Pondělí, 25. května 2026, svátek má Viola

CANAL+ Sport uvádí dokument Stříbrná cesta

Redakce Deníku iSport.cz a CANAL+ Sport představují v úzké koprodukci unikátní dokumentární film s názvem Stříbrná cesta. Snímek, který mapuje cestu českých fotbalistů ke stříbru na EURU 96, se divákům poprvé představí v televizní premiéře v pátek 5. června ve 20.00 na stanici CANAL+ Sport a ve videotéce CANAL+.

Den předtím (4. června) však milovníky fotbalu čeká nezapomenutelný zážitek v podobě exkluzivní předpremiéry pod širým nebem v pražských Riegrových sadech, kde film osobně uvedou největší hvězdy tehdejšího týmu.

Dokumentární film Stříbrná cesta vznikl u příležitosti blížícího se 30. výročí turnaje v Anglii, který navždy změnil český fotbal. Díky spojení sil redakcí Deníku iSport.cz a stanice CANAL+ Sport se podařilo vytvořit dílo, které kombinuje odborný vhled s hlubokými emocemi a zachycuje i bouřlivou atmosféru 90. let, kdy se společnost učila žít v čerstvě nabyté svobodě a vyrovnávala se s nedávným rozpadem Československa. 

Dokument Stříbrná cesta (foto: CANAL+)
Snímek přibližuje klíčové momenty turnaje - od legendárního lobu Karla Poborského přes svatbu Vladimíra Šmicera přímo během šampionátu až po emotivní setkání s československými emigranty v Anglii - z nové perspektivy. Ve filmu účinkují tehdejší nejznámější fotbalové hvězdy: Karel Poborský, Pavel Nedvěd, Patrik Berger, Vladimír Šmicer, Radek Bejbl, Petr Kouba či Pavel Kuka.

Příběh, který formoval národ
Wembley pro fotbalisty znamenalo bránu do fotbalového světa a pro společnost zase nově nabyté sebevědomí. „Najednou se naší generaci otevíral svět a věděli jsme, že když budeme hrát dobře, máme šanci dostat se ven,“ vrací se v dokumentu k začátku 90. let Vladimír Šmicer. Právě anglické EURO 96, na které jel poprvé samostatný český tým, navíc v roli úplného outsidera, fotbalisty katapultovalo až do světových velkoklubů.

Chtěli jsme zachytit nejen to, co se dělo na hřišti, ale i atmosféru doby. Pro řadu fanoušků byl výjezd do Anglie první cestou na Západ, pro hráče zase první šancí ukázat se světu pod českou vlajkou. V dokumentu nabízíme širší pohled na fotbalová 90. léta, zajímá nás i kultura nebo hudba,“ přibližuje režisér David Randuška z deníku Sport.

Stříbrná cesta není jen o fotbale, ale o sebevědomí nové generace v době otevřených hranic. „EURO 1996 bylo milníkem naší historie. Jsme hrdí na to, že jsme se ve spolupráci s iSportem mohli podílet na vzniku dokumentu, který tento úspěch zachycuje v úplně novém světle. Film navíc svými vzpomínkami obohatili expert CANAL+ Sport Karel Poborský a šéf naší redakce Karel Häring,“ uvádí Jiří Hošek, Head of Sports stanice CANAL+.

Diváci uvidí oficiální záběry ze zápasů i osobní vzpomínky hráčů na cestu turnajem. „Přímo pro tento dokument vzniklo nově přibližně patnáct několikahodinových rozhovorů a některé byly velmi emotivní. Natáčelo se i v Anglii, kde došlo k dojemnému setkání Karla Poborského a lady Mileny Grenfell-Baines nebo prohlídce slavného hotelu v Prestonu,“ doplňuje výkonný producent filmu a šéfredaktor deníku Sport a webu iSport.cz Lukáš Tomek s tím, že dokumentem Stříbrná cesta vstupuje jím řízená redakce na nové pole: „Vedle podcastů a dalších pravidelných videoformátů chceme sportovní publikum v budoucnu oslovovat i tímto typem obsahu.“

Nezapomenutelný večer s legendami v Riegrových sadech
Ještě před televizním debutem připraví iSport.cz a CANAL+ Sport pro fanoušky mimořádnou akci. Ve čtvrtek 4. června ožijí pražské Riegrovy sady exkluzivní předpremiérou. Návštěvníci zde zažijí unikátní atmosféru a uvidí film na velkém plátně v doprovodu těch, kteří se do historie v roce 1996 sami zapsali.

Pozvání na pódium přijali vicemistři Evropy Karel Poborský, Radek Bejbl, Pavel Kuka, Petr Kouba, Ladislav Maier a vedoucí sportovní redakce stanice CANAL+ Sport Karel Häring. Fanoušci se mohou těšit na jejich živou debatu, autogramiádu a speciální zónu plnou aktivit a fotbalových kvízů.

zdroj: CANAL+

Pecka.TV spouští speciální kanál ČT Sport LIVE+ a soutěž
