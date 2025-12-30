Skylink: Konec Travelxp, přeladění Auto Motor Sport HD

Skylink: Konec Travelxp, přeladění Auto Motor Sport HDDNES! | Tisk | komentáře
V nabídce satelitní a internetové televize Skylink, respektive Skylink Live TV dojde s příchodem Nového roku k programovým změnám. Z nabídky budou vyřazeny stanice MTV ale také Travelxp. Diváci si musí přeladit kanál Auto Motor Sport HD.
Z důvodu rozhodnutí provozovatele hudebních kanálů MTV, společnosti Paramount, dojde k ukončení distribuce stanic MTV 80s, MTV 00s ale také zábavního kanálu Paramount Network. Tyto stanice budou staženy jak ze Skylinku, tak i ze Skylink Live TV, stejně tak i z nabídek všech televizních operátorů. Stanice přestanou s Novým rokem vysílat.
▲ Obr č. 1 - Skylink v domácnosti (foto: M7 Group)
Vedle těchto stanic skončí na Skylinku také dokumentární program Travelxp a rovněž i zábavní stanice Comedy Central Hungary, provozovatele Paramount. I Comedy Central skončí z důvodu rozhodnutí vysílatele programu.
Kromě uvedených změn čeká na diváky přeladění motoristického programu Auto Motor Sport HD. Naprosté většiny zákazníků operátora změnu nepostřehnou. Přístroje s funkcí FastScan si totiž automaticky stáhnou nejnovější kanálovou mapu provozovatele. Ostatní diváci si musí program ze satelitu naladit ručně a to zadáním níže uvedených parametrů, pokud již tak neučinili v předchozích týdnech.
frekvence: 11,739 GHz
polarizace: vertikální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
AutoMotorSport HD.
service ID: 6096
video PID: 536 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 123 (MPEG, německy), 223 (MPEG, bulharsky), 323 (MPEG, česky), 423 (MPEG, maďarsky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 181D) + Conax (CAID 0B02) + Irdeto (0624, 0653) + Viaccess (CAID 0500) (uvedeny jen CA systémy pro Skylink)
redakce
Z důvodu rozhodnutí provozovatele hudebních kanálů MTV, společnosti Paramount, dojde k ukončení distribuce stanic MTV 80s, MTV 00s ale také zábavního kanálu Paramount Network. Tyto stanice budou staženy jak ze Skylinku, tak i ze Skylink Live TV, stejně tak i z nabídek všech televizních operátorů. Stanice přestanou s Novým rokem vysílat.
▲ Obr č. 1 - Skylink v domácnosti (foto: M7 Group)
Vedle těchto stanic skončí na Skylinku také dokumentární program Travelxp a rovněž i zábavní stanice Comedy Central Hungary, provozovatele Paramount. I Comedy Central skončí z důvodu rozhodnutí vysílatele programu.
Kromě uvedených změn čeká na diváky přeladění motoristického programu Auto Motor Sport HD. Naprosté většiny zákazníků operátora změnu nepostřehnou. Přístroje s funkcí FastScan si totiž automaticky stáhnou nejnovější kanálovou mapu provozovatele. Ostatní diváci si musí program ze satelitu naladit ručně a to zadáním níže uvedených parametrů, pokud již tak neučinili v předchozích týdnech.
technické parametry:satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 11,739 GHz
polarizace: vertikální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
AutoMotorSport HD.
service ID: 6096
video PID: 536 (MPEG-4/HD)
audio PIDy: 123 (MPEG, německy), 223 (MPEG, bulharsky), 323 (MPEG, česky), 423 (MPEG, maďarsky)
CA systémy: Nagra MA (CAID 181D) + Conax (CAID 0B02) + Irdeto (0624, 0653) + Viaccess (CAID 0500) (uvedeny jen CA systémy pro Skylink)
redakce