Pondělí, 11. srpna 2025, svátek má Zuzana

Skylink zařazuje stanici Nova Sport 6

Další sportovní stanice se objeví v nabídce česko-slovenské internetové a satelitní platformy Skylink, lucemburského operátora M7 Group, člena CANAL+. V jakých balíčcích bude program dostupný?

Od 12. srpna 2025 mohou zákazníci na Skylinku sledovat sportovní stanici s prémiovým obsahem Nova Sport 6. Díky tomu bude nabídka stanic Nova Sport na platformě Skylink kompletní.


▲ Obr č. 1 - Skylink v domácnosti (foto: M7 Group)
Diváci se mohou těšit na závody MotoGP, zápasy Ligy mistrů, turnaje UFC a další atraktivní sporty. Nova Sport 6 v srpnu přinese rakouský a maďarský závod MotoGP a také sedm závodů NASCAR včetně EuroNASCAR v Mostě ve dnech 30. a 31. srpna 2025. Pro fanoušky MMA bude hlavním tahákem měsíce galavečer UFC 319: du Plessis vs. Chimaev, který doplní další tři UFC Fight Nights.

Nova Sport 6 bude dostupná v satelitní i internetové televizi, a to v rámci balíčku Kombi+ a vyšších.

Technické parametry - Nova Sport 6 (od 12.8.2025):


Satelit: Astra 3C (23,5°E)
Kmitočet: 12 090 MHz
Polarizace: vertikální
Symbolová rychlost: 29 900 kS/s
FEC: 3/4
Norma: DVB-S2
Modulace: 8PSK


Pilot: ON
Pozice ve FastScanu: 105

Program: Nova Sport 6.
service ID: 786
video PID: 7141 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 7142 (česky, MPEG), 7143 (česky, AC3), 7144 (původní, MPEG)
CA systémy: Irdeto (CAID 0624, 0653) + Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 181D) + Viaccess (CAID 0500, provider ID 051910)

