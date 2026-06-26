V Česku prodáno 1,617 milionu DAB přijímačů, rozšiřuje se pokrytí

V Česku prodáno 1,617 milionu DAB přijímačů, rozšiřuje se pokrytíDNES! | Tisk | komentáře
V České republice bylo do konce roku 2025 prodáno přibližně 1,617 milionu přijímačů určených pro příjem nastupujícího digitálního pozemního rozhlasového vysílání ve standardu DAB (Digital Audio Broadcasting). Vedle toho se rozšiřuje pokrytí území DAB signálem. Vyplývá to z průzkumu rozvoje DAB na jednotlivých trzích.
97 procent nových automobilů prodaných v Česku je již vybaveno DAB přijímače. Česká republika se proto zařadila mezi evropskou špičku a dosahuje stejné hodnoty jako například Dánsko, Polsko, Slovensko či Maďarsko.
▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+. Ilustrační foto (foto: parabola.cz)
Česko tak zaznamenalo během třinácti let jeden z nejvýraznějších nárůstů pokrytí DAB signálem mezi sledovanými zeměmi.
Pokrytí hlavních silničních tahů v České republice dosahuje 95 %. To znamená, že digitální rozhlasové vysílání může posluchač naladit na 1400 km hlavních komunikací. Lepší pokrytí hlavních silničních tahů má procentuálně Švýcarsko, Dánsko a Německo (99 %). Naopak nižší % pokrytí je Velké Británie (87 %) či Francie (86 %).
V České republice v současné době probíhá rychlí rozvoj digitálního pozemního vysílání (DAB). Fungují celkem tři celoplošné DAB sítě - multiplex A (programy Českého rozhlasu), multiplex B (programová nabídka Českých Radiokomunikací a multiplex C (RTI cz). Dále je v provozu celkem 27 lokálních a regionálních DAB sítí.
Pro vysílání DAB multiplexů se využívá tzv. třetí televizní pásmo (VHF). Pro příjem je nutný DAB přijímač (přenosné či stolní rádio, USB DAB stick či autorádio). DAB vysílání umožňuje lepší kvalitu zvuku, doplňkové služby (EPG, obrázky), dále nabízí příležitost stávajícím vysílatelům z FM pásma výrazně rozšířit pokrytí, které již analogová distribuce nemůže nabídnout z důvodu vyčerpání volných kmitočtů. Dále start DAB sítí je příležitostí pro start nových projektů, které se ze stejného důvodu nemohou vysílat v FM pásmu.
redakce
Počty prodaných DAB přijímačůNejvíce DAB přijímačů bylo na konci loňského roku prodáno ve Velké Británii (61,887 milionu), v Německu (31,8 milionu) a Itálii (16,15 milionu). Jde ale o nesrovnatelně větší trhy. Nicméně s ohledem na rozvoj DAB vysílání u nás se zájem o pozemní rozhlas zvyšuje.
97 procent nových automobilů prodaných v Česku je již vybaveno DAB přijímače. Česká republika se proto zařadila mezi evropskou špičku a dosahuje stejné hodnoty jako například Dánsko, Polsko, Slovensko či Maďarsko.
▲ Obr č. 1 - Přijímače pro DAB+. Ilustrační foto (foto: parabola.cz)
Pokrytí DAB signálemV oblasti pokrytí obyvatelstva DAB signálem se Česká republika přiblížila nejvyspělejším evropským trhům. V roce 2013 dosahovalo jen na 10 % populace. V současné době 96,5 % pokrytí je srovnatelné například s Belgií (97 %), Velkou Británii (97,3 %) či Nizozemím (95 %). Větší pokrytí území populace DAB signálem je v Dánsku (99,9 %, Norsku (99,7 %) či Švýcarsku (99,5 %). Naopak slabší pokrytí je v Itálii (90,6 %), Francii (80 %) či Austrálii (66 %).
Česko tak zaznamenalo během třinácti let jeden z nejvýraznějších nárůstů pokrytí DAB signálem mezi sledovanými zeměmi.
Pokrytí hlavních silničních tahů v České republice dosahuje 95 %. To znamená, že digitální rozhlasové vysílání může posluchač naladit na 1400 km hlavních komunikací. Lepší pokrytí hlavních silničních tahů má procentuálně Švýcarsko, Dánsko a Německo (99 %). Naopak nižší % pokrytí je Velké Británie (87 %) či Francie (86 %).
Rostoucí poslechovost DABVedle prodejů DAB přijímačů a pokrytí populace se také zvyšuje zájem poslechovost digitálního rozhlasového vysílání. Ve druhém kvartálu 2025 digitální rádio poslouchalo 27 % obyvatel, zatímco v Norsku 100 % lidí, 87 % obyvatel ve Švýcarsku a 77 % lidí ve Velké Británii.
Podíl DAB na trhu poslechovostiZ pohledu distribučního mixu má DAB distribuce na trhu 18% podíl, IP distribuce 15%, digitální distribuce (DVB) rovněž 15% a analogové vysílání v pásmu VKV/FM či středních vln (AM) 75 %. Někteří posluchači využívají více forem příjmu. Proto součet všech distribučních platforem přesahuje 100 %.
V České republice v současné době probíhá rychlí rozvoj digitálního pozemního vysílání (DAB). Fungují celkem tři celoplošné DAB sítě - multiplex A (programy Českého rozhlasu), multiplex B (programová nabídka Českých Radiokomunikací a multiplex C (RTI cz). Dále je v provozu celkem 27 lokálních a regionálních DAB sítí.
Pro vysílání DAB multiplexů se využívá tzv. třetí televizní pásmo (VHF). Pro příjem je nutný DAB přijímač (přenosné či stolní rádio, USB DAB stick či autorádio). DAB vysílání umožňuje lepší kvalitu zvuku, doplňkové služby (EPG, obrázky), dále nabízí příležitost stávajícím vysílatelům z FM pásma výrazně rozšířit pokrytí, které již analogová distribuce nemůže nabídnout z důvodu vyčerpání volných kmitočtů. Dále start DAB sítí je příležitostí pro start nových projektů, které se ze stejného důvodu nemohou vysílat v FM pásmu.
redakce