Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 26. června 2026, svátek má Adriana

V Česku prodáno 1,617 milionu DAB přijímačů, rozšiřuje se pokrytí

DNES! | Tisk | komentáře

V České republice bylo do konce roku 2025 prodáno přibližně 1,617 milionu přijímačů určených pro příjem nastupujícího digitálního pozemního rozhlasového vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting). Vedle toho se rozšiřuje pokrytí území DAB signálem. Vyplývá to z průzkumu rozvoje DAB na jednotlivých trzích.

Počty prodaných DAB přijímačů

Nejvíce DAB přijímačů bylo na konci loňského roku prodáno ve Velké Británii (61,887 milionu), v Německu (31,8 milionu) a Itálii (16,15 milionu). Jde ale o nesrovnatelně větší trhy. Nicméně s ohledem na rozvoj DAB vysílání u nás se zájem o pozemní rozhlas zvyšuje.

97 procent nových automobilů prodaných v Česku je již vybaveno DAB přijímače. Česká republika se proto zařadila mezi evropskou špičku a dosahuje stejné hodnoty jako například Dánsko, Polsko, Slovensko či Maďarsko.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+. Ilustrační foto (foto: parabola.cz)

Pokrytí DAB signálem

V oblasti pokrytí obyvatelstva DAB signálem se Česká republika přiblížila nejvyspělejším evropským trhům. V roce 2013 dosahovalo jen na 10 % populace. V současné době 96,5 % pokrytí je srovnatelné například s Belgií (97 %), Velkou Británii (97,3 %) či Nizozemím (95 %). Větší pokrytí území populace DAB signálem je v Dánsku (99,9 %, Norsku (99,7 %) či Švýcarsku (99,5 %). Naopak slabší pokrytí je v Itálii (90,6 %), Francii (80 %) či Austrálii (66 %).

Česko tak zaznamenalo během třinácti let jeden z nejvýraznějších nárůstů pokrytí DAB signálem mezi sledovanými zeměmi.

Pokrytí hlavních silničních tahů v České republice dosahuje 95 %. To znamená, že digitální rozhlasové vysílání může posluchač naladit na 1400 km hlavních komunikací. Lepší pokrytí hlavních silničních tahů má procentuálně Švýcarsko, Dánsko a Německo (99 %). Naopak nižší % pokrytí je Velké Británie (87 %) či Francie (86 %).



Rostoucí poslechovost DAB

Vedle prodejů DAB přijímačů a pokrytí populace se také zvyšuje zájem poslechovost digitálního rozhlasového vysílání. Ve druhém kvartálu 2025 digitální rádio poslouchalo 27 % obyvatel, zatímco v Norsku 100 % lidí, 87 % obyvatel ve Švýcarsku a 77 % lidí ve Velké Británii.

Podíl DAB na trhu poslechovosti

Z pohledu distribučního mixu má DAB distribuce na trhu 18% podíl, IP distribuce 15%, digitální distribuce (DVB) rovněž 15% a analogové vysílání v pásmu VKV/FM či středních vln (AM) 75 %. Někteří posluchači využívají více forem příjmu. Proto součet všech distribučních platforem přesahuje 100 %.

V České republice v současné době probíhá rychlí rozvoj digitálního pozemního vysílání (DAB). Fungují celkem tři celoplošné DAB sítě - multiplex A (programy Českého rozhlasu), multiplex B (programová nabídka Českých Radiokomunikací a multiplex C (RTI cz). Dále je v provozu celkem 27 lokálních a regionálních DAB sítí.

Pro vysílání DAB multiplexů se využívá tzv. třetí televizní pásmo (VHF). Pro příjem je nutný DAB přijímač (přenosné či stolní rádio, USB DAB stick či autorádio). DAB vysílání umožňuje lepší kvalitu zvuku, doplňkové služby (EPG, obrázky), dále nabízí příležitost stávajícím vysílatelům z FM pásma výrazně rozšířit pokrytí, které již analogová distribuce nemůže nabídnout z důvodu vyčerpání volných kmitočtů. Dále start DAB sítí je příležitostí pro start nových projektů, které se ze stejného důvodu nemohou vysílat v FM pásmu.

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Warner TV mění programové zaměření
Warner TV mění programové zaměření
Prima získala licenci na sportovní kanál
Prima získala licenci na sportovní kanál
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
Rána pro operátory: Třetina čtenářů sdílí účet ke streamovací službě
Rána pro operátory: Třetina čtenářů sdílí účet ke streamovací službě
Hudební televize Vantage již u nás. V nabídce Lepší.TV
Hudební televize Vantage již u nás. V nabídce Lepší.TV
Lepší.TV přidává chytré funkce, nové stanice a posiluje stabilitu služby
Lepší.TV přidává chytré funkce, nové stanice a posiluje stabilitu služby
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
M6 4K testuje v paketu Fransat
M6 4K testuje v paketu Fransat
Reality show Farma Česko brzy na TV Nova i Oneplay
Reality show Farma Česko brzy na TV Nova i Oneplay
MS ve fotbale 2026 nabídne M6 4K na Fransatu
MS ve fotbale 2026 nabídne M6 4K na Fransatu
Kazašská zpravodajská televize 24KZ TV vysílá do Evropy
Kazašská zpravodajská televize 24KZ TV vysílá do Evropy

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot
kanál CT2 20:00 Policajt
21:40 Brutální Nikita
23:35 Belphegor: Fantom Louvru
kanál NOVA 20:20 Slunce, seno a pár facek
22:30 Farma Česko II (4)
23:50 Kriminálka Miami V (23)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:00 Máme rádi Česko
23:45 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Návštěvníci: Cesta do Ameriky
22:05 Až do smrti
00:20 Maigret (6)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu II (4, 5)
21:50 Sex Files (10)
23:25 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Slovenka roka
23:05 Frida
01:55 Góly-body-sekundy
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Následník (8/8)
21:30 Radosť zo života
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Kukučka (5)
21:30 Kredenc
22:55 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Hra o královnu
22:05 Dr. Dokonalý (9)
23:15 Medicopter 117 (70)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook