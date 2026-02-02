Quantcast
Pondělí, 2. února 2026, svátek má Nela

Viasat True Crime míří do platformy Skylink

DNES!

Satelitní (DTH) a internetová platforma (OTT) Skylink, respektive Skylink Live TV, se rozšiřují o nový program Viasat True Crime, další stanici ze skupiny Viasat World.

Stanice Viasat True Crime bude dostupná pro zákazníky satelitní a internetové televize od balíčku Smart. Již 10. února si fanoušci detektivních příběhů přijdou na své. Diváci budou sledovat vše od šokujících případů přes mrazivé dramatické filmy a seriály o skutečných zločinech až po strhující reality show o boji proti kriminálníkům.


obrázek

▲ Obr č. 1 - Diváci u programové nabídky Skylinku. Ilustrační foto (foto: M7 Group)
Stanice Viasat True Crime se objeví na kmitočtu 12,090 GHz s vertikální polarizací. Ve FastScanu bude na 74. pozici.

plánované technické parametry - Viasat True Crime:

satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 12,090 GHz
polarizace: vertikální
SR: 29900


FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK

redakce

