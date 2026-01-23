Quantcast
Skylink: Auto Motor Sport HD už jen z nové frekvence

3dny | Tisk | komentáře

Motoristé pozor. Tematický televizní kanál Auto Motor Sport se ve vysokém rozlišení (HDTV) vysílá už jen z nových vysílacích parametrů ze satelitu Astra 3C.

Kanál Auto Motor Sport HD ukončil původní distribuci na kmitočtu 12,032 GHz s horizontální polarizací. Distribuci tohoto programu nyní zajišťuje lucemburská společnost M7 Group, člen CANAL+, na své vlastní kapacitě. Pro abonenty Skylinku se nic krom přesunu programu na jiný vysílací transpondér nemění.

Většina zákazníků Skylinku, kteří vlastní přijímače s funkcí FastScan či modulů s Operátorským profilem, si změny parametrů nepovšimla. Přijímač si automaticky načetl nejnovější programovou mapu provozovatele. Ostatní diváci si musí program přeladit ručně a to zadáním níže uvedených parametrů, pokud již tak neučinili dříve.

technické parametry:

satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 11,739 GHz
polarizace: vertikální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK



AutoMotorSport HD.
service ID: 6096
video PID: 536 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 123 (MPEG, německy), 223 (MPEG, bulharsky), 323 (MPEG, česky), 423 (MPEG, maďarsky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 181D) + Conax (CAID 0B02) + Irdeto (0624, 0653) + Viaccess (CAID 0500) (uvedeny jen CA systémy pro Skylink)

Auto Motor Sport HD obsahuje pořady pro motoristy - přináší novinky, testy a zajímavosti nejen ze světa výrobců automobilů a motocyklů, ale i z oblasti motoristického sportu. Stanice je součástí balíčků Kombi, Kombi+, Kombi+ Apple TV, Premium a Komplet.

redakce

komentáře čtenářů




