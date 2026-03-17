Oceněné filmy z Českého lva a Oscarů na HBO Max
V noci z neděle na pondělí byli oznámeni vítězové 98. ročníku Oscarů. Společnost Warner Bros. Motion Picture Group získala celkem 11 Oscarů, což je nejvíce ocenění v historii studia.
Studio obdrželo šest Oscarů za snímek „One Battle After Another“, čtyři ocenění za film „Sinners“ a jednu cenu za „Weapons“, díky čemuž se Warner Bros. Discovery stala nejvíce oceňovanou mediální společností letošního ceremoniálu.
Mezi hlavními oceněními byl Oscar pro „One Battle After Another“ za Nejlepší film, dále ocenění pro Michaela B. Jordana za Nejlepší mužský herecký výkon za jeho roli ve filmu „Sinners“ a vítězství Amy Madigan v kategorii Nejlepší herečka ve vedlejší roli za její výkon ve snímku „Weapons“. Všechny tituly jsou k dispozici na HBO Max.
Oceněné filmy z Českého lva
LETNÍ ŠKOLA, 2001
2 sošky: nejlepší scénář a herec ve vedlejší roli
8 nominací
na HBO a HBO Max od soboty 7.3.
NAHOŘE NEBE, V DOLINĚ JÁ
nejlepší režie
7 nominací
na HBO a HBO Max od května 2026
RADĚJI ZEŠÍLET V DIVOČINĚ
3 sošky: nejlepší dokument, kamera a střih
4 nominace
na HBO Max od soboty 14.3.
CO S PÉŤOU?
nominace za nejlepší dokument
na HBO Max od soboty 14.3.
zdroj: WBD