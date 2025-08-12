Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 12. srpna 2025, svátek má Klára

CANAL+ Sport přináší novinky pro fanoušky Premier League

DNES! | Tisk | komentáře

Společnost CANAL+ vstupuje do dalšího 3letého cyklu práv na vysílání Premier League a nová sezóna začíná už v pátek 15. srpna. Kromě strhujících sportovních klání se mohou diváci těšit na spoustu novinek a vylepšení, které jejich prožitek ze sledování ještě zvýší.

Studia pořadů Match Time, Premier Club, Fantasy Show i Premier Cast dostanou nový kabát. Na obrazovky se navíc každé úterý od 20:00 vrátí divácky oblíbená talkshow Premier Club, která bude reagovat nejen na aktuální dění. I v nadcházející sezóně budou experti CANAL+ Sport s hosty vyjíždět přímo na anglické stadiony, aby divákům atmosféru a zákulisí Premier League ještě více přiblížili.

Novinky ve vysílání

Expertní mód
Díky expertnímu módu máte k dispozici nejdůležitější okamžiky z právě hraného zápasu. Tato funkce je dostupná v aplikacích Skylink a CANAL+.

Více se o ní dozvíte ve videu.



Datazóna a Player Cam

Milovníky statistik potěší Datazóna, kde bude přímý přenos ze zápasu doplňován o zajímavé statistiky. PlayerCam je přenos, kdy kamera sleduje jednoho vybraného hráče po celou dobu zápasu. Datazóna i PlayerCam budou vysílány u největších taháků kola v zápasových streamech.

Jak Datazóna a PlayerCam vypadají, uvidíte ve videu.



Mobilní feed

Jelikož popularita sledování fotbalových zápasů v mobilních telefonech stále roste, u vybraných zápasů budeme vysílat speciální přenos přizpůsobený malým displejům.

Výhody mobilního feedu uvidíte ve videu.



Konferenční přenos

Konferenční přenos s českým komentářem bude vysílán v sobotu od 16:00 při alespoň třech souběžně hraných zápasech.
Pokud se o konferenčním přenosu chcete dozvědět více, podívejte se na video.



Zápasové sestřihy pár minut po dohrání

V televizních aplikacích Skylink a CANAL+ se už pár minut po odehrání zápasů objeví sestřihy z právě dohraných utkání. Po každém kole přibude také sestřih nejlepších gólů a brankářských zákroků kola.

Více i highlightech ve videu.





Premier League v kině

Oblíbené sledování zápasu Premier League spojené s debatou expertů CANAL+ Sport s hosty v kinosále bude mít letos ještě 4 zastávky. Začne 21. 9. v Brně, následovat bude v říjnu Praha a během listopadu a prosince zavítá do Plzně a Ostravy. Termíny budou ještě upřesněny po rozlosování zápasů Premier League.

Aktuální informace nejen k Premier League jsou vždy na sociálních sítích CANAL+ Sport nebo na webových stránkách www.canalplussport.cz a www.canalplussport.sk.

O CANAL+

CANAL+ je globální mediální a zábavní společnost se značkou uznávanou po celém světě. Generuje příjmy ve 195 zemích a s celkovým počtem přibližně 9 000 zaměstnanců přímo působí v 52 zemích. CANAL+ má 26,9 milionu předplatitelů po celém světě a více než 400 milionů aktivních uživatelů měsíčně na platformách OTT a streamování videa. V České republice a na Slovensku provozuje streamovací platformu s bohatou videotékou filmové a seriálové tvorby a originální tvorbou Apple TV+ a nabízí také osm lineárních kanálů. Vysílá vlastní TV programy CANAL+ Sport s přenosy z anglické Premier League, WTA, World Padel Tour a ragbyové Top 14 a CANAL+ Action, zaměřený na akční filmy a seriály. Zároveň je provozovatelem platforem satelitní a internetové televize Skylink a freeSAT.

(CANAL+)

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Zápasy Sparty, Plzně a Baníku v předkolech EP v televizi
Zápasy Sparty, Plzně a Baníku v předkolech EP v televizi
Skylink: Změna parametrů maďarských programů
Skylink: Změna parametrů maďarských programů
Skylink zařazuje stanici Nova Sport 6
Skylink zařazuje stanici Nova Sport 6
Představujeme: Magenta TV
Představujeme: Magenta TV
Nova Sport 6 zamíří na Skylink, WTA na Oneplay
Nova Sport 6 zamíří na Skylink, WTA na Oneplay
V Česku může vysílat JOJ Svět, na Slovensku Prima KRIMI SK
V Česku může vysílat JOJ Svět, na Slovensku Prima KRIMI SK
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
Premier League a WTA na Voyo
Premier League a WTA na Voyo
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
TraLaLa - nový dětský kanál z Rumunska v DVB-T2
TraLaLa - nový dětský kanál z Rumunska v DVB-T2
MotoGP z Brna nabídne Nova Sport
MotoGP z Brna nabídne Nova Sport

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:10 Komisařka Florence V (3/4)
21:40 Dobré ráno, Brno! II (5/8)
22:20 Komici na jedničku
kanál CT2 20:00 Trosečník
22:25 Cesta do Indie
01:05 Hitlerovi mladí zabijáci
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Malý pitaval z velkého města (12)
21:40 Farma Česko (29)
kanál PRIMA 20:15 Einstein - Případy nesnesitelného génia 2 (7)
21:30 7 pádů Honzy Dědka
22:40 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Řetěz
22:05 Profesionálové (9)
23:15 Profesionálové (10)
kanál BARRANDOV 20:05 Nebezpečné vztahy: Tady a teď!
21:00 Badatelé
21:35 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Fosca II (4/4)
22:20 Detektív z Chelsea (3/4)
23:55 Hymna SR
kanál DVOJKA 20:10 Francúzsko: Cesta časom (1/2)
20:55 Francúzsko: Cesta časom (2/2)
22:00 Záhradníctvo
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám X. (17)
21:50 Rodinné prípady
22:45 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Stříbrná pila (6/6)
21:20 30 případů majora Zemana (1/30)
22:35 Ochránci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook