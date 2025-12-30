Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 30. prosince 2025, svátek má David

Skylink: Konec Travelxp, přeladění Auto Motor Sport HD

DNES! | Tisk | komentáře

V nabídce satelitní a internetové televize Skylink, respektive Skylink Live TV dojde s příchodem Nového roku k programovým změnám. Z nabídky budou vyřazeny stanice MTV ale také Travelxp. Diváci si musí přeladit kanál Auto Motor Sport HD.

Z důvodu rozhodnutí provozovatele hudebních kanálů MTV, společnosti Paramount, dojde k ukončení distribuce stanic MTV 80s, MTV 00s ale také zábavního kanálu Paramount Network. Tyto stanice budou staženy jak ze Skylinku, tak i ze Skylink Live TV, stejně tak i z nabídek všech televizních operátorů. Stanice přestanou s Novým rokem vysílat.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Skylink v domácnosti (foto: M7 Group)
Vedle těchto stanic skončí na Skylinku také dokumentární program Travelxp a rovněž i zábavní stanice Comedy Central Hungary, provozovatele Paramount. I Comedy Central skončí z důvodu rozhodnutí vysílatele programu.

Kromě uvedených změn čeká na diváky přeladění motoristického programu Auto Motor Sport HD. Naprosté většiny zákazníků operátora změnu nepostřehnou. Přístroje s funkcí FastScan si totiž automaticky stáhnou nejnovější kanálovou mapu provozovatele. Ostatní diváci si musí program ze satelitu naladit ručně a to zadáním níže uvedených parametrů, pokud již tak neučinili v předchozích týdnech.

technické parametry:

satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 11,739 GHz
polarizace: vertikální
SR: 29900
FEC: 3/4


norma: DVB-S2
modulace: 8PSK

AutoMotorSport HD.
service ID: 6096
video PID: 536 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 123 (MPEG, německy), 223 (MPEG, bulharsky), 323 (MPEG, česky), 423 (MPEG, maďarsky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 181D) + Conax (CAID 0B02) + Irdeto (0624, 0653) + Viaccess (CAID 0500) (uvedeny jen CA systémy pro Skylink)

redakce

komentáře čtenářů




Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Takhle MTV ještě neznáte. Od ledna zcela bez hudby
Takhle MTV ještě neznáte. Od ledna zcela bez hudby
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Skylink: Filmové hity i světové dokumenty pro všechny
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
Nova Cinema dvakrát v DVB-T2. Jak dlouho?
OpenPLi 9.2 s novinkami a podporou dalšího hardware
OpenPLi 9.2 s novinkami a podporou dalšího hardware
Služby PeckaTV lze zaplatit v hotovosti na terminálech SAZKA
Služby PeckaTV lze zaplatit v hotovosti na terminálech SAZKA
OK TV opustila DVB-T2 multiplex 24
OK TV opustila DVB-T2 multiplex 24
Nadělte letos lepší Vánoce
Nadělte letos lepší Vánoce
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Šest hudebních kanálů Music Box expandovalo do Německa
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Hořící krb opět jako tv kanál na satelitu
Jan a Rudolf Hrušínští po letech zase spolu. V novém dokumentu ČT
Jan a Rudolf Hrušínští po letech zase spolu. V novém dokumentu ČT
Sweet.tv: Konec vánočních slev, službu je možné stále pořídit výhodně
Sweet.tv: Konec vánočních slev, službu je možné stále pořídit výhodně
OK TV opět přerušila vysílání
OK TV opět přerušila vysílání

Reklama

Top články

Top známky

TV program

kanál CT1 20:10 Čarovné jablko
21:40 Vrchní, prchni
23:10 Zas je tady Silvestr
kanál CT2 20:00 Četník v New Yorku
21:45 Pařížanka
23:15 Predátor
kanál NOVA 20:20 Zakletá jeskyně
22:25 Kong: Ostrov lebek
00:35 Byl jednou jeden polda 3: Major Maisner a tančící drak
kanál PRIMA 20:15 Gump - jsme dvojka
22:00 Svatá čtveřice
23:30 John Wick 2
kanál SEZNAM 20:10 Lelíček ve službách Sherlocka Holmese
22:00 Profesionálové 4 (11)
23:10 Profesionálové 4 (12)
kanál BARRANDOV 20:00 Barrandovský Silvestr 2016
01:00 Exkluziv!
kanál JEDNOTKA 20:30 Vesničko má středisková
22:15 Invalid
00:08 Sněženky a machři
kanál DVOJKA 20:10 Céline Dion na turné Taking Chances
21:55 Céline Dion: Zrodila sa hviezda
22:50 Mega koncert Otto Weiter 70
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Uragán
23:25 Silvestrovský Uragán
00:45 Aj múdry schybí
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Všechno, co mám rád - Střihák 2019
21:45 Čas sluhů
00:00 Brak

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook