Skylink: Auto Motor Sport HD z nové frekvence. Start Daystar

Skylink: Auto Motor Sport HD z nové frekvence. Start DaystarDNES! | Tisk | komentáře
Motoristický sport z nového transpondéruVýznamnou změnou v distribuci programů platformy Skylink je přesunutí stanice Auto Motor Sport HD na nový vysílací transpondér. Stanice se nově vysílá na kmitočtu 11,739 GHz. Na původním kmitočtu 12,032 GHz bude distribuce v závěru roku ukončena. Diváci mají čas na přeladění svých set top boxů na nové parametry.
Přeladění se netýká diváků, kteří mají přijímač s funkcí FastScan nebo modul s operátorským profilem. V těchto případech dochází k pravidelnému načítání nových parametrů stanic.
technické parametry:
satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 11,739 GHz
polarizace: vertikální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
AutoMotorSport HD.
service ID: 6096
video PID: 536 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 123 (MPEG, německy), 223 (MPEG, bulharsky), 323 (MPEG, česky), 423 (MPEG, maďarsky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 181D) + Conax (CAID 0B02) + Irdeto (0624, 0653) + Viaccess (CAID 0500) (uvedeny jen CA systémy pro Skylink)
Místo hudby pořady pro věřícíNa kapacitě operátora platformy Skylink, lucemburské mediální skupiny M7 Group, člena CANAL+, došlo ještě k jedné změně. Na původním programovém slotu hudební televize Stingray CMusic se objevil americký kanál pro věřící Daystar.
Připomeňme, že na Skylinku (DTH), resp. Skylink Live TV (OTT) nedávno skončily všechny tři kanály ze skupiny Stingray - konkrétně Stingray CMusic, Stingray iConcerts a Stingray Classica. První z jmenovaných se vysílal na satelitu. Pozice byla následně obsazena novým volně vysílaným programem Daystar.
Daystar je křesťanská televize, založená v roce 1993 Marcusem a Joni Lambovými, a z jediné stanice tohoto typu v Dallasu-Fort Worth (KMPX) se postupně rozrostla na jednu ze dvou největších křesťanských sítí na světě.
technické parametry:
satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 12,090 GHz
polarizace: vertikální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
Daystar.
service ID: 781
video PID: 7301 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 7302 (MPEG, anglicky)
CA systém: žádný ( FTA)
redakce