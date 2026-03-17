Úterý, 17. března 2026, svátek má Vlastimil

Skylink: JOJ Family překlopena do SD

Na kapacitě česko-slovenské satelitní platformy Skylink, lucemburské mediální skupiny M7 Group, člena CANAL+, došlo k další změně. Televizní stanice JOJ Family, určená pro diváky v České republice byla překlopena z HD do SD rozlišení.

Změna rozlišení proběhla bez nutnosti přeladění programu. Tam, kde diváci měli v seznamu stanici JOJ Family ji najdou i nadále. Tentokrát v SD rozlišení.


▲ Obr č. 1 - Rodina sleduje programovou nabídku satelitní televize Skylink. Ilustrační foto (foto: M7 Group)
Překlopení JOJ Family do SD se týká výhradně satelitní (DTH) distribuce. Zákazníci OTT služby Skylink Live TV, která je automaticky dostupná všem zákazníkům Skylinku bez dodatečných poplatků, ji mohou nadále sledovat v HD rozlišení.

Vedle JOJ Family byl nedávno do SD překlopen i hudební program Šláger Premium, známý nyní pod zkráceným názvem "Premium". Změny souvisí s optimalizací satelitní kapacity a přípravu na rozšíření programové nabídky o jiné stanice.

technické parametry:

satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 12,070 GHz
polarizace: horizontální
SR: 27500
FEC: 3/4


norma: DVB-S
modulace: QPSK

JOJ Family.
service ID: 13136
video PID: 3210 (MPEG-4/SD)
audio PIDy: 3220 (MPEG, česky), 3221 (MPEG, původní)
CA systémy: Irdeto (CAID 0624, 0653, 0D96) + Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 181D) + Viaccess (CAID 0500, provider id 051910)

