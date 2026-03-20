Pátek, 20. března 2026, svátek má Světlana

Tři verze kanálů JimJam chtějí českou satelitní licenci

S českou satelitní licencí chtějí vysílat hned tři mutace dětského kanálu JimJam. Společnost AMC Networks Central Europe proto požádala českého regulátora médií RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) o udělení příslušných licencí.

Společnost AMC Networks Central Europe požádala o satelitní licence pro programy JimJam Hungary (mutace pro maďarský trh), JimJam PE (panevropská distribuce) a Polsat JimJam (mutace pro polský trh).

Aktuálně žádný verze kanálu JimJam se nevysílá s českou licencí. To se ale může brzy změnit. Nutno podotknout, že společnost AMC Networks CE má u českého regulátora licencované jiné své programy jako Sport1, Sport2, Sport3, Sport4, Spektrum, Spektrum Home, Film+, Filmcafe, Film Mania, TV Paprika, Minimax, Sundance TV, které se vysílají na různých evropských trzích.

Regulátor se bude požadavky vysílatele zabývat na některém z příštích zasedání.

Skylink: Start JOJ Svět CZ a JOJ Šport 2 HD
Turkmenský satelit zesílil signál pro Írán. Změna příjmu v Evropě
Skylink: JOJ Family překlopena do SD
JOJ Krimi odstartovala. Nahradila stanici WAU
Kypr s distribučními DVB-T2 multiplexy na satelitu
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
První rok Oneplay
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Konec hudebních kanálů Thats TV
TV Nova prodala své úspěšné Oneplay Originály na několik trhů
Ruský kanál UMKA TV volně do Evropy na 42E

