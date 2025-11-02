Vivid TV Europe opustila DTH a OTT služby Skylinku

Vivid TV Europe opustila DTH a OTT služby SkylinkuDNES! | Tisk | komentáře
Diváci satelitní platformy Skylink a internetové televize Skylink Live TV, lucemburského operátora M7 Group, člena CANAL+, přišli o možnost příjmu erotického programu Vivid TV Europe, který se rozhodl ukončit DTH a OTT distribuci.
Na původní pozici stanice Vivid TV Europe se nyní vysílá statická obrazovka operátora s logem stanice a oznámením, že se provozovatel stanice rozhodl ukončit satelitní a OTT distribuci k 31. říjnu 2025. V době publikování článku byl v provozu ještě elektronický programový průvodce (EPG).
▲ Obr č. 1 - Oznámení o ukončení distribuce Vivid TV Europe ve vysílání platformy Skylink
Stanice Vivid TV Europe byla zákazníkům Skylinku poskytována v MPEG-4 v klasickém SD rozlišení z evropského satelitního systému Astra z pozice 19,2°E, což je jiná orbitální pozice, než ze které se vysílá většina programů Skylinku. Pro příjem programu z pozice 19,2°E divák, který sleduje 23,5°E, potřebuje buď duo LNB, natáčení paraboly, eventuálně druhou parabolu nasměrovanou na 19,2°E, eventuálně mu pro sledování postačila aplikace Skylink Live TV.
Po skončení distribuce stanice Vivid TV mají zákazníci DTH a OTT služeb operátora k dispozici řadu jiných stanic s podobnou tematikou - Hustler, Vixen HD, Penthouse Gold HD, Penthouse Reality HD, Playboy TV Europe, Dorcel TV, Dolcel XXX či domácí program Leo TV.
bývalé technické parametry - Vivid TV Europe (vysílání zde bylo ukončeno):
satelit: Astra 1N (19,2°E)
frekvence: 12,515 GHz
polarizace: horizontální
SR: 22000
FEC: 5/6
norma: DVB-S
modulace: QPSK
redakce
