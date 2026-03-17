Úterý, 17. března 2026, svátek má Vlastimil

Oceněné filmy z Českého lva a Oscarů na HBO Max

V noci z neděle na pondělí byli oznámeni vítězové 98. ročníku Oscarů. Společnost Warner Bros. Motion Picture Group získala celkem 11 Oscarů, což je nejvíce ocenění v historii studia.

Studio obdrželo šest Oscarů za snímek „One Battle After Another“, čtyři ocenění za film „Sinners“ a jednu cenu za „Weapons“, díky čemuž se Warner Bros. Discovery stala nejvíce oceňovanou mediální společností letošního ceremoniálu.

Mezi hlavními oceněními byl Oscar pro „One Battle After Another“ za Nejlepší film, dále ocenění pro Michaela B. Jordana za Nejlepší mužský herecký výkon za jeho roli ve filmu „Sinners“ a vítězství Amy Madigan v kategorii Nejlepší herečka ve vedlejší roli za její výkon ve snímku „Weapons“. Všechny tituly jsou k dispozici na HBO Max.

Oceněné filmy z Českého lva

LETNÍ ŠKOLA, 2001

2 sošky: nejlepší scénář a herec ve vedlejší roli
8 nominací
na HBO a HBO Max od soboty 7.3.

NAHOŘE NEBE, V DOLINĚ JÁ

nejlepší režie
7 nominací
na HBO a HBO Max od května 2026

RADĚJI ZEŠÍLET V DIVOČINĚ

3 sošky: nejlepší dokument, kamera a střih
4 nominace
na HBO Max od soboty 14.3.

CO S PÉŤOU?

nominace za nejlepší dokument
na HBO Max od soboty 14.3.

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VI
21:00 Četnické humoresky (11/39)
22:15 Grand Prix
kanál CT2 20:00 My, občané Protektorátu (2/3)
21:00 Nech plakat jen polovinu srdce
22:30 Jindřich VIII. a muži kolem něj (3/3)
kanál NOVA 20:20 Bratři a sestry (44)
21:45 Survivor Česko & Slovensko V (10)
23:05 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (51)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:40 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Kriminálka Staré Město (6)
21:30 Labyrint (2)
22:45 Profesionálové 2 (9)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Sejdeme se na Cibulce
22:05 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Doktorka Alexandra
22:00 Vysoká škola zločinu (2/6)
22:50 My sme Leroyovci
kanál DVOJKA 20:10 Záhadné kolové stavby kamennej doby
21:10 Eddie Murphy: Čierny kráľ Hollywoodu
22:05 Súmrak bossov
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIII. (15)
22:00 Rodinné prípady
22:45 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Skutečné vraždy: Vraždy dle předlohy (2)
22:00 Muž na radnici (8)
23:30 Skutečné příběhy

