Středa, 28. ledna 2026, svátek má Otýlie

Skylink Live TV s novými programy: MTV, Nicktoons i Nick Jr.

Nové programy mohou najít v internetové televizní platformě typu OTT Skylink Live TV její zákazníci. Do nabídky byly zařazeny programy společnosti Paramount, které operátor, lucemburská mediální skupina M7 Group, člen CANAL+, nabízí již řadu let ze satelitu.

Televizní služba Skylink Live TV se rozšířila o stanice MTV Global, Nick Jr. a Nicktoons. Všechny tyto stanice provozuje společnost Paramount Global.


▲ Obr č. 1 - Internetová televize Skylink Live TV. Ilustrační foto
MTV Global (dříve MTV Europe) není třeba divákům zvlášť představovat. Jde o proslulou značku hudební televize MTV (Music Television), která se před lety transformovala na hudební a lifestylový kanál pro mladé. Od ledna letošního roku ale došlo k výrazné změně. Z programového schématu zmitely veškeré hudební pořady - tedy jak videoklipy, tak i koncerty. Vysílání se nyní zcela koncentruje na zábavu a reality show, která cílí na mladé diváky. Stanice se stala součástí balíčku MINI.



Nicktoons a Nick Jr. jsou dva dětské kanály. Zatímco první se zaměřuje na úspěšnou animovanou produkci, druhý z nich cílí na nejmladší publikum, kterému nabízí přizpůsobený obsah. Obě stanice jsou součástí vyššího balíčku SMART a doplňují nabídku pro dětského diváka ČT:D, Nickelodeon, Minimax, ducktv či JimJam.

Společnost M7 Group postupně rozšiřuje svoji OTT službu Skylink Live TV o další stanice a obsah na vyžádání (VOD). Satelitní diváci Skylinku mají OTT službu k dispozici v rozsahu svého předplatného.

redakce

komentáře čtenářů




