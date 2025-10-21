Quantcast
Skylink Live SK se rozšiřuje o 3 slovenské kanály Primy

DNES! | Tisk | komentáře

Do slovenské nabídky internetové platformy Skylink Live TV, lucemburského operátora M7 Group, člena CANAL+, byly zařazeny tři programy české mediální skupiny FTV Prima, které jsou určeny pro slovenský trh. Nově diváci prostřednictvím OTT služby mohou sledovat stanice Prima COOL SK, Prima KRIMI SK a Prima LOVE SK. Stanice obsadily EPG pozice 49, 51 a 52.

Tyto stanice byly doposud zákazníkům operátora dostupné jen přes satelit (DTH). Nově se k těmto stanicím dostanou i diváci, kteří si objednali služby operátora bez satelitní televize.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Internetová televize Skylink Live TV. Ilustrační foto
OTT služba Skylink Live SK doposud obsahovala od společnosti FTV Prima jen mezinárodní hlavní kanál Prima SK a zpravodajskou televizi CNN Prima NEWS. Celkem tedy mohou uživatelé internetové a mobilní televize Skylink Live TV SK sledovat všech 5 stanic FTV Prima, stejně tak jako na satelitu.

Prima COOL SK přináší obsah zaměřený na mužské publikum a pořady na které má vysílací práva na území Slovenska. Jde například o pořady vlastní produkce jako Prima Partička, Re-play, Autosalon, Policie v akci či akviziční titulky jako Top Gear, Simpsonovi či Grand Tour.

Kanál Prima LOVE SK cílí pořady na ženské publikum. Vysílá seriály a magazíny vlastní produkce jako například Božské dorty od Markéty, Ano, šéfe či akviziční tituly jako Doktor z hor, Ve hře je láska a další.

Nejnovějším přírůstkem ve slovenské rodině kanálů Primy je stanice Prima KRIMI SK. Ta divákům nabízí pořady s kriminální tematikou jako například Vraždy v Midsomeru, Prvních 48 hodin, Big Ben, Julie Lescautová, Vraždy v Kitzbühelu a jiné.

technické parametry:

program: Prima COOL SK.
formát vysílání: HD
pozice v EPG: 49
umístění: Skylink Live SK (slovenská nabídka Skylink Live TV)

program: Prima KRIMI SK.


formát vysílání: HD
pozice v EPG: 51
umístění: Skylink Live SK (slovenská nabídka Skylink Live TV)

program: Prima LOVE SK.
formát vysílání: HD
pozice v EPG: 52
umístění: Skylink Live SK (slovenská nabídka Skylink Live TV)

