Tři verze kanálů JimJam chtějí českou satelitní licenci
S českou satelitní licencí chtějí vysílat hned tři mutace dětského kanálu JimJam. Společnost AMC Networks Central Europe proto požádala českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) o udělení příslušných licencí.
Společnost AMC Networks Central Europe požádala o satelitní licence pro programy JimJam Hungary (mutace pro maďarský trh), JimJam PE (panevropská distribuce) a Polsat JimJam (mutace pro polský trh).
Aktuálně žádný verze kanálu JimJam se nevysílá s českou licencí. To se ale může brzy změnit. Nutno podotknout, že společnost AMC Networks CE má u českého regulátora licencované jiné své programy jako Sport1, Sport2, Sport3, Sport4, Spektrum, Spektrum Home, Film+, Filmcafe, Film Mania, TV Paprika, Minimax, Sundance TV, které se vysílají na různých evropských trzích.
Regulátor se bude požadavky vysílatele zabývat na některém z příštích zasedání.