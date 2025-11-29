Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Sobota, 29. listopadu 2025, svátek má Zina

Skylink vyřazuje kanály Stingray iConcerts, Classica a CMusic

DNES! | Tisk | komentáře

Z nabídky satelitní (DTH) a internetové (OTT) televizní služby Skylink, respektive Skylink Live TV zmizí tři hudební televize pod značkou Stingray. Konkrétně Stingray Classica, Stingray C Music a Stingray iConcerts.

Všechny tři stanice budou z DTH a OTT služeb operátora, lucemburské společnosti M7 Group, člena CANAL+, vyřazeny k 30. listopadu 2025.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Skylink v domácnosti (foto: M7 Group)
Provozovatel nabízel na satelitu Astra 3C program Stingray CMusic a v OTT platformě všechny tři uvedené stanice. Ještě před rokem byly všechny tři stanice dostupné pro diváky ze satelitu. Od prosince letošního roku již žádný z programů ze skupiny Stingray nebude součástí balíčků operátora.

Důvody vyřazení programů Stringray nejsou oficiálně známé. Možným důvodem je vypršení původní distribuční smlouvy, která již nebyla obnovena.

Hudební fanoušci zažívají tak těžké časy. Za měsíc skončí v OTT i DTH operátora programy MTV 80s a MTV 00s (vedle nich končí i ostatní hudební programy MTV 90s, MTV Hits, club MTV, MTV Live HD). V tomto konkrétním případě videoklipové programy MTV uzavře společnost Paramout, provozovatel stanic. Programy tak zmizí nejenom ze Skylinku ale ze všech českých, slovenských i zahraničních platforem. Společnost Paramount se rozhodla výrazně šetřit a rozhodla se uzavřit většinu svých kanálů MTV. Zůstane MTV Global (dříve MTV Europe) ale například i MTV Germany, které žádá o českou satelitní licenci.



Volné místo na trhu po stanicích MTV se rozhodla obsadit konkurenční česká společnost Music Box Television se svými programy, které svými názvy připomínají některé konkurenční kanály MTV - Music Box 80s, Music Box 90s, Music Box 00s, Music Box Hits, Music Box Dance, Music Box Classic, Music Box Sexy. Programy Music Box Hits, Music Box Dance, Music Box Classic, Music Box Sexy se již vysílají v Česku a na Slovensku. Dekádové videoklipové televize se patrně časem objeví také na území bývalé federace.

Zatím není známo, zda se videoklipové programy Music Box objeví v nabídce Skylinku.

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
ČT1 uvede televizní film Máma
ČT1 uvede televizní film Máma
Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa
Music Boxy chceme vysílat z Česka do celého světa
Kanály Music Box 80s, 90s, 00s a Music Box Sexy získaly české licence
Kanály Music Box 80s, 90s, 00s a Music Box Sexy získaly české licence
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Vánoce na Markíze: Nabídka pro celou rodinu či velké filmové premiéry
Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music Box
Antik TV jako první přidává nové hudební kanály Music Box
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
Exkluzivní Black Friday nabídka CANAL+ na Skylinku se slevou 50%
ČT3 se nevrátí. Zatím
ČT3 se nevrátí. Zatím
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
ZDF ukončila SD distribuci, přelaďte na HD
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Hlasy Nova Krimi se sešly na Nově
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní
Česká OK TV přerušila vysílání až na 90 dní
Česká televize přiváží z Cannes úspěch vlastní tvorby, ale i nové pořady
Česká televize přiváží z Cannes úspěch vlastní tvorby, ale i nové pořady
Pro Oneplay vzniká série Spřízněná duše
Pro Oneplay vzniká série Spřízněná duše

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:05 Sladce a hladce
20:10 Zázraky přírody
21:20 Všechnopárty
kanál CT2 20:00 Všichni dobří rodáci
22:05 Pár správných chlapů
00:15 Mistři gagu
kanál NOVA 20:20 Možné je všechno!
21:55 Centrální inteligence
00:15 Jurský park 3
kanál PRIMA 20:15 Mladá krev (14)
21:35 Bez lítosti (6)
22:35 Zabiják poldů
kanál SEZNAM 20:10 Profesionálové 4 (3)
21:20 Profesionálové 4 (4)
22:25 Copak je to za vojáka
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:20 Vím, že nic nevím
22:25 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Záhady tela
21:40 Neskoro večer
22:45 Sieň slávy
kanál DVOJKA 20:10 Anjeli strážni
20:35 Muž svojej triedy
22:10 Odveta (4/6)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:15 Susedia
21:55 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:25 Laskavý divák promine (4)
00:00 Den pro mou lásku

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook