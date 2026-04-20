Pondělí, 20. dubna 2026, svátek má Marcela

Fashion TV CZ/SK ukončuje lineární vysílání

Z českého a slovenského trhu odchází lokální verze známého mezinárodního módního a lifestylového kanálu Fashion TV. Provozovatel místní verze se rozhodl ukončit klasické lineární vysílání a zaměřit se na nové projekty.

"Program FashionTV Czech & Slovak ukončuje své vysílání v podobě lineární televizní stanice, a to v návaznosti na ukončení platnosti vysílací licence společnosti Fashion s.r.o.," uvedla za provozovatele Michaela Nižňanská.

Fashion TV CZ/SK přinášel pořady z mezinárodního feedu Fashion TV doplněný o lokální obsah. Diváci tak dostávali přehled o nových módních trendech v zahraničí i u nás.

Lokální verze Fashion TV byla založena před více než 15 lety. Tehdy se dokonce uvažovalo o spuštění samostatných feedů pro český a slovenský trh. Nakonec byl spuštěn feed jeden pro oba trhy.

"Značka FashionTV v našem regionu nekončí. Intenzivně pracujeme na dalších krocích a nových projektech, které reflektují vývoj mediálního trhu a měnící se divácké návyky," dodala Michaela Nižňanská.



Stanice Fashion TV Czech & Slovak byla šířena v nabídce vybraných televizních platforem v České republice a na Slovensku v rámci kabelových, satelitních a IPTV/OTT služeb. Na satelitu byla součástí DTH platforem Magio Sat, DIGI SK a Magenta TV SAT prostřednictvím operátora Slovak Telekom, který pro tyto platformy zajišťoval satelitní služby.

Mezinárodní (evropský) feed Fashion TV před několika měsíci skončil na satelitu ve 4K, HD i SD rozlišení. Částečnou náhradou na satelitu je nyní italský program Class TV Moda na satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Dále v evropském měřítku je k dispozici v rámci IPTV/OTT služeb program FashionBox, operátora SPI International/FilmBox, vlastněný společností CANAL+.

Nový sportovní volný HD kanál před startem
Plustelka překlopí druhý multiplex do DVB-T2
TV Barrandov ukončuje reorganizaci a směřuje do konkurzu
Češi utrácejí za placenou TV stále víc
Pecka.TV přidává kanály HBO, JOJ Svět a Roma TV
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
JOJ Svět a TV Roma v nabídce Telly
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Veřejnoprávní média chce vláda financovat z rozpočtu
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+

