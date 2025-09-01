Prima KRIMI SK odstartovala na platformě Skylink

Prima KRIMI SK odstartovala na platformě SkylinkDNES! | Tisk | komentáře
Nový televizní kanál Prima KRIMI SK zahájil svoji distribuci na satelitní platformě Skylink, lucemburské mediální skupiny M7 Group, člena CANAL+.
Prima KRIMI SK obsadila testovací pozici "Test1", která se před několika dny objevila v multiplexu provozovatele, na kmitočtu 12,090 GHz s vertikální polarizací. Účelem neveřejných testů bylo připravit distribuci před uvedením programu do komerčního provozu.
▲ Obr č. 1 - Logo Prima KRIMI SK (foto: FTV Prima)
Stanice Prima KRIMI SK, jak již název napovídá, je učena výhradně pro diváky na Slovensku. Nahradí původní neoficiální distribuci české verze Prima KRIMI a oficiálně rozšíří programovou nabídku společnosti FTV Prima na Slovensku, kde vedle hlavní stanice Prima SK působí ještě Prima COOL SK a Prima LOVE SK. Vedle těchto programových služeb se může u našich východních sousedů vysílat i zpravodajská a informační televize CNN Prima NEWS ve stejné verzi jako v Česku.
Zbrusu nový kanál Prima KRIMI SK se zaměří na pořady s kriminální tematikou. Půjde o tituly, které provozovatel zakoupil pro slovenský trh.
satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 12,090 GHz
polarizace: vertikální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
Prima KRIMI SK HD.
service ID: 776
video PID: 3201 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 3211 (MPEG, česky), 3212 (AC3, česky), 3213 (MPEG, česky)
CA systémy: Irdeto (CAID 0624, 0653) + Conax (CAID 0B02) + Nagra MA (CAID 181D) + Viaccess (CAID 0500, provider ID: 051910)
redakce
redakce