Skylink spustil druhý FilmBox. Pro Slovensko
Na testovací pozici "test" operátora satelitní platformy Skylink, lucemburské mediální skupiny M7 Group, člena CANAL+, se objevila nová verze filmového kanálu FilmBox. Ta bude sloužit pro potřeby slovenského trhu.
Na kmitočtu 11,934 GHz s vertikální polarizací se na satelitu Astra 3C vysílají dva kanály FilmBox. Jeden pro český trh (původní feed) a nový pro slovenský trh (původní pozice test). Obsah na obou kanálech FilmBox - tedy pro Českou republiku a Slovensko - je shodný. Liší se reklamními bloky. FilmBox je placený filmový kanál určený pro základní programové balíčky a vedle distribučních poplatků je reklama druhým zdrojem příjmu provozovatele stanice.
▲ Obr č. 1 - Diváci u programové nabídky Skylinku. Ilustrační foto (foto: M7 Group)
FilmBox doposud poskytoval jen české reklamní bloky. Se slovenskou variantou programu může rozšířit monetizaci svého programu a zároveň zabezpečit, aby se české reklamy nevysílaly na Slovensku, neboť řada zadavatelů reklam má jiné nabídky produktů a služeb pro český a jiné pro slovenský trh.
FilmBox provozuje společnost SPI International, vlastněná společností CANAL+.
technické parametry:
satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 11,934 GHz
polarizace: vertikální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
FilmBox.
service ID: 14066
video PID: 6610 (MPEG-4)
audio PID: 6620 (MPEG)
CA systémy: Irdeto (CAID 0624, 0653) + Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 181D) + Viaccess (CAID 0500, provider id 051910)
redakce
