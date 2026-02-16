Rai 4K na klasickou anténu v Itálii a FTA ze satelitu

Rai 4K na klasickou anténu v Itálii a FTA ze satelituDNES! | Tisk | komentáře
Velký dárek přichystal italský veřejnoprávní vysílatel Rai svým divákům. V pondělí 16. února 2026 slavnostně spustil pravidelné vysílání ve 4K rozlišení v pozemním vysílání. Těžit z toho mohou i satelitní diváci díky FTA distribučnímu signálu.
Kanál Rai 4K se vysílá v celoplošném multiplexu B, spolu s dalšími programy Rai, které k dnešnímu dni změnily své full HD rozlišení (1920x1080) na HD ready (1280x720p).
▲ Obr č. 1 - Pokrytí satelitu Eutelsat 5 West B, transalpský paprsek (foto: Eutelsat)
Uvedený satelit Eutelsatu se využívá jako distribuční trasa na pozemní vysílače a tomu je přizpůsobeno vysílání, které je šířeno v režimu multistream v kombinaci s T2-MI. Vysílání z pozice 5°W není určeno pro individuální příjem (DTH), nicméně volné (FTA) vysílání a dostupná přijímací technika umožňují tyto distribuční signály přijímat i běžným divákům.
Vysílání je šířeno na kmitočtu 12,606 GHz s vertikální polarizací v režimu multistream, na streamu 5 v modu T2-MI. V rámci tohoto paketu se vysílá jak zmíněný program Rai 4K, tak dále i běžné stanice Rai 1 HD, Rai 2 HD, Rai 3 HD, Rai 4 HD, Rai News HD, Rai Premium HD, Rai Radio 2 Visual HD, Rai Scuola HD, Rai Storia HD. Vedle těchto stanic se v paketu vysílají ještě programové sloty Rai 5 HD, Rai Gulp HD, Rai Movie HD, Rai Play, Rai Play Sound, Rai Sport HD, Rai Yoyo HD, které obsahují informace o umístění programů v HbbTV.
▲ Obr č. 2 - Záběr z příjmu Rai 4K na satelitu Eutelsat 5 West B
V současné době Rai 4K vysílá vybrané Rai pořady ve 4K (kompletní vysílá je tak v nativním 4K). Nejde o souběh se žádným z programů Rai.
Ve čtvrtek 19. února 2026 bude stávající program Rai 4K přetransformován na Rai 1 4K. Znamená to, že Rai 1 4K pak bude přinášet paralelně stejný obsah jako Rai 1 ve vysokém rozlišení (HDTV). Důvodem k této změně jsou rostoucí investice do vysílání ve 4K. V současné době první televizní program Rai vysílá již 50 procent programu v nativním 4K rozlišení. Do dvou let hodlá výrobu navýšit na 70 % a do čtyř let se přiblížit k 90 %. V hlavním vysílacím čase má Rai již 80 procent obsahu v nativním 4K.
satelit: Eutelsat 5 West B (5°W)
frekvence: 12,606 GHz
polarizace: vertikální
SR: 35300
FEC: 2/3
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
mód: multistream / T2-MI
Rai 4K.
service ID: 1074
video PID: 224 (HEVC/4K)
audio PIDy: 324 (EAC3, italsky), 424 (AC4, různý)
CA systémy: žádný, FTA
Zajímavostí distribuce Rai 4K je nejenom vysílání se zvukem EAC3, ale především sekundární audio stopa, která běží v kodeku AC4. Je to příležitost otestovat své přijímací zařízení, zda dokáže zpracovat oba zvukové formáty.
redakce
redakce