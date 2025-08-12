CANAL+ Sport přináší novinky pro fanoušky Premier League

CANAL+ Sport přináší novinky pro fanoušky Premier LeagueDNES! | Tisk | komentáře
Společnost CANAL+ vstupuje do dalšího 3letého cyklu práv na vysílání Premier League a nová sezóna začíná už v pátek 15. srpna. Kromě strhujících sportovních klání se mohou diváci těšit na spoustu novinek a vylepšení, které jejich prožitek ze sledování ještě zvýší.
Studia pořadů Match Time, Premier Club, Fantasy Show i Premier Cast dostanou nový kabát. Na obrazovky se navíc každé úterý od 20:00 vrátí divácky oblíbená talkshow Premier Club, která bude reagovat nejen na aktuální dění. I v nadcházející sezóně budou experti CANAL+ Sport s hosty vyjíždět přímo na anglické stadiony, aby divákům atmosféru a zákulisí Premier League ještě více přiblížili.
Díky expertnímu módu máte k dispozici nejdůležitější okamžiky z právě hraného zápasu. Tato funkce je dostupná v aplikacích Skylink a CANAL+.
Více se o ní dozvíte ve videu.
Datazóna a Player CamMilovníky statistik potěší Datazóna, kde bude přímý přenos ze zápasu doplňován o zajímavé statistiky. PlayerCam je přenos, kdy kamera sleduje jednoho vybraného hráče po celou dobu zápasu. Datazóna i PlayerCam budou vysílány u největších taháků kola v zápasových streamech.
Jak Datazóna a PlayerCam vypadají, uvidíte ve videu.
Mobilní feedJelikož popularita sledování fotbalových zápasů v mobilních telefonech stále roste, u vybraných zápasů budeme vysílat speciální přenos přizpůsobený malým displejům.
Výhody mobilního feedu uvidíte ve videu.
Konferenční přenosKonferenční přenos s českým komentářem bude vysílán v sobotu od 16:00 při alespoň třech souběžně hraných zápasech.
Pokud se o konferenčním přenosu chcete dozvědět více, podívejte se na video.
Zápasové sestřihy pár minut po dohráníV televizních aplikacích Skylink a CANAL+ se už pár minut po odehrání zápasů objeví sestřihy z právě dohraných utkání. Po každém kole přibude také sestřih nejlepších gólů a brankářských zákroků kola.
Více i highlightech ve videu.
Premier League v kiněOblíbené sledování zápasu Premier League spojené s debatou expertů CANAL+ Sport s hosty v kinosále bude mít letos ještě 4 zastávky. Začne 21. 9. v Brně, následovat bude v říjnu Praha a během listopadu a prosince zavítá do Plzně a Ostravy. Termíny budou ještě upřesněny po rozlosování zápasů Premier League.
Aktuální informace nejen k Premier League jsou vždy na sociálních sítích CANAL+ Sport nebo na webových stránkách www.canalplussport.cz a www.canalplussport.sk.
O CANAL+CANAL+ je globální mediální a zábavní společnost se značkou uznávanou po celém světě. Generuje příjmy ve 195 zemích a s celkovým počtem přibližně 9 000 zaměstnanců přímo působí v 52 zemích. CANAL+ má 26,9 milionu předplatitelů po celém světě a více než 400 milionů aktivních uživatelů měsíčně na platformách OTT a streamování videa. V České republice a na Slovensku provozuje streamovací platformu s bohatou videotékou filmové a seriálové tvorby a originální tvorbou Apple TV+ a nabízí také osm lineárních kanálů. Vysílá vlastní TV programy CANAL+ Sport s přenosy z anglické Premier League, WTA, World Padel Tour a ragbyové Top 14 a CANAL+ Action, zaměřený na akční filmy a seriály. Zároveň je provozovatelem platforem satelitní a internetové televize Skylink a freeSAT.
