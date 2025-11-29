Skylink vyřazuje kanály Stingray iConcerts, Classica a CMusic

Skylink vyřazuje kanály Stingray iConcerts, Classica a CMusicDNES! | Tisk | komentáře
Z nabídky satelitní (DTH) a internetové (OTT) televizní služby Skylink, respektive Skylink Live TV zmizí tři hudební televize pod značkou Stingray. Konkrétně Stingray Classica, Stingray C Music a Stingray iConcerts.
Všechny tři stanice budou z DTH a OTT služeb operátora, lucemburské společnosti M7 Group, člena CANAL+, vyřazeny k 30. listopadu 2025.
▲ Obr č. 1 - Skylink v domácnosti (foto: M7 Group)
Provozovatel nabízel na satelitu Astra 3C program Stingray CMusic a v OTT platformě všechny tři uvedené stanice. Ještě před rokem byly všechny tři stanice dostupné pro diváky ze satelitu. Od prosince letošního roku již žádný z programů ze skupiny Stingray nebude součástí balíčků operátora.
Důvody vyřazení programů Stringray nejsou oficiálně známé. Možným důvodem je vypršení původní distribuční smlouvy, která již nebyla obnovena.
Hudební fanoušci zažívají tak těžké časy. Za měsíc skončí v OTT i DTH operátora programy MTV 80s a MTV 00s (vedle nich končí i ostatní hudební programy MTV 90s, MTV Hits, club MTV, MTV Live HD). V tomto konkrétním případě videoklipové programy MTV uzavře společnost Paramout, provozovatel stanic. Programy tak zmizí nejenom ze Skylinku ale ze všech českých, slovenských i zahraničních platforem. Společnost Paramount se rozhodla výrazně šetřit a rozhodla se uzavřit většinu svých kanálů MTV. Zůstane MTV Global (dříve MTV Europe) ale například i MTV Germany, které žádá o českou satelitní licenci.
Volné místo na trhu po stanicích MTV se rozhodla obsadit konkurenční česká společnost Music Box Television se svými programy, které svými názvy připomínají některé konkurenční kanály MTV - Music Box 80s, Music Box 90s, Music Box 00s, Music Box Hits, Music Box Dance, Music Box Classic, Music Box Sexy. Programy Music Box Hits, Music Box Dance, Music Box Classic, Music Box Sexy se již vysílají v Česku a na Slovensku. Dekádové videoklipové televize se patrně časem objeví také na území bývalé federace.
Zatím není známo, zda se videoklipové programy Music Box objeví v nabídce Skylinku.
redakce
Všechny tři stanice budou z DTH a OTT služeb operátora, lucemburské společnosti M7 Group, člena CANAL+, vyřazeny k 30. listopadu 2025.
▲ Obr č. 1 - Skylink v domácnosti (foto: M7 Group)
Provozovatel nabízel na satelitu Astra 3C program Stingray CMusic a v OTT platformě všechny tři uvedené stanice. Ještě před rokem byly všechny tři stanice dostupné pro diváky ze satelitu. Od prosince letošního roku již žádný z programů ze skupiny Stingray nebude součástí balíčků operátora.
Důvody vyřazení programů Stringray nejsou oficiálně známé. Možným důvodem je vypršení původní distribuční smlouvy, která již nebyla obnovena.
Hudební fanoušci zažívají tak těžké časy. Za měsíc skončí v OTT i DTH operátora programy MTV 80s a MTV 00s (vedle nich končí i ostatní hudební programy MTV 90s, MTV Hits, club MTV, MTV Live HD). V tomto konkrétním případě videoklipové programy MTV uzavře společnost Paramout, provozovatel stanic. Programy tak zmizí nejenom ze Skylinku ale ze všech českých, slovenských i zahraničních platforem. Společnost Paramount se rozhodla výrazně šetřit a rozhodla se uzavřit většinu svých kanálů MTV. Zůstane MTV Global (dříve MTV Europe) ale například i MTV Germany, které žádá o českou satelitní licenci.
Volné místo na trhu po stanicích MTV se rozhodla obsadit konkurenční česká společnost Music Box Television se svými programy, které svými názvy připomínají některé konkurenční kanály MTV - Music Box 80s, Music Box 90s, Music Box 00s, Music Box Hits, Music Box Dance, Music Box Classic, Music Box Sexy. Programy Music Box Hits, Music Box Dance, Music Box Classic, Music Box Sexy se již vysílají v Česku a na Slovensku. Dekádové videoklipové televize se patrně časem objeví také na území bývalé federace.
Zatím není známo, zda se videoklipové programy Music Box objeví v nabídce Skylinku.
redakce