Skylink: Kanály MTV Global, Nickelodeon - přesun z DTH na OTT
MTV Global a dětské programy pod značkou Nickelodeon změnily formu distribuce v rámci platformy Skylink. Stanice se přesunuly ze satelitu (DTH) na internet (OTT) a tedy na platformu Skylink Live TV.
Satelitní diváci platformy Skylink mohli dnes zaregistrovat významnou změnu v distribuci programů provozovatele této služby, lucemburské společnosti M7 Group, člena CANAL+. Na kapacitě satelitu Astra skončily dětské programy Nickelodeon, Nicktoons a Nick Jr a také lifestylový kanál pro mladé MTV Global (dříve známý jako MTV Europe). Tyto programy, které provozuje společnost Paramount, nyní najde divák v její internetové televizní službě Skylink Live TV.
▲ Obr č. 1 - Textová informace na satelitu Astra na pozicích Nickelodeon, Nicktoons, Nick jr a MTV Global
Kanály MTV Global, Nicktoons a Nick Jr. se objevily v OTT platformě Skylink Live TV v těchto dnech. A jak se ukazuje, zařazení nebylo náhodné. Stanice se během pár dní přestěhovaly ze satelitu na internet.
Pro zákazníky Skylinku s hybridními set top boxy nejde o žádnou zásadní změnu. Stanice mohou sledovat i nadále bez změn. Pro ostatní diváky to znamená hledat tyto programy nyní ve Skylink Live TV. A televizní platforma Skylink Live TV je k dispozici pro všechny zákazníky Skylinku bez dodatečných poplatků.
▲ Obr č. 2 - Internetová televize Skylink Live TV. Ilustrační foto
Přesun stanic MTV, Nickelodeon, Nick Jr. a Nicktoons ze satelitu na internet souvisí se změnou diváckého chování. Dětské pořady hledají diváci stále více online a na vyžádání. Satelitní distribuce pro tyto stanice se proto nevyplatila.
