset rebrandovaný kanál složitě hledat.

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Viasat True Crime míří do platformy Skylink
Viasat True Crime míří do platformy Skylink
Skylink spustil druhý FilmBox. Pro Slovensko
Skylink spustil druhý FilmBox. Pro Slovensko
Pecka.TV spouští sportovní kanály LIVE+
Pecka.TV spouští sportovní kanály LIVE+
Telly spouští kanály LIVE+
Telly spouští kanály LIVE+
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Astra bez Zwei Music Television
Astra bez Zwei Music Television
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Češi a televize: V Evropě patří mezi nejvěrnější diváky
Češi a televize: V Evropě patří mezi nejvěrnější diváky

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová V
21:05 Četnické humoresky (6/39)
22:25 Kobry a užovky
kanál CT2 20:00 Stanley Tucci a všechny chutě Itálie II
20:45 Čechoslováci v gulagu (2/3)
21:40 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (34)
21:40 Comeback
22:15 Comeback
kanál PRIMA 20:15 Polabí (41)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:40 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město (1)
21:25 Kojak (5)
22:30 Kojak (6)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Cyranův ostrov (23)
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:05 Uväznení v Dolomitoch
23:05 Zvodca na prenájom
kanál DVOJKA 20:10 Ruiny: Dejiny súčasných vojen
22:00 Mafiáni
22:25 Mafiáni
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (5)
22:05 Rodinné prípady
23:00 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Bad Cop: Zlý polda (3)
21:20 Bad Cop: Zlý polda (4)
22:25 Okres na severu (11)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook